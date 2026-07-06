Συμπτώματα από εισπνοή καπνού πυρκαγιάς: Τι μπορεί να νιώσετε πρώτα και τι να κάνετε

Ο καπνός πυρκαγιάς μπορεί να επηρεάσει το σώμα ανεξάρτητα από το αν οι φλόγες είναι κοντά σας. Τα λεπτά σωματίδια και τα αέρια στον καπνό μπορούν να ερεθίσουν τα μάτια, τον λαιμό, τους πνεύμονες και το καρδιαγγειακό σύστημα, ειδικά όταν ο καπνός παραμένει πάνω από την περιοχή σας.

Στην πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, οι κάτοικοι έλαβαν συμβουλές από τους ειδικούς να αποφεύγουν την άσκοπη κίνηση σε εξωτερικούς χώρους, να κρατούν τα παράθυρα κλειστά και να χρησιμοποιούν μάσκες KN95 ή FFP2 εάν έπρεπε να βγουν έξω, και όλα αυτά λόγω του πυκνού νέφους καπνού πάνω από την περιοχή.

Αυτό το άρθρο εξηγεί ποια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει ο καπνός πυρκαγιάς και τι πρέπει να κάνετε μόλις εμφανιστούν.

Τι συμβαίνει στο σώμα από την έκθεση σε καπνό πυρκαγιάς

Ο καπνός πυρκαγιάς συνήθως προκαλεί πρώτα ερεθισμό. Μπορεί να παρατηρήσετε:

κάψιμο ή υγρά μάτια

ξύσιμο στον λαιμό

καταρροή

βήχα

ξηρότητα στους αεραγωγούς

Καθώς αυξάνεται η έκθεση, τα συμπτώματα μπορεί να γίνουν πιο αισθητά:

πονοκέφαλος

ζάλη

σφίξιμο στο στήθος

συριγμός

δύσπνοια

ασυνήθιστη κόπωση

Τα λεπτά σωματίδια από καπνό πυρκαγιάς, ειδικά εκείνα στην κατηγορία μεγέθους PM2.5, μπορούν να φτάσουν βαθιά στους πνεύμονες. Η υψηλή έκθεση σε αυτά μπορεί να προκαλέσει επίμονο βήχα, φλέγματα, συριγμό και δυσκολία στην αναπνοή.

Για άτομα με άσθμα, ΧΑΠ, καρδιακές παθήσεις ή άλλες χρόνιες παθήσεις, τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν γρήγορα.

Ποιος κινδυνεύει περισσότερο

Οποιοσδήποτε μπορεί να αισθανθεί συμπτώματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του, αλλά ορισμένες ομάδες είναι πιο ευάλωτες.

Ομάδες υψηλότερου κινδύνου:

παιδιά

ηλικιωμένοι

έγκυες

και άτομα με:

άσθμα

ΧΑΠ

καρδιαγγειακές παθήσεις

διαβήτη

εξασθενημένη υγεία

Αυτές οι ομάδες μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα νωρίτερα ή πιο σοβαρά, επειδή οι πνεύμονές τους, η καρδιά και το ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι λιγότερο ικανά να ανεχθούν το πρόσθετο στρες.

Τι να κάνετε όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα

Το πρώτο βήμα είναι να μειώσετε αμέσως την έκθεση. Βρείτε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους, κλείστε παράθυρα και πόρτες και μην βγαίνετε έξω αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Εάν υπάρχει διαθέσιμος κλιματισμός, χρησιμοποιήστε την λειτουργία ανακύκλωσης του αέρα εντός του χώρου, όταν είναι δυνατόν.

Εάν πρέπει να βγείτε έξω, κρατήστε την έξοδο σύντομη και φορέστε μια καλά εφαρμοστή προστατευτική αναπνευστική συσκευή, όπως μάσκα N95, KN95 ή FFP2. Οι χαλαρές χειρουργικές μάσκες ή τα υφασμάτινα καλύμματα προσώπου δεν αποτελούν αξιόπιστη προστασία από τα λεπτά σωματίδια καπνού.

Εάν έχετε άσθμα ή άλλη πνευμονική πάθηση, κρατήστε κοντά σας συνταγογραφούμενους εισπνευστήρες ή φάρμακα και ακολουθήστε το τυπικό σχέδιο δράσης σας.

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε:

σοβαρή δύσπνοια

πόνο στο στήθος

σύγχυση

μπλε χείλη

λιποθυμία

συμπτώματα που επιδεινώνονται ταχέως

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο καπνός της πυρκαγιάς να προκαλέσει καρδιακό πρόβλημα;

Ναι. Ο καπνός της πυρκαγιάς μπορεί να επιβαρύνει το καρδιαγγειακό σύστημα, ειδικά σε άτομα με υπάρχουσα καρδιακή νόσο. Προειδοποιητικά σημάδια όπως πόνος στο στήθος, αίσθημα παλμών, σοβαρή δύσπνοια ή λιποθυμία πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά και μπορεί να απαιτούν επείγουσα ιατρική αξιολόγηση.

Πρέπει τα παιδιά να μένουν σε εσωτερικούς χώρους;

Ναι, όταν η ποιότητα του εξωτερικού αέρα είναι κακή. Τα παιδιά αναπνέουν περισσότερο αέρα σε σχέση με το μέγεθος του σώματός τους και οι πνεύμονές τους εξακολουθούν να αναπτύσσονται. Το παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να μειωθούν ή να αναβληθούν μέχρι να βελτιωθούν τα επίπεδα καπνού.

Είναι επικίνδυνη η στάχτη στα μπαλκόνια ή στις εξωτερικές επιφάνειες;

Η τέφρα μπορεί να μεταφερθεί ξανά στον αέρα εάν αναταραχθεί. Αποφύγετε το επιθετικό σκούπισμα της ξηρής τέφρας ή τη χρήση μεθόδων που διασπείρουν σωματίδια στον αέρα. Φορέστε προστατευτική μάσκα και ακολουθήστε τις τοπικές συμβουλές καθαρισμού, ειδικά εάν η πυρκαγιά αφορούσε κτίρια, οχήματα, πλαστικά ή χημικά.

Συμπέρασμα

Ο καπνός πυρκαγιάς μπορεί να προκαλέσει κάψιμο στα μάτια, ερεθισμό του λαιμού, βήχα, συριγμό, σφίξιμο στο στήθος, πονοκέφαλο και κόπωση. Η ασφαλέστερη αντίδραση είναι η γρήγορη μείωση της έκθεσης: μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε τα παράθυρα, αποφύγετε την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Τα σοβαρά αναπνευστικά ή καρδιακά συμπτώματα χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Πηγές:

cdc.gov

epa.gov

epa.gov

who.int