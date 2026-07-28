Γκουτέρες: Ισχυρή δέσμευση για επίλυση του Κυπριακού, θα κάνω ό,τι μπορώ

Snapshot Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δεσμεύτηκε να προωθήσει τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού με πλήρη στήριξη και ταπεινότητα.

Ο Γκουτέρες επισκέφθηκε και τα κατεχόμενα για συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Ο στόχος της επίσκεψης είναι η δημιουργία ενός ουσιαστικού πλαισίου για συνέχιση της προσπάθειας επίλυσης μετά τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες. Snapshot powered by AI

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για την προώθηση της διαδικασίας» για επίλυση του Κυπριακού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία. Ο ίδιος διαπίστωσε ισχυρή βούληση για επίλυση του Κυπριακού.

Στη διευρυμένη συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο της Κύπρου, συμμετείχαν ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Δώρος Βενέζης και η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη Μαρία Μιχαήλ.

Από πλευράς Ηνωμένων Εθνών συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες, οι αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Ρόζμαρι Ντι Κάρλο και Ζαν-Πιερ Λακρουά, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν και ο επικεφαλής της UNFICYP Χασίμ Ντιαν.

Μετά την ολοκλήρωση της διευρυμένης συνάντησης, ακολούθησε τετ α τετ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αντόνιο Γκουτέρες. Αυτή την ώρα ο ΓΓ του ΟΗΕ συναντάται στα κατεχόμενα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Γκουτέρες: Αυτή είναι η ώρα για επίλυση του Κυπριακού

Aν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων, δήλωσε πριν τη συνάντηση ο Γκουτέρες.

Καλωσορίζοντας τον ΓΓ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο και στην περιοχή καθώς και σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση.

Στις δηλώσεις του, ο ΓΓ είπε ότι ήρθε από αποστολή στην Συρία όπου παρέμεινε λίγες μέρες παραπάνω, για να περιηγηθεί στη χώρα την οποία «διαθέτουν εκπληκτικά ιστορικά μνημεία, υπέροχα τοπία και καταπληκτικούς ανθρώπους».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε «για ακόμη μία φορά, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας. Η παρουσία σας αποτελεί ακόμη μία σαφή ένδειξη της δέσμευσής σας για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και προσβλέπω στις συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις μας».

Όπως είπε, «χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή. Χρειαζόμαστε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, όπου βλέπουμε επίσης ενέργειες από ορισμένους παράγοντες που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα, το οποίο εγκαθιδρύθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών».

Απαντώντας, ο ΓΓ του ΟΗΕ ανέφερε ότι είναι «τεράστια χαρά να βρίσκομαι και πάλι εδώ και, όπως πολύ σωστά είπατε, αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων».

Χαρακτήρισε την επίσκεψή του ως «μια επίσκεψη αλληλεγγύης και ταπεινότητας και πραγματοποιείται με στόχο να στηρίξει τις δύο κοινότητες της Κύπρου, ώστε να εξευρεθεί λύση. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι μια λύση στο Κυπριακό δεν θα έχει μόνο πολύ θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο, αλλά θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και στο πλαίσιο της πολύ δύσκολης κατάστασης στην περιοχή».

Διαβεβαίωσε ότι «μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη δέσμευσή μου, με ταπεινότητα, διότι δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε οποιονδήποτε τί πρέπει να γίνει. Αλλά με ταπεινότητα βρίσκομαι εδώ, με πλήρη δέσμευση, για να στηρίξω τις προσπάθειές σας».

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν, ο βασικός σκοπός της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα είναι πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, είτε να αφήσει στον διάδοχό του ένα ουσιαστικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορεί να συνεχιστεί η προσπάθεια για το Κυπριακό

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα παραμένει σταθερή: τα Ηνωμένα Έθνη δεν βρίσκονται στην Κύπρο για να επιβάλουν οποιαδήποτε λύση, αλλά για να διευκολύνουν μια διαδικασία που θα ανταποκρίνεται στη βούληση των κατοίκων του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γκουτέρες επιθυμεί να έχει ανοικτές και ειλικρινείς συζητήσεις όχι μόνο με τους δύο ηγέτες, αλλά και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών.

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