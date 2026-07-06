Φωτιές: Το 38% των δασών της Αττικής έχει καεί τα τελευταία 9 χρόνια - Δείτε χάρτες του meteo.gr

Snapshot Από το 2017 έως το 2025 εκδηλώθηκαν 13 μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Αττική που κατέκαψαν πάνω από 700.000 στρέμματα.

Η συνολική έκταση της Περιφέρειας Αττικής είναι περίπου 2,5 εκατομμύρια στρέμματα, εκ των οποίων το 28% έχει καεί τα τελευταία εννέα χρόνια.

Η συνολική δασική έκταση της Αττικής υπολογίζεται σε περίπου 1.230.000 στρέμματα, με το 38% αυτών να έχει πληγεί από πυρκαγιές την τελευταία εννιαετία.

Τα στοιχεία προέρχονται από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS).

Η ανάλυση επικαιροποιήθηκε με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στην Οινόη στις 5 Ιουλίου 2026. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει το Meteo για την έκταση των δασικών πυρκαγιών στην Αττική την τελευταία εννιαετία, μετά την επικαιροποίηση της σχετικής ανάλυσης με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στην Οινόη χθες, 5 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Meteo, από το 2017 έως και το 2025 εκδηλώθηκαν 13 μεγάλες δασικές πυρκαγιές στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες κατέκαψαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα. Τα στοιχεία βασίζονται στις αναφορές της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS).

Όπως επισημαίνεται, η συνολική έκταση της Περιφέρειας Αττικής –εξαιρουμένων της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου– ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια στρέμματα. Από αυτά, το 28% έχει καεί από δασικές πυρκαγιές μέσα στα τελευταία εννέα χρόνια.

Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για τις δασικές εκτάσεις. Σύμφωνα με την ανάλυση του Meteo, η συνολική δασική έκταση στην Αττική υπολογίζεται σε περίπου 1.230.000 στρέμματα, εκ των οποίων περίπου 465.000 στρέμματα έχουν καεί από το 2017 έως σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι το 38% των δασών της Αττικής έχει πληγεί από πυρκαγιές μέσα στην τελευταία εννιαετία.

Ολόκληρη η ανάρτηση για τις καμμένες δασικές εκτάσεις στην Αττική τα τελευταία 9 χρόνια

?? Το 38% των δασών της Αττικής κάηκε μέσα στα 9 τελευταία χρόνια

?? Εντυπωσιακά και ανησυχητικά αποτελέσματα προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 9 ετών (2017-2025) στο ηπειρωτικό κομμάτι της Περιφέρειας Αττικής. Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στην Οινόη Αττικής (05 Ιουλίου 2026).

?️? Από το 2017 μέχρι και το 2025, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων δίνεται στο χάρτη που ακολουθεί.

?? Η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία 9 έτη το 28% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 38% της επιφάνειας των δασών.

?? Ολοι ελπίζουμε να αποφύγουμε μεγάλες δασικές πυρκαγιές το 2026 σε όλη τη χώρα, ώστε το ποσοστό του 38% να μην αυξηθεί!

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