Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, θα μιλήσω με το ΝΑΤΟ γι' αυτό»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο, ότι πιστεύει ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, αισθάνεται την πίεση μετά τις συνομιλίες τους και ότι θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία.

«Λοιπόν, νομίζω ότι όντως αισθάνεται πίεση. Θέλει να το τερματίσει, και η Ουκρανία θέλει να το τερματίσει. Και βρισκόμαστε σε συνομιλίες, και θα δούμε αν μπορούμε να το τερματίσουμε. Είναι κάτι τρομερό», είπε ο Τραμπ. «Νομίζω ότι πλησιάζουμε πολύ περισσότερο από ό,τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Και ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει να τερματιστεί, θα σας το πω αυτό, πολύ έντονα. Είχαμε μια καλή τηλεφωνική επικοινωνία. Και ο [Ουκρανός] Πρόεδρος [Βολοντίμιρ] Ζελένσκι θέλει πραγματικά να τερματιστεί τώρα», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε επίσης ότι η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα συζητηθεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα στην Άγκυρα.

Ρούτε: «Ο Πούτιν απελπίζεται ολοένα και περισσότερο, αλλά οι σύμμαχοι πρέπει να υποστηρίξουν το Κίεβο»

«Η Ρωσία συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων. Μόλις χθες το βράδυ, σημειώθηκε μια ακόμη τρομερή επίθεση. Και ας είμαι σαφής: όλοι οι σύμμαχοι πρέπει να κάνουν το καθήκον τους για να διασφαλίσουν ότι η υποστήριξή μας προς την Ουκρανία θα συνεχίσει να ρέει, επειδή η ασφάλεια της Ουκρανίας συνδέεται στενά με τη δική μας», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν από τη σύνοδο κορυφής. «Ο Πούτιν είναι ολοένα και πιο απελπισμένος. Η Ουκρανία έχει αποδώσει πολύ καλύτερα στο πεδίο της μάχης από τη Ρωσία τους τελευταίους δύο με τρεις μήνες».

Κρεμλίνο: «Ο Πούτιν και ο Τραμπ θα ξαναμιλήσουν σύντομα»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες «σύντομα». Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ θα επαναλάβουν τις συνομιλίες μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. «Ναι, πράγματι, ο Πρόεδρος Πούτιν και ο Πρόεδρος Τραμπ έχουν συνεννόηση ότι οι επαφές τους θα συνεχιστούν σύντομα», απάντησε ο εκπρόσωπος του Πούτιν, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax . Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, για την Ουκρανία, ο Τραμπ «είναι συνεπής, είναι σίγουρος για την κατανόησή του για το τι συμβαίνει, αλλά, πάνω απ' όλα, είναι ανοιχτός να ακούσει τις πληροφορίες που του παρέχει ο Πούτιν».