Συμπτώματα από εισπνοή καπνού πυρκαγιάς: Τι μπορεί να νιώσετε πρώτα και τι να κάνετε

Εισπνοή καπνού πυρκαγιάς; Τα πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να νιώσετε στο σώμα σας.

Newsbomb

Συμπτώματα από εισπνοή καπνού πυρκαγιάς: Τι μπορεί να νιώσετε πρώτα και τι να κάνετε
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο καπνός πυρκαγιάς μπορεί να επηρεάσει το σώμα ανεξάρτητα από το αν οι φλόγες είναι κοντά σας. Τα λεπτά σωματίδια και τα αέρια στον καπνό μπορούν να ερεθίσουν τα μάτια, τον λαιμό, τους πνεύμονες και το καρδιαγγειακό σύστημα, ειδικά όταν ο καπνός παραμένει πάνω από την περιοχή σας.

Στην πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο, οι κάτοικοι έλαβαν συμβουλές από τους ειδικούς να αποφεύγουν την άσκοπη κίνηση σε εξωτερικούς χώρους, να κρατούν τα παράθυρα κλειστά και να χρησιμοποιούν μάσκες KN95 ή FFP2 εάν έπρεπε να βγουν έξω, και όλα αυτά λόγω του πυκνού νέφους καπνού πάνω από την περιοχή.

Αυτό το άρθρο εξηγεί ποια συμπτώματα μπορεί να προκαλέσει ο καπνός πυρκαγιάς και τι πρέπει να κάνετε μόλις εμφανιστούν.

Τι συμβαίνει στο σώμα από την έκθεση σε καπνό πυρκαγιάς

Ο καπνός πυρκαγιάς συνήθως προκαλεί πρώτα ερεθισμό. Μπορεί να παρατηρήσετε:

  • κάψιμο ή υγρά μάτια
  • ξύσιμο στον λαιμό
  • καταρροή
  • βήχα
  • ξηρότητα στους αεραγωγούς

Καθώς αυξάνεται η έκθεση, τα συμπτώματα μπορεί να γίνουν πιο αισθητά:

  • πονοκέφαλος
  • ζάλη
  • σφίξιμο στο στήθος
  • συριγμός
  • δύσπνοια
  • ασυνήθιστη κόπωση

Τα λεπτά σωματίδια από καπνό πυρκαγιάς, ειδικά εκείνα στην κατηγορία μεγέθους PM2.5, μπορούν να φτάσουν βαθιά στους πνεύμονες. Η υψηλή έκθεση σε αυτά μπορεί να προκαλέσει επίμονο βήχα, φλέγματα, συριγμό και δυσκολία στην αναπνοή.

Για άτομα με άσθμα, ΧΑΠ, καρδιακές παθήσεις ή άλλες χρόνιες παθήσεις, τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν γρήγορα.

Ποιος κινδυνεύει περισσότερο

Οποιοσδήποτε μπορεί να αισθανθεί συμπτώματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του, αλλά ορισμένες ομάδες είναι πιο ευάλωτες.

Ομάδες υψηλότερου κινδύνου:

  • παιδιά
  • ηλικιωμένοι
  • έγκυες

και άτομα με:

  • άσθμα
  • ΧΑΠ
  • καρδιαγγειακές παθήσεις
  • διαβήτη
  • εξασθενημένη υγεία

Αυτές οι ομάδες μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα νωρίτερα ή πιο σοβαρά, επειδή οι πνεύμονές τους, η καρδιά και το ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι λιγότερο ικανά να ανεχθούν το πρόσθετο στρες.

Τι να κάνετε όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα

Το πρώτο βήμα είναι να μειώσετε αμέσως την έκθεση. Βρείτε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους, κλείστε παράθυρα και πόρτες και μην βγαίνετε έξω αν δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη. Εάν υπάρχει διαθέσιμος κλιματισμός, χρησιμοποιήστε την λειτουργία ανακύκλωσης του αέρα εντός του χώρου, όταν είναι δυνατόν.

