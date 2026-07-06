Στην Αττική το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο - Τι πρέπει να κάνετε με τα κλιματιστικά

Snapshot Το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο περιέχει επικίνδυνες και καρκινογόνες ουσίες, όπως πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες και διοξίνες.

Τα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5 στο νέφος αποτελούν σοβαρή απειλή για την αναπνευστική υγεία, ειδικά για ευπαθείς ομάδες και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα.

Οι πολίτες στις επηρεαζόμενες περιοχές πρέπει να παραμένουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και να λειτουργούν τα κλιματιστικά μόνο με ανακύκλωση εσωτερικού αέρα.

Το τοξικό νέφος έχει μεταφερθεί από τη Θεσσαλονίκη στην Αττική και αναμένεται να διασπαρεί σε μεγάλο μέρος της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας.

Τα πρώτα σημάδια έκθεσης στο νέφος είναι η έντονη οσμή και ο ερεθισμός, που υποδηλώνουν σοβαρή έκθεση και ανάγκη προστασίας. Snapshot powered by AI

Σοβαρό προβληματισμό προκαλεί το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο, καθώς, σύμφωνα με τον καθηγητή Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκο Θωμαΐδη, από την καύση τέτοιων υλικών παράγονται χιλιάδες επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο καθηγητής εξήγησε ότι στο νέφος περιλαμβάνονται ουσίες με ιδιαίτερα υψηλή τοξικότητα, ενώ ορισμένες χαρακτηρίζονται και καρκινογόνες.

«Η καύση τέτοιων υλικών παρέχει χιλιάδες ουσίες. Υπάρχουν κατηγορίες που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές και κάποιες καρκινογόνες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μεταξύ αυτών βρίσκονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, διοξίνες, πτητικές οργανικές ενώσεις, μέταλλα και άλλες επικίνδυνες ουσίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, τα οποία είναι εισπνεόμενα και, όπως είπε, αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία.

Ο κ. Θωμαΐδης στάθηκε κυρίως στις ευπαθείς ομάδες και σε όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, τονίζοντας ότι δεν θα πρέπει να εκτίθενται στο νέφος.

«Οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και γενικά οι ευπαθείς ομάδες δεν θα πρέπει να έρχονται καθόλου σε επαφή με τέτοια νέφη», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολίτες στις περιοχές που επηρεάζονται θα πρέπει να παραμένουν σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα, ενώ ειδική προσοχή χρειάζεται και στη χρήση των κλιματιστικών.

Πώς πρέπει να λειτουργούν τα κλιματιστικά

Ο καθηγητής διευκρίνισε ότι τα κλιματιστικά θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και όχι με εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

Όπως εξήγησε, σε διαφορετική περίπτωση ο μολυσμένος αέρας μπορεί να περάσει μέσα στα σπίτια, αυξάνοντας την έκθεση των πολιτών στους ρύπους.

Ο Νίκος Θωμαΐδης σημείωσε ότι το νέφος δεν μένει στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά μεταφέρεται μέσω της ατμόσφαιρας σε μεγάλες αποστάσεις.

«Το νέφος έχει ήδη φτάσει και στην Αττική. Έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική», είπε, προσθέτοντας ότι οι ρύποι αναμένεται να διασπαρούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, της Κεντρικής και της Νότιας Ελλάδας.

Όπως ανέφερε, όσο οι ρύποι απομακρύνονται από την εστία της φωτιάς, οι συγκεντρώσεις τους μειώνονται σταδιακά, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η παρουσία τους περνά απαρατήρητη.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις στην υγεία, ο καθηγητής εξήγησε ότι τα πρώτα σημάδια έκθεσης σε τέτοιου είδους νέφος είναι η έντονη οσμή και ο ερεθισμός.

«Το πρώτο σύμπτωμα είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μάς ειδοποιεί ότι πρέπει να προστατευτούμε. Όταν αρχίζει ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης», τόνισε.

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