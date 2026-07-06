Μπαράζ συλλήψεων στην Τουρκία: Χειροπέδες σε δημοσιογράφους και ακτιβιστές πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Snapshot Δύο δημοσιογράφοι και δεκάδες ακτιβιστές συνελήφθησαν στην Τουρκία ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Ο κωμικός Ντενίζ Γκιόκτας συνελήφθη για «υποκίνηση μίσους και προσβολή του προέδρου» μετά από σατιρική παράσταση που χαρακτήριζε τον Ερντογάν «δικτάτορα».

Περισσότεροι από 200 Τούρκοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα ως ύποπτοι για τρομοκρατία, ενώ πολλοί πολιτικοί της αντιπολίτευσης διώκονται για κατηγορίες διαφθοράς.

Η συλλήψη του Γκιόκτας προκάλεσε λαϊκή υποστήριξη και συζητήσεις για την καταστολή της ελευθερίας έκφρασης στην Τουρκία.

Η διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων καταδίκασε τη σατιρική χρήση των ιερών αξιών σε ψηφιακές πλατφόρμες ως απειλή για τις παραδοσιακές αξίες. Snapshot powered by AI

Τούρκοι αξιωματούχοι συνέλαβαν την Κυριακή δύο δημοσιογράφους και δεκάδες ακτιβιστές της αντιπολίτευσης ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, σε μια συνεχιζόμενη καταστολή που περιλαμβάνει τη σύλληψη ενός stand-up κωμικού, που είναι ιδιαίτερα γνωστός στην Τουρκία για τις σατιρικές του επιθέσεις.

Ο Ντενίζ Γκιoκτάς, ένας 32χρονος κωμικός που αποκάλεσε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «δικτάτορα» στην τελευταία του εκπομπή, συνελήφθη την Παρασκευή με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους και εχθρότητας» και της προσβολής του προέδρου. Η 90λεπτη εκπομπή του Γκιόκτας έχει συγκεντρώσει 11 εκατομμύρια προβολές μετά από 10 ημέρες στο YouTube.

Οι τελευταίες συλλήψεις εντάσσονται σε μια συνεχιζόμενη επιχείρηση ασφαλείας από τις τουρκικές αρχές ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου. Αναμένεται να παραστούν οι ηγέτες της στρατιωτικής συμμαχίας των 32 μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, χαρακτήρισε τη συνάντηση ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Περισσότεροι από 200 Τούρκοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα ως ύποπτοι για τρομοκρατία, μεταξύ των οποίων δεκάδες συνταξιούχοι περιβαλλοντολόγοι. Οι επικριτές λένε ότι η επιχείρηση ασφαλείας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης καταστολής των διαφωνούντων από την κυβέρνηση Ερντογάν, η οποία έχει εδραιώσει την εξουσία της τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, κύριος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, είναι φυλακισμένος από τον Μάρτιο του περασμένου έτους και δικάζεται για κατηγορίες διαφθοράς σε μια δικαστική υπόθεση που θα συνεχιστεί παράλληλα με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκατοντάδες δήμαρχοι και άλλοι αξιωματούχοι του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζουν επίσης διώξεις για κατηγορίες διαφθοράς.

Ωστόσο, η παράσταση και η επακόλουθη συλληψη του Γκιοκτάς έχουν εσχάτως «βρει φλέβα» στην κοινή γνώμη της Τουρκίας. Το επιδέξιο χιούμορ του και η προθυμία του να στηλιτεύει ένα ευρύ φάσμα προσωπικοτήτων — συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της αντιπολίτευσης Ιμάμογλου, έχουν μετατρέψει τον πρώην φοιτητή μηχανικής και ψυχολογίας σε λαϊκό ήρωα.

«Δόξα τω Θεώ που υπάρχεις, Ντενίζ! Ξεκίνησες ένα κίνημα που θα ακούμε ξανά και ξανά για να βρούμε θάρρος!», έγραψε ένας θαυμαστής σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , την οποία ο Γκιοκτάς αναδημοσίευσε την περασμένη εβδομάδα πριν από τη σύλληψή του.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης δήλωσε ότι ο Γκιοκτάς συνελήφθη μετά από 185 καταγγελίες από το κοινό σχετικά με την παράστασή του, η οποία ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της παράστασής του στις 30 Ιουνίου σε ένα υπαίθριο θέατρο στην Κωνσταντινούπολη. Η προσβολή του προέδρου αποτελεί επίσης ποινικό αδίκημα στην Τουρκία, που τιμωρείται με φυλάκιση έως και τεσσάρων ετών.

Όταν ανακρίθηκε από τους εισαγγελείς, ο Γκιοκτάς είπε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να υποβαθμίσει τις θρησκευτικές αξίες ή να προσβάλει τον πρόεδρο και ότι η προσέγγισή του ήταν μόνο σατιρική. Όσο για την φερόμενη ως ασεβή αναφορά του στο Κοράνι, ο Γκιοκτάς είπε ότι η ρουτίνα του στο stand-up το απέδιδε ως «το καλύτερο» από τα ιερά βιβλία που λατρεύονται από διαφορετικές θρησκείες. «Λέω ότι είναι το αγαπημένο μου βιβλίο», είπε στους εισαγγελείς. «Δεν έχω καμία πρόθεση να προσβάλω ένα θρησκευόμενο άτομο».

Η διεύθυνση θρησκευτικών υποθέσεων της Τουρκίας ανέφερε το stand-up show, χωρίς να κατονομάσει τον Γκιοκτάς, στο εβδομαδιαίο κήρυγμα της Παρασκευής, το οποίο διαβάζεται σε όλα τα τζαμιά της χώρας. Ανέφερε ότι η χρήση ψηφιακών πλατφορμών «και η περιστασιακή χλεύη των ιερών αξιών μας με το πρόσχημα του χιούμορ απομακρύνουν τα παιδιά μας από τις αξίες μας μέρα με τη μέρα».

Η συλλήψη του Γκιοκτάς έχει πυροδοτήσει ένα κύμα λαϊκής υποστήριξης, καθώς και κάποιες κωμικές ιστορικές σκέψεις. Ο Ναμίκ Ταν, βουλευτής της αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι το περιστατικό του θύμισε τον Σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίτ Β΄, του οποίου η «παράνοια» για την εμφάνισή του οδήγησε σε απαγόρευση «της ανόδου του Συρανό ντε Μπερζεράκ στα οθωμανικά εδάφη επειδή ο πρωταγωνιστής του έργου είχε μεγάλη μύτη».

Με τη συλλήψη του Γκιοκτάς, «μπορούμε τώρα να πραγματοποιήσουμε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με ηρεμία και γαλήνη», έγραψε η εφημερίδα Tan σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είθε να φέρει καλή τύχη και ευλογίες στη χώρα μας!»