Εάν πρέπει να βγείτε έξω, κρατήστε την έξοδο σύντομη και φορέστε μια καλά εφαρμοστή προστατευτική αναπνευστική συσκευή, όπως μάσκα N95, KN95 ή FFP2. Οι χαλαρές χειρουργικές μάσκες ή τα υφασμάτινα καλύμματα προσώπου δεν αποτελούν αξιόπιστη προστασία από τα λεπτά σωματίδια καπνού.

Εάν έχετε άσθμα ή άλλη πνευμονική πάθηση, κρατήστε κοντά σας συνταγογραφούμενους εισπνευστήρες ή φάρμακα και ακολουθήστε το τυπικό σχέδιο δράσης σας.

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν εμφανίσετε:

  • σοβαρή δύσπνοια
  • πόνο στο στήθος
  • σύγχυση
  • μπλε χείλη
  • λιποθυμία
  • συμπτώματα που επιδεινώνονται ταχέως

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί ο καπνός της πυρκαγιάς να προκαλέσει καρδιακό πρόβλημα;

Ναι. Ο καπνός της πυρκαγιάς μπορεί να επιβαρύνει το καρδιαγγειακό σύστημα, ειδικά σε άτομα με υπάρχουσα καρδιακή νόσο. Προειδοποιητικά σημάδια όπως πόνος στο στήθος, αίσθημα παλμών, σοβαρή δύσπνοια ή λιποθυμία πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά και μπορεί να απαιτούν επείγουσα ιατρική αξιολόγηση.

Πρέπει τα παιδιά να μένουν σε εσωτερικούς χώρους;

Ναι, όταν η ποιότητα του εξωτερικού αέρα είναι κακή. Τα παιδιά αναπνέουν περισσότερο αέρα σε σχέση με το μέγεθος του σώματός τους και οι πνεύμονές τους εξακολουθούν να αναπτύσσονται. Το παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους πρέπει να μειωθούν ή να αναβληθούν μέχρι να βελτιωθούν τα επίπεδα καπνού.

Είναι επικίνδυνη η στάχτη στα μπαλκόνια ή στις εξωτερικές επιφάνειες;

Η τέφρα μπορεί να μεταφερθεί ξανά στον αέρα εάν αναταραχθεί. Αποφύγετε το επιθετικό σκούπισμα της ξηρής τέφρας ή τη χρήση μεθόδων που διασπείρουν σωματίδια στον αέρα. Φορέστε προστατευτική μάσκα και ακολουθήστε τις τοπικές συμβουλές καθαρισμού, ειδικά εάν η πυρκαγιά αφορούσε κτίρια, οχήματα, πλαστικά ή χημικά.

Συμπέρασμα

Ο καπνός πυρκαγιάς μπορεί να προκαλέσει κάψιμο στα μάτια, ερεθισμό του λαιμού, βήχα, συριγμό, σφίξιμο στο στήθος, πονοκέφαλο και κόπωση. Η ασφαλέστερη αντίδραση είναι η γρήγορη μείωση της έκθεσης: μείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε τα παράθυρα, αποφύγετε την άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Τα σοβαρά αναπνευστικά ή καρδιακά συμπτώματα χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Πηγές:
cdc.gov
epa.gov
epa.gov
who.int

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - Υπόθεση Νέστορα: Νέα δεδομένα για τη μηχανή με τους δύο αναβάτες - Στο μικροσκόπιο κι άλλες κάμερες, έπεται άρση τηλεφωνικού απορρήτου

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα «δουν» 40άρια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επίσημο: Το νέο Xpeng L03 έρχεται και στην Ελλάδα

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησε άγρια άνδρα μέσα σε ιατρείο όταν του έκανε παρατήρηση να μιλά πιο σιγά στο κινητό

09:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Viral βίντεο με την υπογραφή του στρατού της Νορβηγίας - Ο «χαιρετισμός των Βίκινγκς» στη Βραζιλία

09:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενθουσιασμός στην Πλεύση Ελευθερίας για την επιτυχία του φεστιβάλ στα Λιπάσματα

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για τα σχέδια του Πούτιν: Το νησί της Βαλτικής που ετοιμάζεται για εισβολή της Ρωσίας

09:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα δάκρυα του Κασεμίρο μετά τον αποκλεισμό – «Τους απογοητεύσαμε όλους»

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Η στιγμή που υδροπλάνο με 8 επιβάτες έκανε «σκληρή» προσθαλάσσωση στον ποταμό East River - Δείτε βίντεο

09:00ΥΓΕΙΑ

Συμπτώματα από εισπνοή καπνού πυρκαγιάς: Τι μπορεί να νιώσετε πρώτα και τι να κάνετε

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις: Αξιωματικός της 115 Π.Μ σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Χανιά

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας αγκάλιασε τον γυμνόστηθο Χάαλαντ: Το στιγμιότυπο που έγινε viral

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Σε... δαιμονιώδη φόρμα Κασσελάκης - Γεωργιάδης: Έπαιξαν τένις στο Politia Tennis Club - Δείτε βίντεο

08:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (6/7) με Πορτογαλία – Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες – Βέλγιο

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tέλος στο «πλαφόν»: Σε αυτά τα προϊόντα θα υπάρξει μείωση τιμών από τον Σεπτέμβριο στα ράφια

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μητέρα ύποπτη για κανιβαλισμό του 4χρονου γιου της - Βρέθηκε νεκρός χωρίς χέρι

08:43ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: «Κλείδωσαν» τα πρώτα ζευγάρια των προημιτελικών

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: Ξεκίνησε η νεκρική πομπή για την κηδεία του Χαμενεΐ – Θα διαρκέσει 10 με 12 ώρες

08:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο «κακός δαίμονας» χτύπησε ξανά – Η Νορβηγία «πέταξε» εκτός τη Βραζιλία με υπογραφή… Χάαλαντ

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος για τη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη - Πέθανε από ανακοπή καρδιάς

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησε άγρια άνδρα μέσα σε ιατρείο όταν του έκανε παρατήρηση να μιλά πιο σιγά στο κινητό

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας αγκάλιασε τον γυμνόστηθο Χάαλαντ: Το στιγμιότυπο που έγινε viral

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις: Αξιωματικός της 115 Π.Μ σκοτώθηκε σε τροχαίο στα Χανιά

00:48ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Με δυσκολίες η επιστροφή προς Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Ελευσίνα

08:04LIFESTYLE

Ξύλο σε εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη: «Βγάλε τον έξω ρε, βγάλε τον έξω...» - Βίντεο από τη συμπλοκή

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό ήταν το πραγματικό πρόσωπο του Μέγα Αλέξανδρου; Ειδικοί δημιούργησαν ψηφιακά την όψη του Μακεδόνα στρατηλάτη

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε γάμο στο Κορωπί: Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε το μυστήριο και φίλησε τον ιερέα στο στόμα

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα «δουν» 40άρια

06:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «πόλεμος» των αντικυκλώνων πάνω από την Ευρώπη - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα έως 10 Ιουλίου

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε θα ξεκινήσουν – Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Μητέρα ύποπτη για κανιβαλισμό του 4χρονου γιου της - Βρέθηκε νεκρός χωρίς χέρι

07:54WHAT THE FACT

Τέσσερα μαύρα «αυγά» σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό έκρυβαν ένα πλάσμα που δεν είχε ξαναδεί η επιστήμη

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Σε... δαιμονιώδη φόρμα Κασσελάκης - Γεωργιάδης: Έπαιξαν τένις στο Politia Tennis Club - Δείτε βίντεο

08:20ΕΛΛΑΔΑ

Nοσοκομείο Λήμνου: 87χρονος ξυλοκόπησε γιατρούς και νοσηλεύτρια - «Θα σας πεθάνω εγώ και όχι εσείς»

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο στο Παγκράτι με τον θάνατο άνδρα που βρέθηκε τυλιγμένος σε σεντόνια – Εξετάζεται ο 63χρονος αδελφός του

22:33LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι φωτογραφίες από τις ΗΠΑ και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο κοινό του

06:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ηρωική πρόκριση της Αγγλίας των 10 παικτών με κορυφαίο τον Μπέλιγχαμ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