Φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζήνας: Νέο μήνυμα 112 για απομάκρυνση προς το Άνω Φανάρι

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή της Τροιζήνας, κοντά στον οικισμό της Αγίας Ελένης, χωρίς να απειλεί άμεσα σπίτια.

Το μήνυμα 112 κάλεσε τους κατοίκους να εκκενώσουν προς το Άνω Φανάρι για λόγους ασφαλείας.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 59 πυροσβέστες με 16 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Νωρίτερα είχε εκδοθεί προειδοποίηση για ετοιμότητα των κατοίκων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε λίγο νωρίτερα το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου στην περιοχή της Τροιζήνας του Δήμου Αργολίδας.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Αγίας Ελένης, χωρίς να αποτελεί άμεση απειλή για τα σπίτια. Ωστόσο,οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, οι οποίοι φτάνουν έως τα 6 μποφόρ, έχουν προκαλέσει γρήγορη εξάπλωση της φωτιάς.

Το 112 ενεργοποιήθηκε νωρίτερα καλώντας τους κατοίκους του οικισμού να εκκενώσουν τα σπίτια τους προς την περιοχή του Άνω Φαναρίου.

Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποίηση προκειμένου οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά ξεκίνησε σε χαράδρα και χωρίστηκε σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Αυτή την ώρα υπάρχουν διάσπαρτες εστίες, τις οποίες επιχειρούν να σβήσουν τόσο τα εναέρια μέσα, όσο και οι επίγειες δυνάμεις, ενώ υπάρχουν αναφορές για δύσβατα σημεία.

Έως τώρα έχει καεί δασική έκταση, καθώς και καλλιέργειες με ελαιόδεντρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί τα σπίτια που βρίσκονται κοντά στη φωτιά.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 59 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα. Εναέριες ρίψεις πραγματοποιούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν λίγο αργότερα και αυτή την ώρα επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα, μαζί με τα έξι εναέρια μέσα.

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