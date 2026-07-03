Συντάξεις χηρείας: Τι αλλάζει - Ποιοι μπορεί να δουν αυξήσεις και πώς ωφελούνται οι συνταξιούχοι

Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Συντάξεις χηρείας: Τι αλλάζει - Ποιοι μπορεί να δουν αυξήσεις και πώς ωφελούνται οι συνταξιούχοι
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  • Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας από το 70% στο 35% μετά την τριετία, με ορισμένους δικαιούχους να βλέπουν αυξήσεις έως 70%.
  • Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, όπως στη σύνταξη χηρείας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το σύνολο των ποσών χωρίς περικοπές.
  • Περίπου 75.000 συνταξιούχοι χηρείας δεν θα υποστούν περικοπές ή αναδρομικά, ενώ 8.500 του Δημοσίου θα δουν άμεση αύξηση της σύνταξής τους μετά τη νομοθετική ρύθμιση.
  • Η μέση κύρια σύνταξη είναι 813,20 ευρώ καθαρά, με σημαντική διαφορά μεταξύ συντάξεων Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, όπου οι τελευταίες είναι 45,7% χαμηλότερες.
  • Η σύνταξη θανάτου αντιπροσωπεύει το 19% του συνόλου των συντάξεων, ενώ το 34,9% των συνταξιούχων λαμβάνει σύνταξη κάτω από 658 ευρώ καθαρά.
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Αμετάβλητες θα παραμένουν από τώρα και στο εξής οι συντάξεις χηρείας, καθώς καταργείται η περικοπή από το 70% του θανόντος, στο 35%, μετά την πάροδο της τριετίας καταβολής, ενώ ορισμένοι μπορεί να δουν μέχρι και αυξήσεις.

Ειδικότερα, όσοι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας υπέστησαν την εν λόγω περικοπή, θα τύχουν αύξηση της παροχής, καθώς από το 35% που λαμβάνουν, θα επανέλθει στο 70% το συγκεκριμένο ποσό, ανά περίπτωση. Παράλληλα διασφαλίζεται ότι όσοι λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, θα συνεχίσουν να εισπράττουν τα ίδια ποσά, χωρίς κατάργηση της μίας εθνικής σύνταξης.

Σύμφωνα με όσα είπε χθες, Πέμπτη, στη Βουλή η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί στο Κοινοβούλιο νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία:

  • Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, που προβλέπεται στον «νόμο Κατρούγκαλου» για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά τον νόμο αυτό.
  • Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χηρείας μετά τον «νόμο Κατρούγκαλου», για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή.
  • Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας, όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα.

Πώς ωφελούνται οι συνταξιούχοι

Από τα παραπάνω, όπως γράφουν και «Τα Νέα», 75.000 συνταξιούχοι ωφελούνται ως εξής:

  • Θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα υποστούν ποτέ περικοπή -δεν θα οφείλουν πλέον στον ΕΦΚΑ ούτε ένα ευρώ αναδρομικά.
  • Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή εάν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του «νόμου Κατρούγκαλου», που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣτΕ για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής σύνταξης.

Υπάρχουν και 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου που έχουν υποστεί περικοπή. Αυτοί ωφελούνται ως εξής:

  • Από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου θα δουν τη σύνταξη χηρείας που λαμβάνουν να επανέρχεται από το 35% στο 70%.
  • Πολλοί από αυτούς εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που θα είχαν πρόσθετη περικοπή εάν εφαρμοζόταν η πρόβλεψη του «νόμου Κατρούγκαλου» που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣτΕ για την κατάργηση της δεύτερης εθνικής.

Τέλος, για 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις (μία από δικό τους δικαίωμα και μία από σύνταξη χηρείας), με βάση αυτά που προέβλεπε ο «νόμος Κατρούγκαλου» που οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση ΣτΕ θα έπρεπε να υποστούν άμεσα την περικοπή της δεύτερης εθνικής από τη χηρεία (για την ακρίβεια το 70% μιας εθνικής σύνταξης, δηλαδή 312 ευρώ μέση περικοπή).

Ο νέος χάρτης των συντάξεων

  • Στα 813,20 ευρώ καθαρά η μέση κύρια σύνταξη (865,10 ευρώ μεικτά) στο σύνολο των συνταξιούχων (2.534.582).
  • Το 34,9% των συνταξιούχων (885.719) με σύνταξη έως 658 ευρώ καθαρά (700 ευρώ μεικτά).
  • Το 16,3% των συνταξιούχων (413.796) με σύνταξη έως 470 ευρώ καθαρά (500 ευρώ μεικτά).
  • Οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα ήταν μικρότερες κατά 45,7% ή 644 ευρώ σε σχέση με τις συντάξεις του Δημοσίου, οι οποίες κατά μέσο όρο κυμάνθηκαν στα 1.400 ευρώ, έναντι 763 ευρώ του ιδιωτικού τομέα.

Οι συντάξεις ανά κατηγορία

Γήρατος48%
Αναπηρίας18%
Παραπληγικών12%
Θανάτου19%
Ανασφάλιστων3%

Με πληροφορίες από «Τα Νέα» & ΕΝΔΙΣΥ

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