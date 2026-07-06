Κατσαφάδος: Πέντε εκατ. ευρώ αποζημίωση σε περιφέρεια και δήμους από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τις αποζημιώσεις που θα δοθούν σε περιφέρεια, δήμους, πολίτες και επιχειρήσεις

Ελένη Ευστρατίου

Κατσαφάδος: Πέντε εκατ. ευρώ αποζημίωση σε περιφέρεια και δήμους από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Σύσκεψη με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, για την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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  • Οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της φωτιάς στις 4 Ιουλίου.
  • Θα δοθούν 5 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση υποδομών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους δύο δήμους.
  • Οι πολίτες που επλήγησαν θα λάβουν άμεσα αρχικό επίδομα μετά από αυτοψία των ζημιών.
  • Οι επιχειρήσεις θα αποζημιωθούν για το 70% της συνολικής εκτίμησης των ζημιών τους.
  • Έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών, με ολοκληρωμένη πρώτη εκτίμηση να αναμένεται σύντομα.
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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο 4 Ιουλίου.

Σήμερα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, από την οποία αποφασίστηκαν οι εξής αποζημιώσεις:

  • Πέντε εκατ. Ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα δοθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές
  • Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα στους πολίτες που επλήγησαν, μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας
  • Αποκατάσταση κατά 70% της συνολικής εκτίμησης της ζημιάς στις επιχειρήσεις
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Αεροφωτογραφίες από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Αυτοψία του υφυπουργού κ. Κατσαφάδου στις καμένες περιοχές

Ο κ. Κατσαφάδος , συνοδευόμενος από τους δημάρχους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά και τον συντονιστή του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου, μετέβη στις καμένες περιοχές και στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Εκεί αξιωματούχοι της πυροσβεστικής τον ενημέρωσαν πώς εξελίχθηκε η επιχείρηση κατάσβεσης.

Σε δήλωση του από το σημείο ανέφερε : «Κάναμε σύσκεψη τόσο με την Περιφέρεια όσο και με τους δυο Δημάρχους. Ορίσαμε τις διαδικασίες και τους χρόνους μέσα στους οποίους θα διεξαχθούν όλες αυτές οι διαδικασίες». Σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες, κτίρια των οποίων έχουν υποστεί βλάβες ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι «ήδη η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κάνει τις αυτοψίες και με το φύλλο αυτοψίας οι πολίτες θα προσέλθουν στον Δήμο μαζί με ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο Ε1 και το Ε9 για να πάρουν σε αρχικό στάδιο την οικοσκευή και το επίδομα των βιοτικών αναγκών».

Σε ό, τι αφορά τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές σημείωσε ότι «ήρθαμε σε επικοινωνία με την Περιφέρεια και είπε ότι άμεσα θα βγάλει συνεργεία, ούτως ώστε να κάνει αυτή τις αυτοψίες για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν».

«Ανακοινώσαμε την απόφαση που έχουμε πάρει, η χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ζημιά την οποία έχουν στο ενεργητικό τους, θα είναι στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Και συνεννοηθήκαμε και με τους δύο δημάρχους και με την Περιφέρεια σε ό, τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση υποδομών οι οποίες επλήγησαν από αυτές τις πυρκαγιές, το ποσό το οποίο θα δοθεί θα είναι 5 εκ. Ευρώ», διευκρίνισε ο κ. Κατσαφάδος.

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Αεροφωτογραφίες από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο

Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Τσακίρης: Έως αύριο θα ολοκληρωθεί η πρώτη καταγραφή των ζημιών

«Υπάρχει διαβεβαίωση δια στόματος του υφυπουργού κ. Κατσαφάδου ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι μηχανισμοί αναφορικά με την αποκατάσταση όλων των ζημιών. Το μερίδιο που αναλαμβάνει το κεντρικό κράτος είναι πολύ σημαντικό. Από εμάς εξαρτάται να κινήσουμε όλες τις διαδικασίες, να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις και να προχωρήσουμε όσο πιο άμεσα γίνεται», δήλωσε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, εκτιμώντας ότι έως αύριο θα έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή των ζημιών.

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Αεροφωτογραφίες απο τα σημεια της πυρκαγιάς.

Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Ασλανίδης: Σημαντική η στήριξη της κυβέρνησης τέτοιες στιγμής

«Οι διαβεβαιώσεις που λάβαμε από τον κ. Κατσαφάδο για στήριξη της Κεντρικής διοίκησης στις πληγείσες περιοχές μας ικανοποιούν σε πρώτο βαθμό. Είναι σημαντικό να έχουμε τη στήριξη της κυβέρνησης σε τέτοιες στιγμές, περάσαμε εφιαλτικές ώρες από το βράδυ του Σαββάτου. Η φωτιά ακόμα σιγοκαίει στις βιομηχανίες της Φιλοθέης, οι κάτοικοι περιμένουν και εμείς είμαστε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή», δήλωσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.

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Αεροφωτογραφίες απο τα σημεια της πυρκαγιάς

Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Τι ζημιές έχουν καταγραφεί

Σύμφωνα με μια πρώτη καταγραφή των ζημιών στον Δήμο Παύλου Μελά: Στον οικισμό Φιλοθέης υπάρχουν φθορές στο κύριο κτίσμα 2 οικιών, φθορές στην περίφραξη 3 οικιών, φθορές στον αύλειο χώρο άλλων 3 οικιών , ολική καταστροφή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5, ολική καταστροφή 8 παραπηγμάτων (ξύλινες παράγκες που λειτουργούσαν ως αποθηκευτικοί χώροι), φθορές σε γεωτρήσεις και πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου υδροδότησης.

Στη Ζώνη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Ευκαρπίας καταγράφηκαν: ολοσχερής καταστροφή 3 επαγγελματικών χώρων, μερική καταστροφή άλλων 3 επαγγελματικών χώρων και μερική καταστροφή στον αύλειο χώρο 5 επαγγελματικών χώρων.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά καίει ακόμα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, καθώς υπάρχουν πλήθος πλαστικών και εύφλεκτων υλικών. Η Πυροσβεστική παραμένει στο σημείο ώστε να ελέγξει πλήρως τη φωτιά και να αποτρέψει τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Όπως εκτιμάται, η φωτιά στο εργοστάσιο θα χρειαστεί μέρες έως ότου σβήσει τελείως, λόγω των υλικών που υπάρχουν, ενώ σκαπτικά μηχανήματα έχουν αναλάβει το έργο να καλύψουν τους καπνούς, προκειμένου να περιοριστεί το τοξικό νέφος.

fwtia-wraiokastro

Αεροφωτογραφίες απο τα σημεια της πυρκαγιάς

Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Πώς ξέσπασε η πυρκαγιά

Ένας 76χρονος συνελήφθη για την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε κολλήσει με το όχημά του σε χαντάκι σε σημείο όπου βρίσκονταν ξερά χόρτα.

Ενώ είχε ήδη επικοινωνήσει με δικό του άτομο για να καλέσει γερανό προκειμένου να απεγκλωβίσει το όχημα από το σημείο, ο ίδιος προσπάθησε να βγει χρησιμοποιώντας επανειλημμένα το γκάζι με αποτέλεσμα να βγουν σπινθήρες από την εξάτμιση, οι οποίοι προκάλεσαν τη φωτιά. Σημειώνεται ότι ο άνδρας ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής, με αποτέλεσμα να γίνει ακόμα πιο δύσκολη η κατάσβεσή της. Από τα υλικά που καίγονταν, πυκνός, μαύρος καπνός σκέπασε όλη τη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να προειδοποιούν για την επικινδυνότητά του λόγω των τοξικών αερίων.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους.

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