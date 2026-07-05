Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι φωτογραφίες από τις ΗΠΑ και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο κοινό του

Snapshot Επισκέφθηκε μεγάλες αμερικανικές πόλεις και έδωσε εμφανίσεις με θερμή υποδοχή από το κοινό.

Ευχαρίστησε δημόσια τους θαυμαστές του για τη στήριξη και την ενέργεια που του πρόσφεραν σε κάθε σταθμό της περιοδείας.

Μοιράστηκε στα social media στιγμιότυπα από το ταξίδι και τις εμφανίσεις του. Snapshot powered by AI

Με εντυπωσιακή επιτυχία ολοκλήρωσε την περιοδεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος επέστρεψε στα social media για να μοιραστεί με τους θαυμαστές του στιγμιότυπα από το ταξίδι του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επισκέφθηκε μερικές από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής, όπου πραγματοποίησε εμφανίσεις που σημείωσαν θερμή υποδοχή και ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό.

Σε ανάρτησή του, ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά: «NYC, NJ, Chi-Town, Tampa… τι διασκέδαση!! Ευχαριστούμε που ανοίξατε τις καρδιές σας για KABANES και κάνατε κάθε σταθμό αξέχαστο», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη και την ενέργεια που έλαβε σε κάθε πόλη.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός θέλησε να ευχαριστήσει το κοινό που τον αγκάλιασε σε όλη τη διάρκεια της περιοδείας, χαρίζοντάς του έντονες εμπειρίες και δυνατές στιγμές πάνω στη σκηνή.