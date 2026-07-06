Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και τις βάσεις

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, λίγες ώρες πριν από τη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας, περιέγραψε τους στόχους της και τι περιμένει ο ίδιος

Newsbomb

Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και τις βάσεις
NATO Secretary General Mark Rutte speaks during a media conference at the International Media Center ahead of the NATO Summit in Ankara, Turkey, Monday, July 6, 2026. (AP Photo/Hussein Malla)
ΚΟΣΜΟΣ
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Το μήνυμα ότι μια ισχυρή Ευρώπη σημαίνει ένα ισχυρό ΝΑΤΟ, έστειλε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, μία ημέρα πριν αρχίσει η κρίσιμη σύνοδος κορυφής της Συμμαχίας στην Τουρκία.

«Θα αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες. Θα έχουμε περισσότερους πόρους» ανέφερε ο Μαρκ Ρούτε.

Στη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, ο γενικός γραμματέας δήλωσε ότι αναμένει από τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν σαφή, ισχυρά και αξιόπιστα σχέδια για την επίτευξη του στόχου του 5% στις αμυντικές δαπάνες, τονίζοντας ότι τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες και ότι μια ισχυρή Ευρώπη σημαίνει ένα ισχυρό ΝΑΤΟ.

«Θα ενισχύσουμε περαιτέρω τη συμμαχία μας. Στην Άγκυρα, οι χώρες θα μοιραστούν τα συγκεκριμένα σχέδιά τους για το 5%. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία. Θα έχουμε περισσότερους πόρους και βάσεις. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τη ρωσική απειλή. Η Ρωσία πραγματοποίησε άλλη μια φρικτή επίθεση χθες το βράδυ. Το ΝΑΤΟ πρέπει να λειτουργεί περισσότερο ως αποτρεπτικό μέσο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

«Πρέπει να είμαστε δυνατοί, από το Αρκάνσας μέχρι την Άγκυρα»

Ο Ρούτε δήλωσε ότι οι δυνατότητες της συμμαχίας έχουν αυξηθεί ως αποτέλεσμα των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια και ότι πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά, και αναφέρθηκε επίσης στην οικονομική διάσταση των νέων βημάτων στην αμυντική βιομηχανία.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι οι νέες συμβάσεις όχι μόνο θα ενισχύσουν την ασφάλεια, αλλά θα συμβάλουν και στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, προσθέτοντας: «Θα ενισχύσουμε επίσης τις οικονομίες μας με τις επενδύσεις μας στην αμυντική βιομηχανία στην περιοχή που εκτείνεται από το Αρκάνσας έως την Άγκυρα».

Παγκόσμιες απειλές

Στην ομιλία του, ο γενικός γραμματέας αναφέρθηκε και σε άλλα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα ασφάλειας. Δήλωσε ότι το ρωσικό αεροσκάφος που πλησίασε το βρετανικό πολεμικό πλοίο έδειξε πόσο ερασιτεχνική ήταν η Ρωσία και ότι η Βρετανία απέτρεψε με επιτυχία το περιστατικό.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποφευχθεί η αφέλεια όσον αφορά την Κίνα, ο Ρούτε σημείωσε ότι οι εξελίξεις στον Ειρηνικό ήταν επίσης σημαντικές για την διατλαντική ασφάλεια.

Ο Ρούτε, σημειώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι και ο Καναδάς ήδη διαθέτουν το 4% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος τους σε επενδύσεις στην άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε:

«Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν στην πραγματικότητα ο πρώτος ηγέτης που είπε ότι οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί θα πρέπει να κάνουν τις ίδιες δαπάνες. Συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο Τραμπ για τη συνέχιση της εμπορικής κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ».

Στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής, 32 χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, μαζί με εταίρους από την Ουκρανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού και τον Κόλπο, θα συνεχίσουν το έργο τους τις επόμενες δύο ημέρες για να διασφαλίσουν ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα την αποστολή του.

Παράλληλα, ο Μαρκ Ρούτε ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τη φιλοξενία της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας και δήλωσε ότι η Τουρκία είναι πολύ σημαντική για το ΝΑΤΟ. «Η τουρκική αμυντική βιομηχανία μας προμηθεύει με τα υλικά που χρειαζόμαστε για την άμυνα. Είναι πολύ σημαντικό η σύνοδος κορυφής να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα. Η Τουρκία είναι μία από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις στο ΝΑΤΟ» επισήμανε.

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