Οι πούδρες με αντηλιακή προστασία είναι βολικές, αλλά έχουν έναν σημαντικό περιορισμό

Τα αντηλιακά σε μορφή πούδρας προσθέτουν προστασία από τον ήλιο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά δεν πρέπει να είναι το κύριο αντηλιακό σας. Οι δερματολόγοι γενικά συνιστούν τη χρήση της ως προϊόν ρετούς μετά την εφαρμογή ενός κανονικού αντηλιακού ευρέος φάσματος πρώτα.

Η ελκυστικότητά τους είναι προφανής: είναι φορητά, ελαφριά, προσφέρουν ματ όψη στο λιπαρό δέρμα και μπορούν να εφαρμοστούν πάνω από το μακιγιάζ. Το μειονέκτημά τους είναι επίσης σημαντικό: οι περισσότερες γυναίκες δεν εφαρμόζουν αρκετή πούδρα για να επιτύχουν την προστασία SPF που αναγράφεται στην ετικέτα.

Τι είναι οι πούδρες προσώπου με αντηλιακή προστασία;

Είναι μια χαλαρή ή συμπιεσμένη πούδρα που περιέχει αντηλιακά συστατικά, συνήθως μεταλλικά φίλτρα όπως οξείδιο του ψευδαργύρου ή διοξείδιο του τιτανίου. Αυτά τα συστατικά βοηθούν στην προστασία του δέρματος από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Τα περισσότερα αντηλιακά σε μορφή πούδρας διατίθενται σε δοχείο με πινέλο και έχουν σχεδιαστεί κυρίως για το πρόσωπο, το τριχωτό της κεφαλής, τη γραμμή των μαλλιών ή περιοχές όπου η εκ νέου εφαρμογή λοσιόν είναι άβολη. Μερικά είναι με χρώμα, κάτι που μπορεί επίσης να βοηθήσει στην μείωση της ορατής λάμψης ή για να ταιριάξει καλύτερα με τον τόνο του δέρματος.

Προστατεύουν πραγματικά από τον ήλιο;

Το αντηλιακό σε μορφή πούδρας μπορεί να λειτουργήσει, αλλά μόνο εάν εφαρμοστεί ομοιόμορφα αρκετό προϊόν. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι.

Με τις κρέμες και τις λοσιόν, είναι πιο εύκολο να δείτε αν το δέρμα είναι καλυμμένο. Με την πούδρα, η κάλυψη μπορεί να είναι ανομοιόμορφη και ένα λεπτό στρώμα μπορεί να μην παρέχει το επίπεδο SPF που αναγράφεται στην ετικέτα. Ο ιδρώτας, η λιπαρότητα, ο αέρας και το άγγιγμα του προσώπου μπορούν επίσης να αφαιρέσουν την πούδρα πιο εύκολα.

Γι' αυτόν τον λόγο, το αντηλιακό-πούδρα είναι καλύτερο να θεωρείται επιπλέον προστασία και όχι κύρια προστασία.

Πώς να χρησιμοποιείτε σωστά το αντηλιακό σε μορφή πούδρας

Χρησιμοποιήστε αντηλιακό-πούδρα αφότου στεγνώσει το κανονικό σας αντηλιακό. Θα πρέπει να είναι το τελευταίο βήμα στην περιποίηση του δέρματος ή στη ρουτίνα μακιγιάζ σας.

Για καλύτερη προστασία:

Επιλέξτε ευρέος φάσματος SPF 30 ή υψηλότερο

Εφαρμόστε γενναιόδωρα, όχι ως ελαφρύ καλλυντικό πέρασμα

Βουρτσίστε αργά και επανειλημμένα πάνω από τις εκτεθειμένες περιοχές

Εστιάστε σε σημεία που συχνά παραλείπονται, όπως η γραμμή των μαλλιών, τα αυτιά και το τριχωτό της κεφαλής

Επαναλάβετε την εφαρμογή περίπου κάθε 2 ώρες σε εξωτερικούς χώρους

Επαναλάβετε την εφαρμογή ακόμα νωρίτερα μετά από εφίδρωση, από σκούπισμα του προσώπου και από κολύμπι

Τα αντηλιακά σε πούδρα δεν είναι η καλύτερη επιλογή για όλο το σώμα, τις ημέρες στην παραλία, τα αθλήματα, το κολύμπι και την έντονη εφίδρωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε μια αδιάβροχη λοσιόν, κρέμα, τζελ ή αντηλιακό σε στικ και συνδυάστε τα με σκιά, καπέλα, γυαλιά ηλίου και προστατευτικά ρούχα.

Πόσο ασφαλή είναι;

Τα αντηλιακά σε μορφή πούδρας χρησιμοποιούνται στο δέρμα, αλλά πρέπει να μην εισπνέονται. Αποφύγετε την εφαρμογή τους σε συνθήκες ανέμου, μην εισπνέετε το νέφος πούδρας και αποφύγετε το βούρτσισμα κοντά στην μύτη και το στόμα με τρόπο που δημιουργεί αερομεταφερόμενα σωματίδια.

Τα παιδιά δυσκολεύονται να αποφύγουν την εισπνοή, επομένως οι πούδρες δεν είναι η ευκολότερη ή ασφαλέστερη μορφή αντηλιακού για μικρά παιδιά. Οι κρέμες, τα στικ και τα προστατευτικά ρούχα είναι πιο αξιόπιστα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το αντηλιακό-πούδρα να αντικαταστήσει το κανονικό αντηλιακό;

Όχι. Είναι καλύτερο για επαναεφαρμογή και ρετούς. Ένα κανονικό αντηλιακό ευρέος φάσματος με SPF 30 ή υψηλότερο θα πρέπει να είναι η βασική σας στρώση.

Είναι η αντηλιακή πούδρα καλή πάνω από το μακιγιάζ;

Ναι. Αυτό είναι ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά της. Μπορεί να αναζωογονήσει την προστασία χωρίς να διαταράξει το μακιγιάζ όσο η λοσιόν.

Είναι η αντηλιακή πούδρα αρκετή για την παραλία;

Όχι. Για χρήση στην παραλία, την πισίνα ή σε αθλήματα, επιλέξτε ένα αδιάβροχο αντηλιακό και εφαρμόστε ξανά μετά το κολύμπι, την εφίδρωση ή το σκούπισμα με πετσέτα.

Συμπέρασμα

Η αντηλιακή πούδρα είναι βολική, αλλά η ευκολία δεν πρέπει να συγχέεται με την πλήρη προστασία. Μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της κάλυψης κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά πάνω από το μακιγιάζ ή στο τριχωτό της κεφαλής, αλλά δεν υποκαθιστά ένα καλά εφαρμοσμένο κανονικό αντηλιακό.

Για βέλτιστη προστασία, ξεκινήστε με ευρέος φάσματος SPF 30 ή υψηλότερο, χρησιμοποιήστε αρκετό προϊόν, εφαρμόστε ξανά τακτικά, αποφύγετε την εισπνοή πούδρας και βασιστείτε επίσης σε σκιά και προστατευτικά ρούχα.

Πηγές:

clevelandclinic.org

aad.org (1)

aad.org (2)

fda.gov

skincancer.org