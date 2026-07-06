Μειώθηκαν κατά 27% οι παράνομες αφίξεις μεταναστών το πρώτο εξάμηνο του 2026

Snapshot Οι επιστροφές μεταναστών αυξήθηκαν κατά 20% το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το 2025, λόγω εντατικοποίησης των επιχειρήσεων και συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης.

Οι αναγκαστικές απελάσεις αυξήθηκαν κατά 41%, φτάνοντας τις 1.292, ενώ οι εθελούσιες επιστροφές μέσω του ΔΟΜ σημείωσαν αύξηση 18%.

Οι παράνομες θαλάσσιες αφίξεις μειώθηκαν κατά 27%, από 16.985 σε 12.496, επιβεβαιώνοντας τη μείωση των μεταναστευτικών πιέσεων.

Οι αφίξεις πολιτών Αιγύπτου μειώθηκαν κατά 72%, ενώ οι επιστροφές τους σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, αποτυπώνοντας βελτίωση στη διαχείριση.

Από την εφαρμογή της πολιτικής «φυλακή ή επιστροφή», 599 παράνομοι μετανάστες επέλεξαν εθελούσια επιστροφή για να αποφύγουν ποινές. Snapshot powered by AI

Σημαντική αύξηση στις επιστροφές μεταναστών, παράλληλα με νέα αισθητή μείωση των παράνομων αφίξεων, καταγράφεται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Ειδικότερα, οι συνολικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, γεγονός που αποδίδεται στην εντατικοποίηση των επιχειρήσεων επιστροφής και στη στενότερη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης.

Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους κατηγορίες, οι αναγκαστικές απελάσεις ανήλθαν στις 1.292 από 915 το πρώτο εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 41%. Παράλληλα, οι εθελούσιες επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης αυξήθηκαν από 740 σε 870, καταγράφοντας άνοδο περίπου 18%.

Αντίθετα, οι οικειοθελείς αναχωρήσεις παρουσίασαν μικρή υποχώρηση, καθώς διαμορφώθηκαν στις 468 έναντι 488 το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Την ίδια ώρα, οι θαλάσσιες παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 27% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς από 16.985 περιορίστηκαν στις 12.496. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση των μεταναστευτικών πιέσεων, μετά και τη συνολική μείωση κατά 25% που είχε καταγραφεί το 2025.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία ανά εθνικότητα. Οι αφίξεις πολιτών Αιγύπτου μειώθηκαν κατά 72%, από περίπου 2.800 σε 800 άτομα, ενώ οι επιστροφές Αιγυπτίων αυξήθηκαν σχεδόν στο τετραπλάσιο, φτάνοντας τις 227 έναντι 59 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και για τους πολίτες Πακιστάν, καθώς οι νέες αφίξεις έχουν πλέον σχεδόν εξισωθεί με τις επιστροφές, οι οποίες ανήλθαν σε 180 και 169 αντίστοιχα. Κυβερνητικές πηγές αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στην ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης, αλλά και στην αυστηρότερη εφαρμογή της πολιτικής επιστροφών.

Θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, καταγράφονται και μετά την εφαρμογή της πολιτικής «φυλακή ή επιστροφή». Από τον Φεβρουάριο έως σήμερα, 599 παράνομοι μετανάστες επέλεξαν να επιστρέψουν οικειοθελώς στις χώρες καταγωγής τους, προκειμένου να αποφύγουν την έκτιση ποινής.