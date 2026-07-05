Στις 8 Ιουλίου η συνεδρίαση των ηγετών του ΝΑΤΟ – Το αναλυτικό πρόγραμμα

Η δεύτερη ημέρα των εργασιών επικεντρώνεται στην αμυντική συνεργασία της Συμμαχίας, με σειρά εκδηλώσεων και συναντήσεων υψηλού επιπέδου

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Στις 8 Ιουλίου η συνεδρίαση των ηγετών του ΝΑΤΟ – Το αναλυτικό πρόγραμμα
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Τουρκία ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην ‘Αγκυρα από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου, με αποκορύφωμα τη συνεδρίαση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου την Τετάρτη 8 Ιουλίου.

Οι εργασίες της Συνόδου θα αρχίσουν τη Δευτέρα 6 Ιουλίου με συνέντευξη Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Διεθνές Κέντρο Τύπου του Προεδρικού Συγκροτήματος στις 16:45.

Η δεύτερη ημέρα των εργασιών επικεντρώνεται στην αμυντική συνεργασία της Συμμαχίας, με σειρά εκδηλώσεων και συναντήσεων υψηλού επιπέδου.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 10:00, θα πραγματοποιηθούν ανακοινώσεις υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο του Φόρουμ Αμυντικών Βιομηχανιών του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή της Συμμαχίας, των κρατών-μελών και εκπροσώπων της αμυντικής βιομηχανίας.

Στις 12:45 ο Μαρκ Ρούτε θα εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία του Φόρουμ, μαζί με τον αντιπρόεδρο της τουρκικής κυβέρνησης και υπουργό Εθνικής ‘Αμυνας της Τουρκίας.

Στις 14:00 ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Συναντήσεις υπουργών και δεξίωση Ερντογάν

Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλαμβάνει επίσης σειρά διπλωματικών επαφών και επίσημων εκδηλώσεων.

Στις 17:00 οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν με τους υπουργούς Εξωτερικών του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης (ICI).

Στις 17:30 θα παρατεθεί δεξίωση στην πανεπιστημιούπολη «Crescent and Star» του τουρκικού υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας για τους υπουργούς ‘Αμυνας, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης οι υπουργοί ‘Αμυνας της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Νέας Ζηλανδίας και της Νότιας Κορέας.

Αργότερα, στις 18:30, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του Εμινέ Ερντογάν θα παραθέσουν δεξίωση και επίσημο δείπνο προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και των συζύγων τους.

Μεταξύ των προσκεκλημένων θα βρίσκονται ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας έχουν προγραμματιστεί επίσης:

το δείπνο εργασίας των υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας στις 19:45 και το δείπνο εργασίας των υπουργών ‘Αμυνας του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου στις 20:15.

Η συνεδρίαση των ηγετών

Η κορύφωση της Συνόδου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου με τη συνεδρίαση των ηγετών των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

Στις 10:45 ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε θα υποδεχθούν επισήμως τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των συμμαχικών χωρών. Στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη οικογενειακή φωτογράφιση και στις 11:15 θα αρχίσουν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ θα ολοκληρωθεί στις 15:00 με τη συνέντευξη Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

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