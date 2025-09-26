Ψηφιακό ευρώ: Τι είναι και τι ζητούν οι καταναλωτές, πώς θα λειτουργεί

Το ψηφιακό ευρώ θα προσφέρει τόσο διαδικτυακές λειτουργίες (online) όσο και λειτουργίες εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο (offline)

Newsbomb

Ψηφιακό ευρώ: Τι είναι και τι ζητούν οι καταναλωτές, πώς θα λειτουργεί
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από την 1η Νοεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ξεκίνησε την πρώτη φάση προετοιμασίας για το ψηφιακό ευρώ.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς το νέο αυτό μέσο πληρωμής φιλοδοξεί να αποτελέσει το ψηφιακό ισοδύναμο των μετρητών. Αλλά τι ακριβώς είναι το ψηφιακό ευρώ και πώς διαφοροποιείται από τις ψηφιακές πληρωμές που ήδη χρησιμοποιούμε;

Όπως αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ, σε αντίθεση με τα κρυπτονομίσματα, το ψηφιακό ευρώ δεν στηρίζεται σε ιδιωτικούς μηχανισμούς αλλά στην ίδια την ΕΚΤ, η οποία διασφαλίζει τη σταθερότητά του. Θα έχει την ίδια αξία με το φυσικό νόμισμα και θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε καθημερινές συναλλαγές, ακόμα και εκτός συνόρων.

Πώς θα λειτουργήσει το ψηφιακό ευρώ;

Το ψηφιακό ευρώ αποτελεί μια νέα εναλλακτική λύση και προσφέρει μια νέα δυνατότητα στους πολίτες. Για να αποκτήσει κάποιος το «ψηφιακό πορτοφόλι», δεν θα χρειάζεται να απευθυνθεί αποκλειστικά στην τράπεζα καθώς θα μπορεί να το δημιουργήσει και μέσω δημόσιων φορέων όπως για παράδειγμα το ταχυδρομείο. Στη συνέχεια, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει στο πορτοφόλι χρήματα από έναν συνδεδεμένο τραπεζικό λογαριασμό ή να καταθέσει μετρητά.

Το ψηφιακό ευρώ θα προσφέρει τόσο διαδικτυακές λειτουργίες (online) όσο και λειτουργίες εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο (offline) ενώ στις πληρωμές που γίνονται χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο τα στοιχεία της συναλλαγής θα είναι ορατά μόνο στον πληρωτή και στον αποδέκτη της πληρωμής. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ένα επίπεδο ιδιωτικότητας αντίστοιχο με εκείνο που προσφέρουν οι συναλλαγές με μετρητά.

ψηφιακο ευρω

Ποια είναι η γνώμη των καταναλωτών για το ψηφιακό ευρώ;

Η ΕΚΠΟΙΖΩ συμμετείχε σε έρευνα καταναλωτή για τις ψηφιακές πληρωμές, τον Μάιο/Ιούνιο 2025, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Καταναλωτών (BEUC). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 10 χώρες (Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία και Ολλανδία) και σε περισσότερους από 10.000 καταναλωτές.

Ειδικότερα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι σε περίπτωση υιοθέτησης νέων ψηφιακών πληρωμών (όπως το ψηφιακό ευρώ), οι καταναλωτές ζητούν:

1.Το 55%, ασφάλεια και αξιοπιστία. Τα τελευταία πέντε χρόνια, το 22% των ενηλίκων και το 18% των εφήβων ανέφεραν ότι έπεσαν θύματα παραβίασης ασφαλείας ή απάτης που σχετίζεται με την ψηφιακή πληρωμή. Η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών (86% των ενηλίκων και 82% των εφήβων) δηλώνει ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο να μην αποζημιωθεί σε περίπτωση απάτης (scams). Στην περίπτωση της Ελλάδας, το 14,8% των Ελλήνων καταναλωτών τα τελευταία 5 χρόνια έπεσε τουλάχιστον μία φορά θύμα υποκλοπής ή απάτης που σχετίζεται με τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Ειδικότερα:
­Το 18,2% σχετίζεται με την πιστωτική/χρεωστική τους κάρτα και
­Το 7,8% σχετίζεται με το ψηφιακό τους πορτοφόλι
2.Το 53%, ευκολία στη χρήση. Η πλειοψηφία (55%) όσων χρησιμοποιούν ήδη ψηφιακές μεθόδους πληρωμής αναφέρει δυσκολίες αναφορικά με τεχνικά σφάλματα, ζητήματα ασφαλείας ή έλλειψη δεξιοτήτων.
3.Το 49% ζητά οι πληρωμές να είναι είτε δωρεάν, είτε με ιδιαίτερα χαμηλές χρεώσεις. Σχεδόν όλοι (87%) δήλωσαν ότι οι ψηφιακές πληρωμές θα πρέπει να είναι δωρεάν για τους καταναλωτές και το 88% πιστεύει ότι κάθε τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει να προσφέρει δωρεάν κάρτα πληρωμής.
4.Το 81% των ενηλίκων και το 72% των εφήβων ανησυχούν για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους.
5.Το 44% ζητά να αποζημιωθεί μέσω εύκολων και άμεσων διαδικασιών σε περίπτωση απάτης.
6.Το 85% επιθυμεί να διατηρηθεί η ευρεία αποδοχή των μετρητών και το 46% των εφήβων και το 52% των ενηλίκων φοβούνται ότι θα χάσουν το δικαίωμα να επιλέγουν τη μέθοδο πληρωμών στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:43ΚΟΣΜΟΣ

