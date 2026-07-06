ΕΚΠΟΙΖΩ: Παράνομη η μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς και της ALPHA BANK

Άμεσα εκτελεστή η απόφαση

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ΕΚΠΟΙΖΩ: Παράνομη η μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς και της ALPHA BANK
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  • Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε παράνομη τη μηνιαία χρέωση των 0,80 ευρώ της ALPHA BANK σε καταθετικούς λογαριασμούς «Απλό Ταμιευτήριο» και «Απλό Τρεχούμενο».
  • Η τράπεζα κρίθηκε ότι παρείχε παραπλανητική και αδιαφανή πληροφόρηση σχετικά με το πακέτο υπηρεσιών my Alpha Benefit Base, το οποίο επιβαλλόταν ανεξάρτητα από τη χρήση των υπηρεσιών.
  • Ο όρος της χρέωσης χαρακτηρίστηκε καταχρηστικός και ανίσχυρος, με αποτέλεσμα η ALPHA BANK να υποχρεωθεί να σταματήσει άμεσα τις χρεώσεις και να επιστρέψει τα παράνομα ποσά στους καταναλωτές.
  • Η δικαστική απόφαση επιβάλλει χρηματική ποινή 40.000 ευρώ στην τράπεζα και αναδεικνύει τη συστηματική πρακτική των τραπεζών να επιβάλλουν χρεώσεις μέσω παραπλανητικών μεθόδων.
  • Η ΕΚΠΟΙΖΩ προτρέπει τους καταναλωτές να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους και να υποβάλουν καταγγελίες για τον αντιλογισμό των παράνομων χρεώσεων.
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«Νέα νίκη της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά των τραπεζών» όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η οργάνωση των καταναλωτών σχετικά με τη δικαστική απόφαση με την οποία κρίνεται παράνομη η επιβολή της μηνιαίας χρέωσης των 0,80 ευρώ στους καταθετικούς λογαριασμούς και της ALPHA BANK ενώ η απόφαση κρίνεται άμεσα εκτελεστή.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθμό 183/2026 απόφασή του απαγορεύει στην ALPHA BANK να επιβάλλει τη μηνιαία χρέωση ύψους 0,80 ευρώ στους πελάτες της που διατηρούν σε αυτή καταθετικούς λογαριασμούς "Απλό Ταμιευτήριο" ή "Απλό Τρεχούμενο".

Η ΕΚΠΟΙΖΩ σημειώνει ότι η απόφαση εκδόθηκε μετά από αντιπροσωπευτική αγωγή που άσκησε κατά της ALPHA BANK και το Πολυμελές Πρωτοδικείο την κηρύσσει προσωρινά εκτελεστή. Συνεπώς, η ALPHA BANK υποχρεούται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων στους οποίους έχει επιβάλει τη μηνιαία συνδρομή των 0,80 ευρώ.

Η επιβάρυνση των 0,80 ευρώ

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η ALPHA BANK, με επιστολές που απέστειλε τον προηγούμενο χρόνο στους καταναλωτές που διατηρούσαν λογαριασμούς καταθέσεων, επικαλούμενη την ιδιότητά τους ως λογαριασμών πληρωμών, γνωστοποιούσε ότι θα προσθέσει στους παραπάνω λογαριασμούς το λεγόμενο πακέτο συναλλαγών my Alpha Benefit Base, δηλαδή ότι θα μπορούν οι καταναλωτές να διενεργούν μία σειρά από συναλλαγές δωρεάν. Για το λόγο αυτό, οι λογαριασμοί τους θα επιβαρύνονταν με 0,80 ευρώ το μήνα, ανεξάρτητα αν θα κάνουν χρήση των υποτιθέμενων προνομίων. Συγχρόνως, έθετε στους καταναλωτές μία δίμηνη προθεσμία, να εναντιωθούν στην επιστολή της, ώστε να μην ισχύσουν η χρέωση και τα "προνόμια".

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρείχε η τράπεζα στους καταναλωτές με την επιστολή της ήταν παραπλανητική. Και αυτό γιατί η πληροφόρηση που παρείχε η τράπεζα για τις εν λόγω συναλλαγές ήταν αδιαφανής με αποτέλεσμα να δημιουργείται στους καταναλωτές η παραπλανητική εντύπωση ότι μπορούσαν πλέον να διενεργούν δωρεάν συναλλαγές που, ωστόσο, προσφέρονταν ήδη, μεταξύ άλλων και γιατί ο νόμος δεν το επέτρεπε, χωρίς καμία επιβάρυνση. Έτσι, η τράπεζα εμφάνιζε ως παροχές του λογαριασμού προνομίων τις πάγιες εντολές ή μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών προς διάφορους οργανισμούς, τη μεταφορά χρημάτων έως 500 ευρώ ημερησίως μέσω IRIS Payments, τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού κ.ά.

