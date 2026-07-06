Φωτιά στην Ιεράπετρα - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη για τη φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα Μπραμιανών, στον Δήμο Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με το Neakriti.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν 49 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων και αυξάνουν τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν με στόχο τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.