Το νόμισμα για το οποίο οι συλλέκτες δίνουν 350.000 δολάρια - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του

Η υπερβολή καμιά φορά διακρίνει τον κόσμο των συλλεκτών, δίνοντας υπερβολική καμιά φορά αξία σε ένα αντικείμενο με αξία μόλις ενός δολαρίου, καθιστώντας τα περιζήτητα έτσι σε συλλογές.

Αυτό συνήθως χαρακτηρίζει τη νομισματική συλλογή, όπου οι συλλέκτες, για το οποίο είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν χιλιάδες δολάρια, είναι ένα παλιό νόμισμα με ονομαστική αξία 3 δολάρια ΗΠΑ.

Το νόμισμα που αναζητείται περισσότερο από τους ειδικούς

Πρόκειται για ένα νόμισμα με ονομαστική αξία μόλις 3 δολαρίων, που κόπηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1855. Είναι κατασκευασμένο από χρυσό και είναι γνωστό ως "ινδιάνα πριγκίπισσα". Το κέρμα έγινε θησαυρός του 19ου αιώνα λόγω της μικρής του παραγωγής, της σύνδεσής του με τον «πυρετό του χρυσού» και του ιδιόμορφου σχεδιασμού του.

Το νόμισμα αυτό άρχισε να κόβεται το 1854 και παρήχθη μέχρι το 1889. Η αξία του αντιστοιχούσε στις ανάγκες του ταχυδρομικού συστήματος: ένα φύλλο 100 γραμματοσήμων κόστιζε 3 δολάρια. Έτσι, οι συναλλαγές εκείνη την εποχή απλοποιήθηκαν σημαντικά.

Σε κάθε περίπτωση, το κομμάτι που βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής κάθε συλλέκτη είναι το νόμισμα του 1855 με το σήμα "S", καθώς κόπηκε στο Σαν Φρανσίσκο.

Μόνο 6600 τεμάχια εκδόθηκαν, γεγονός που το καθιστά το σπανιότερο νόμισμα αυτής της αξίας.

Τα νομίσματα αυτά κυκλοφόρησαν κυρίως στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες και κατά τη διάρκεια του πυρετού του χρυσού, όταν ήταν πιο διαδεδομένα.

Για να αναγνωρίσετε το νόμισμα "Indian Princess", πρέπει να δώσετε προσοχή στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Έτος: 1855

- Τόπος κοπής: Σαν Φρανσίσκο (γράμμα "S" στην πίσω πλευρά)

- Διάμετρος: 20,50 mm

- Βάρος: 5,02 γραμμάρια

- Σύνθεση: 90% χρυσός και 10% χαλκός

- Όψης: Προτομή γυναικείας μορφής με ινδιάνικη κόμμωση και τη λέξη "LIBERTY", που περιβάλλεται από την επιγραφή "UNITED STATES OF AMERICA".

- Οπισθότυπος: Επιγραφή "3 DOLLARS" με την ημερομηνία στο κάτω μέρος, που περιβάλλεται από ένα μεγάλο στέμμα με κάτω βρόχο και το σήμα του νομισματοκοπείου.

Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, το νόμισμα θα μπορούσε να αξίζει έως και 350.000 δολάρια.

