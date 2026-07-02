Συντάξεις χηρείας: Οι αλλαγές που φέρνει η ρύθμιση Κεραμέως – Όσα προβλέπονται, παραδείγματα

Snapshot Καταργείται η μείωση της σύνταξης χηρείας μετά την τριετία, με τους δικαιούχους να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος.

Περισσότεροι από 200.000 χήρες και χήροι διατηρούν το πλήρες ποσό της σύνταξής τους χωρίς περικοπές μετά την τριετία.

Περισσότεροι από 50.000 δικαιούχοι που είχαν ήδη υποστεί περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο προηγούμενο επίπεδο.

Διαγράφονται τυχόν αναδρομικές απαιτήσεις που αφορούν τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας.

Η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων συνεχίζεται όταν προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα. Snapshot powered by AI

Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία βάζει η νέα ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, με τους δικαιούχους να διατηρούν το 70% της σύνταξης του θανόντος και να απαλλάσσονται από την επιστροφή αναδρομικών.

Οι βασικές κατηγορίες δικαιούχων είναι δύο:

– Περισσότερες από 200.000 χήρες και χήροι δεν θα δουν τη σύνταξη να μειώνεται μετά την πάροδο της τριετίας.

– Περισσότεροι από 50.000 δικαιούχοι που είχαν ήδη υποστεί την περικοπή θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο προηγούμενο επίπεδο.

Η νέα διάταξη προβλέπει ότι:

– Καταργείται η μείωση της σύνταξης χηρείας μετά την τριετία.

Όλοι οι δικαιούχοι θα εξακολουθούν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και όχι το 35%.

– Διαγράφονται τυχόν αναδρομικές απαιτήσεις.

– Συνεχίζεται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων όταν αυτές προκύπτουν από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα.

Η ρύθμιση αφορά όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου με βάση το καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016).

Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται:

– δικαιούχοι που είχαν συμπληρώσει ή πρόκειται να συμπληρώσουν την τριετία.

– Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξης.

– Όσοι κινδύνευαν να τους ζητηθούν αναδρομικά.

– Όσοι λαμβάνουν προσωπική σύνταξη και σύνταξη χηρείας.

Παραδείγματα

Συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη χηρείας 700 ευρώ. Μέχρι σήμερα, μετά την τριετία υπήρχε ο κίνδυνος να μειωθεί στα 350 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση, θα συνεχίσει να λαμβάνει 700 ευρώ.

Ακόμη, σε δικαιούχο του οποίου η σύνταξη είχε ήδη μειωθεί από 700 σε 350 ευρώ, με τη νέα διάταξη η σύνταξη επανέρχεται στα 700 ευρώ.

Αναδρομικά

Δικαιούχος που δεν είχε ακόμη υποστεί την περικοπή, αλλά υπήρχε ο κίνδυνος να του ζητηθούν αναδρομικά, με τη νέα ρύθμιση δεν θα οφείλει κανένα ποσό.

Δύο εθνικές συντάξεις

Συνταξιούχος που λαμβάνει τη δική του σύνταξη και χηρείας, θα εξακολουθήσει να λαμβάνει δύο εθνικές συντάξεις, εφόσον προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, η παρέμβαση πραγματοποιείται καθώς υπάρχει υπέρβαση κατά 517 εκατ. ευρώ στα έσοδα του υπουργείου, στο α’ τετράμηνο (Ιανουάριος – Απρίλιος), εξαιτίας της χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Η υπέρβαση προκύπτει σε σχέση με τον στόχο που είχε τεθεί στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

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