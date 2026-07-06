Φωτιά τώρα στο Γάζι Ηρακλείου: Σηκώθηκε και ελικόπτερο

Snapshot Ξέσπασε φωτιά σε δυσπρόσιτο σημείο με έντονο ανάγλυφο και χαμηλή βλάστηση στο Γάζι Ηρακλείου.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στη φωτιά συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές έως 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη για νέα φωτιά στο Γάζι Ηρακλείου.

Η φωτιά καίει σε δυσπρόσιτο σημείο με έντονο ανάγλυφο και με κύριο χαρακτηριστικό τη χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 9 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκε ένα ελικοπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στην περιοχή, αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 7 μποφόρ