Συνεπώς, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης κατά την εισαγωγή της χρέωσης αυτής. Συνακόλουθα, ο όρος που προβλέπει τη χρέωση αυτή είναι καταχρηστικός και ανίσχυρος. Υποχρεώνει επομένως, την τράπεζα να παύσει να χρεώνει τους καταναλωτές με την παραπάνω μηνιαία επιβάρυνση.

Προσωρινά εκτελεστή η απόφαση

Όπως και στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας, υπενθυμίζει η ΕΚΠΟΙΖΩ, η απόφαση κηρύσσεται από το Δικαστήριο προσωρινά εκτελεστή. Το Δικαστήριο επιβάλλει σε βάρος της τράπεζας και χρηματική ποινή 40.000 ευρώ. Είναι δε επόμενο ότι εφόσον η επιβολή της χρέωσης αυτής κρίθηκε παράνομη, η ALPHA BANK οφείλει να αντιλογήσει τις χρεώσεις που επιβλήθηκαν στους καταναλωτές εξαιτίας της παραπάνω παράνομης μεθόδευσης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το ανωτέρω πακέτο της Alpha Bank, συνεχίζει η ανακοίνωση, παρείχε μόλις τη δυνατότητα ενός εισερχόμενου και ενός εξερχόμενου εμβάσματος (που αν επιτρεπόταν η χρέωσή του αυτή δεν θα υπερέβαινε το ποσό των 0,50 ευρώ), τη στιγμή που στην αγορά προσφέρονται με την ίδια μηνιαία επιβάρυνση πακέτα υπηρεσιών πληρωμών που παρέχουν τη δυνατότητα για 50 αντίστοιχες συναλλαγές. Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η αδιαφανής και παραπλανητική πληροφόρηση, σε συνάρτηση με τη διαδικασία που ακολουθείται, δηλαδή το πακέτο να επιβάλλεται εξαιτίας της αδράνειας του καταναλωτή στην επιστολή που του αποστέλλεται, σκοπό έχουν να αιφνιδιάζουν τους καταναλωτές, να εκμεταλλεύονται την έλλειψη εξοικείωσής τους και να επιβάλλουν χρεώσεις για υπηρεσίες, για τις οποίες οι καταναλωτές εν τέλει δεν ενδιαφέρονται ή μπορεί να μην έχουν ανάγκη.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει ότι οι τράπεζες συστηματικά τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζοντας τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών ως λογαριασμούς πληρωμών, επιδιώκουν, με παραπλανητικές και αδιαφανείς μάλιστα μεθόδους, να επιβάλλουν "πακέτα υπηρεσιών", και όπως αποδεικνύεται στην προκείμενη περίπτωση προσχηματικά, για τα οποία οι καταναλωτές δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, με σκοπό να πλήξουν σε τελική ανάλυση τους λογαριασμούς καταθέσεων των καταναλωτών.

Επισημαίνεται επίσης, ότι η παραπάνω είναι η δεύτερη δικαστική απόφαση που εκδίδεται για το ίδιο θέμα, καθώς είχε προηγηθεί πριν δύο μήνες η με αριθμό 128/2026 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που απαγόρευε την ίδια πρακτική στην Εθνική Τράπεζα.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τον δικαστικό αγώνα «για την απαγόρευση γενικά της πρακτικής των τραπεζών να επιβάλλουν, δια της αδράνειας των καταναλωτών, τόσο σημαντικές αλλαγές στις συμβάσεις τους, αλλά και για την απαγόρευση πολλών άλλων καταχρηστικών πρακτικών και χρεώσεων».

Καλεί δε τις αρμόδιες αρχές, και ιδίως την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, να ασκήσουν τις ελεγκτικές και κυρωτικές τους αρμοδιότητες και, τέλος, καλούνται οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί με τη χρέωση των 0,80 λεπτών, να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους για τον αντιλογισμό της παράνομης χρέωσης να αντιδράσουν αποστέλλοντας το υπόδειγμα καταγγελίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ.

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