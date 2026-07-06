Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στην Αγία Ελένη Τροιζήνας - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Snapshot Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Αγίας Ελένης Τροιζήνας στην Αργολίδα.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 59 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, 16 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Έχει σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς τους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η Πυροσβεστική διαβεβαιώνει ότι ο οικισμός δεν απειλείται άμεσα από την πυρκαγιά.

Λόγω των ανέμων λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προειδοποιητικά μέτρα. Snapshot powered by AI

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην Αργολίδα, κοντά στον οικισμό Αγίας Ελένης Τροιζήνας.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο για την κατάσβεση. Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 59 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα. Εναέριες ρίψεις πραγματοποιούν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, ώστε να παραμένουν σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν απειλεί τον οικισμό, ωστόσο λόγω των ανέμων λαμβάνονται όλα τα προειδοποιητικά μέτρα.

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