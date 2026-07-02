Κεραμέως: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας

Τι είπε από τη Βουλή η υπουργός Εργασίας

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Κεραμέως: Καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας

Η Νίκη Κεραμέως στη Βουλή

Eurokinissi
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  • Καταργείται οριστικά η περικοπή στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο τριετίας για όσους έλαβαν σύνταξη μετά το 2016 σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου.
  • Οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντα χωρίς μείωση μετά την τριετία.
  • Απαλλάσσονται από την επιστροφή αναδρομικών όσοι είχαν συνεχίσει να λαμβάνουν τη σύνταξη χηρείας και θα έπρεπε να επιστρέψουν ποσά.
  • Τροποποιείται ο νόμος ώστε οι συνταξιούχοι χηρείας που έχουν και δική τους σύνταξη γήρατος να λαμβάνουν δύο συντάξεις κανονικά, παρακάμπτοντας απόφαση του ΣτΕ.
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Δεν θα επέλθει καμία περικοπή στις συντάξεις χηρείας, ανέφερε από τη Βουλή η Νίκη Κεραμέως μιλώντας επί του νομοσχεδίου για την ισότητα των αμοιβών.

«Καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο τριετίας, που προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου», σημείωσε χαρακτηριστικά ανακοινώνοντας τη ρύθμιση.

Αυτό σημαίνει επί της ουσίας ότι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου θα λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και μετά την τριετία. Όσοι δε έχουν υποστεί στο ενδιάμεσο τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται.

Παράλληλα γνωστοποίησε ότι απαλλάσσονται από τα αναδρομικά όσοι είχαν συνεχίσει να λαμβάνουν τη σύνταξή τους και θα έπρεπε να επιστρέψουν το επιπλέον ποσό.

Συνοπτικά, η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε πως με νομοθετική διάταξη που φέρνει σύντομα στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας:

  • καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της 3ετίας για όλους που έλαβαν σύνταξη μετά το νόμο Κατρούγκαλου (μετά το 2016)
  • Απαλλάσσονται οι δικαιούχοι των συντάξεων χηρείας (του ιδιωτικού τομέα) από την καταβολή αναδρομικών, για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα, προφανώς επειδή η διάταξη θα έχει αναδρομική ισχύ από το 2016.
  • Αλλάζει επίσης η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου σχετικά με τις εθνικές συντάξεις και έτσι θα λαμβάνουν κανονικά οι συνταξιούχοι χηρείας κανονικά 2 συντάξεις εφόσον λαμβάνουν δική τους σύνταξη γήρατος και χηρείας. Αυτό νομοθετείται για να παρακαμφθεί η απόφαση του ΣτΕ που όρισε το αντίθετο.
  • Έτσι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την 3ετία το 70% της σύνταξης του θανόντα χωρίς τη μείωση. Κι επίσης δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά

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