Τζέιμς Κόμι: Κατηγορείται για παρεμπόδιση δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις ο πρώην διευθυντής του FBI - Πανηγυρίζει ο Τραμπ

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη έλειπε από τη δουλειά της με αναρρωτική άδεια 146 μέρες - Τι μισθό λάμβανε

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τροχαίο ατύχημα με δύο σοβαρά τραυματίες στο Άργος Ορεστικό – Ο ένας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Ξεκίνησαν οι πληρωμές – Πότε θα δουν λεφτά όλοι οι συνταξιούχοι

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε σπίτι στο Μεταξουργείο - Διακοπή κυκλοφορίας στη Μεγάλου Αλεξάνδρου

06:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλάσιο το μπόνους σε Δημόσιο και ΟΤΑ - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις καταθέσεις Σαλάτα και Μπαμπασίδη - Η αντιπολίτευση καλεί Μυλωνάκη

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

06:40ΚΟΣΜΟΣ

«Λάθος» τουρκικού δικαστηρίου αποκαλύπτει πώς η Άγκυρα και η MIT εργαλειοποιούν το μεταναστευτικό

06:36LIFESTYLE

Η Ριάνα γέννησε την κόρη της φορώντας κοσμήματα αξίας άνω των $150.000

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το εκθαμβωτικό νυφικό με τα 10.000 μαργαριτάρια που έγινε σύμβολο στη μεταπολεμική Βρετανία

06:28LIFESTYLE

«Άρχισαν» τα όργανα της σεζόν – Οι πρώτες αποχωρήσεις από εκπομπές

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσός: Ασταμάτητο «ράλι» στις τιμές – Μία λίρα αξίζει όσο… ένας μισθός

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακό ευρώ: Τι είναι και τι ζητούν οι καταναλωτές, πώς θα λειτουργεί

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλί Σαμπάντζι: Η ιστορία του Τούρκου μεγιστάνα – Από τη δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου μέχρι το «χρυσό» διαζύγιο με την κληρονόμο της δυναστείας Ντογάν

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Καραϊβική: Τα παραδεισένια νησιά βυθίζονται στα... σκουπίδια - Στο «κόκκινο» η περιβαλλοντική κρίση

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Εκτινάχτηκαν στα ύψη οι τιμές - Αύξηση 4,3% 2025 - Στην περιφέρεια η μεγαλύτερη άνοδος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλί Σαμπάντζι: Η ιστορία του Τούρκου μεγιστάνα – Από τη δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου μέχρι το «χρυσό» διαζύγιο με την κληρονόμο της δυναστείας Ντογάν

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με πτώση της θερμοκρασίας ξεκινάει η κακοκαιρία – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «επίκεντρο» σφοδρών καταιγίδων

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για τη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Το μήνυμα για τα F-35 και τις κυρώσεις CAATSA και οι εμπορικές συναλλαγές

07:23ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη έλειπε από τη δουλειά της με αναρρωτική άδεια 146 μέρες - Τι μισθό λάμβανε

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μπορούμε να κάνουμε συμφωνία για τα F-35, αλλά ο Ερντογάν πρέπει πρώτα να κάνει κάτι για εμάς

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον θάνατο του 20χρονου Τάσου στο Blue Star Chios

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: Το εκθαμβωτικό νυφικό με τα 10.000 μαργαριτάρια που έγινε σύμβολο στη μεταπολεμική Βρετανία

06:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλάσιο το μπόνους σε Δημόσιο και ΟΤΑ - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

06:28LIFESTYLE

«Άρχισαν» τα όργανα της σεζόν – Οι πρώτες αποχωρήσεις από εκπομπές

11:44WHAT THE FACT

ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα «κλειδώνουν» οι φρεγάτες Μπεργκαμίνι - Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Καστοριά: Τροχαίο ατύχημα με δύο σοβαρά τραυματίες στο Άργος Ορεστικό – Ο ένας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρυσός: Ασταμάτητο «ράλι» στις τιμές – Μία λίρα αξίζει όσο… ένας μισθός

06:36LIFESTYLE

Η Ριάνα γέννησε την κόρη της φορώντας κοσμήματα αξίας άνω των $150.000

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Ξεκίνησαν οι πληρωμές – Πότε θα δουν λεφτά όλοι οι συνταξιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