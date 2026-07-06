Φωτιά στη Λητή Ωραιοκάστρου: Τρεις οι νεκροί – Κατέληξε γυναίκα που υπέστη ανακοπή

Snapshot Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά στη Λητή Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας που υπέστη ανακοπή την ημέρα της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε επιχειρήσεις της Ανθούπολης και μόλυνση του αέρα με τοξικό νέφος που έφτασε μέχρι την Αττική.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου σχεδιάζει να αναθεωρήσει το σχέδιο πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών, ζητώντας συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων για καλύτερη προστασία.

Υπογραμμίζεται η ανάγκη υποστήριξης των εθελοντικών ομάδων πυρόσβεσης με σύγχρονο εξοπλισμό και κατάλληλο χώρο έδρας.

Οι πολιτικές δηλώσεις που συνδέουν τις πυρκαγιές με ανεμογεννήτριες χαρακτηρίζονται ανεδαφικές και ακατάλληλες σε μια περίοδο με σοβαρές απώλειες ζωών και καταστροφές. Snapshot powered by AI

Στους τρεις νεκρούς ανήλθε ο απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς στη Λητή Θεσσαλονίκης, καθώς μία 53χρονη γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή όταν είδε τις φλόγες να πλησιάζουν στο σπίτι της, κατέληξε χθες Κυριακή. Η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία, ωστόσο παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος της Κοινότητας Δρυμού, Κωνσταντίνος Πατσαλάς.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια φωτιά, βρήκαν τραγικό θάνατο ένας 66χρονος άνδρας και ο 12χρονος γιος του. Σημειώνεται ότι η 40χρονη μητέρα της οικογένειας εξακολουθεί να νοσηλεύεται με εγκαύματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του προέδρου της Κοινότητας:

Ολόκληρη η ανάρτηση του προέδρου της Κοινότητας Δρυμού:

«Η βδομάδα που πέρασε ήταν πολύ δύσκολη για τον Δήμο μας, ιδιαίτερα δε για την Κοινότητα της Λητής και τον οικισμό της Ανθούπολης.

Στη Λητή ο απολογισμός είναι τραγικός. Χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές τόσο άδικα στην πυρκαγιά της προηγούμενης Τρίτης.

(Και νέο δυσάρεστο που πληροφορήθηκα σήμερα. Την απώλεια ενός ακόμη νέου ανθρώπου. Τα ειλικρινά μου συλλυπητήρια στον αγαπημένο μας φιλόλογο Διογένη για την απώλεια της συζύγου του που ήταν ένα ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της κοινωνίας της Λητής)

Στην Ανθούπολη, δεν είναι μόνο οι τρεις επιχειρήσεις που κάηκαν ολοσχερώς, είναι πολλές οι επιχειρήσεις που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Είναι πολύ περισσότερο η μόλυνση του αέρα που αναπνέει η πόλη από το τοξικό νέφος.

Στον ορεινό όγκο του Δερβενίου καμένο μεγάλο μέρος της χλωρίδας και της πανίδας.

Ως Δήμος Ωραιοκάστρου έχουμε καθήκον να προβληματιστούμε και να προχωρήσουμε στην ανάληψη πρωτοβουλιών που θα διασφαλίζουν ότι οι ζωές και οι περιουσίες των δημοτών μας είναι ασφαλείς.

1. Δεν είναι δυνατόν σε απόσταση λιγότερη από 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, η φωτιά στον ορεινό όγκο του Δερβενίου να ξεκινάει από την Ανθούπολη και να φτάνει στη Λητή, μέρα μεσημέρι. Δεν γίνεται να διανύει η φωτιά μια απόσταση 4 χιλιόμετρων υπό αυτές τις συνθήκες. Θα πρέπει να ξαναδούμε όλο το σχέδιο πρόληψης και κατάσβεσης του βουνού μας από την αρχή. Δεν με απασχολεί αν η περιοχή ανήκει στην αρμοδιότητα του Δασαρχείου ή της Περιφέρειας, άμεσα ως Δήμος Ωραιοκάστρου πρέπει να καλέσουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να ξαναδούμε το επιχειρησιακό πλάνο, αντιπυρικές ζώνες, 24ωρη επιτήρηση, κρουνούς κλπ. Πόσο ασυνεπές είναι να κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα να σώσουμε τον ορεινό όγκο από το να γίνει λατομείο, αν δεν έχουμε πρώτα διασφαλίσει ότι δεν κινδυνεύει από πυρκαγιά;

2. Διάβασα πολλά ευχολόγια για τον ρόλο των εθελοντών στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Είναι πράγματι σπουδαίο να αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους όμως μόνο τα ευχολόγια δεν αρκούν. Όλοι μιλάνε για το σπουδαίο έργο της Εθ.Ελ.Ο.Δ Δρυμού αλλά κανείς δεν λέει ότι η ομάδα αυτή παλεύει πολλές φορές μόνη! Θα πρέπει να συνδράμουμε στο έργο αυτών των ανθρώπων με κάθε δυνατό τρόπο. Είναι πρώτιστη ανάγκη να βρεθεί ένας χώρος για να δημιουργηθεί μια έδρα σύγχρονων προδιαγραφών για την εθελοντική ομάδα. Γνωρίζω ότι έχουν γίνει προσπάθειες αλλά έχουμε αργήσει πολύ στο θέμα αυτό.

Τέλος, θέλω να εκφράσω και την αγανάκτηση μου για την εργαλειοποίηση των πυρκαγιών από συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Βελόπουλος και Καρυστιανού αναρωτιούνται λέει αν οι φωτιές στο Δερβένι συνδέονται με τις ανεμογεννήτριες. Συγχωρέστε με αλλά αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.

Ανεμογεννήτριες που; Στο ρέμα κάτω από την Γαλήνη που υπάρχουν εργοστάσια ή στο δασάκι πάνω από τη Ζωοδόχο Πηγής δίπλα σε οικισμό; Το αστείο είναι ότι αμφότεροι οι δύο πολιτικοί αρχηγοί είναι και από τη Θεσσαλονίκη και θα όφειλαν να γνωρίζουν ότι το να λες ότι θα μπουν ανεμογγενήτριες στην συγκεκριμένη περιοχή που κάηκε είναι το λιγότερο φαιδρό. Οι πολιτικοί οφείλουν να είναι πιο προσεκτικοί όταν υπάρχουν απώλειες ζωών και σημαντικές καταστροφές, ζητήματα εν ου παικτοίς».

Το τοξικό νέφος έφτασε στην Αθήνα

Στο μεταξύ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι ρύποι που προκλήθηκαν από την μεγάλη πυρκαγιά δεν παρέμειναν τοπικά, αλλά μεταφέρθηκαν μέσω της ατμόσφαιρας σε μεγάλες αποστάσεις, φτάνοντας μέχρι την Αττική. Ειδικοί επισημαίνουν ότι στον αέρα απελευθερώνονται χιλιάδες χημικές ουσίες, με κυριότερο κίνδυνο τα αιωρούμενα μικροσωματίδια PM2.5, τα οποία μπορούν να διεισδύσουν βαθιά στο αναπνευστικό σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ειδικοί συστήνουν αυξημένη προσοχή, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε άτομα με αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε έκθεση στο νέφος και να συμβουλεύονται τον θεράποντα ιατρό τους.

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