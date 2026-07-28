Γκουτέρες: Ισχυρή δέσμευση για επίλυση του Κυπριακού, θα κάνω ό,τι μπορώ

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο προεδρικό της Κύπρου

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Γκουτέρες: Ισχυρή δέσμευση για επίλυση του Κυπριακού, θα κάνω ό,τι μπορώ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δεσμεύτηκε να προωθήσει τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού με πλήρη στήριξη και ταπεινότητα.
  • Ο Γκουτέρες επισκέφθηκε και τα κατεχόμενα για συνομιλίες με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.
  • Ο στόχος της επίσκεψης είναι η δημιουργία ενός ουσιαστικού πλαισίου για συνέχιση της προσπάθειας επίλυσης μετά τη λήξη της θητείας του Γκουτέρες.
Snapshot powered by AI

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για την προώθηση της διαδικασίας» για επίλυση του Κυπριακού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία. Ο ίδιος διαπίστωσε ισχυρή βούληση για επίλυση του Κυπριακού.

Στη διευρυμένη συνάντηση στο προεδρικό μέγαρο της Κύπρου, συμμετείχαν ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, η υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Δώρος Βενέζης και η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη Μαρία Μιχαήλ.

Από πλευράς Ηνωμένων Εθνών συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες, οι αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Ρόζμαρι Ντι Κάρλο και Ζαν-Πιερ Λακρουά, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν και ο επικεφαλής της UNFICYP Χασίμ Ντιαν.

Μετά την ολοκλήρωση της διευρυμένης συνάντησης, ακολούθησε τετ α τετ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Αντόνιο Γκουτέρες. Αυτή την ώρα ο ΓΓ του ΟΗΕ συναντάται στα κατεχόμενα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν.

Γκουτέρες: Αυτή είναι η ώρα για επίλυση του Κυπριακού

Aν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων, δήλωσε πριν τη συνάντηση ο Γκουτέρες.

Καλωσορίζοντας τον ΓΓ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο και στην περιοχή καθώς και σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση.

Στις δηλώσεις του, ο ΓΓ είπε ότι ήρθε από αποστολή στην Συρία όπου παρέμεινε λίγες μέρες παραπάνω, για να περιηγηθεί στη χώρα την οποία «διαθέτουν εκπληκτικά ιστορικά μνημεία, υπέροχα τοπία και καταπληκτικούς ανθρώπους».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε «για ακόμη μία φορά, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας. Η παρουσία σας αποτελεί ακόμη μία σαφή ένδειξη της δέσμευσής σας για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και προσβλέπω στις συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις μας».

Όπως είπε, «χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή. Χρειαζόμαστε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, όπου βλέπουμε επίσης ενέργειες από ορισμένους παράγοντες που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα, το οποίο εγκαθιδρύθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών».

Απαντώντας, ο ΓΓ του ΟΗΕ ανέφερε ότι είναι «τεράστια χαρά να βρίσκομαι και πάλι εδώ και, όπως πολύ σωστά είπατε, αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων».

Χαρακτήρισε την επίσκεψή του ως «μια επίσκεψη αλληλεγγύης και ταπεινότητας και πραγματοποιείται με στόχο να στηρίξει τις δύο κοινότητες της Κύπρου, ώστε να εξευρεθεί λύση. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι μια λύση στο Κυπριακό δεν θα έχει μόνο πολύ θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο, αλλά θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και στο πλαίσιο της πολύ δύσκολης κατάστασης στην περιοχή».

Διαβεβαίωσε ότι «μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη δέσμευσή μου, με ταπεινότητα, διότι δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε οποιονδήποτε τί πρέπει να γίνει. Αλλά με ταπεινότητα βρίσκομαι εδώ, με πλήρη δέσμευση, για να στηρίξω τις προσπάθειές σας».

Πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν, ο βασικός σκοπός της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα είναι πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, είτε να αφήσει στον διάδοχό του ένα ουσιαστικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα μπορεί να συνεχιστεί η προσπάθεια για το Κυπριακό

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα παραμένει σταθερή: τα Ηνωμένα Έθνη δεν βρίσκονται στην Κύπρο για να επιβάλουν οποιαδήποτε λύση, αλλά για να διευκολύνουν μια διαδικασία που θα ανταποκρίνεται στη βούληση των κατοίκων του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γκουτέρες επιθυμεί να έχει ανοικτές και ειλικρινείς συζητήσεις όχι μόνο με τους δύο ηγέτες, αλλά και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και των δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Εθνική υπόθεση η ενεργειακή ασφάλεια»

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Κλείνει τμήμα του εναέριου χώρου και της θαλάσσιας κυκλοφορίας λόγω «αδέσποτων» drones

12:31LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους: Πένθος για τον τηλεοπτικό «Άγιο Παΐσιο» - Πέθανε ο αγαπημένος του παππούς

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να τρώτε τα αυγά για μέγιστη απορρόφηση βιταμίνης D

12:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός: Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει τα ηνία της εθνικής Γαλλίας

12:28ANNOUNCEMENTS

COSMOTE 5G+ Priority Pass: Αναβαθμισμένη 5G+ εμπειρία αποκλειστικά από την COSMOTE TELEKOM

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική διάσωση: Η μάχη ναυαγοσώστη με τα κύματα για να σώσει παιδί (video)

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Από το χιόνι στην Αθήνα και το χαλάζι στη Μασσαλία στους πυροστρόβιλους του Μπορντό: Πώς συνδέονται τα ακραια καιρικά φαινόμενα στην ΕΕ

12:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με νέο χρονοδιάγραμμα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: 24χρονος προσποιείτο υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπάτησε ηλικιωμένες - 54.800 ευρώ η λεία

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τα μυστικά της «γλυκιάς ζωής» από Ιταλίδες γιαγιάδες – «Τα προβλήματα πάντα βρίσκουν τη λύση τους»

12:17ΦΑΡΜΑΚΟ

Halal φάρμακα για εξαγωγές στις αραβικές χώρες - Συμφωνία του υπουργείου Υγείας με σαουδαραβική εταιρεία

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Επιπλέον δρομολόγια για τον «Μουτζούρη» τον Αύγουστο

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες μετά τη συνάντηση με Χριστοδουλίδη: Υπάρχει ισχυρή δέσμευση για επίλυση του Κυπριακού, θα κάνω ό,τι μπορώ

12:07WHAT THE FACT

Οι μεγαλύτερες καταστροφές της Γης ίσως δεν ήταν ποτέ τυχαίες – Νέα ανακάλυψη

12:00NEWSBOMB

Φυλακές Δομοκού: Ισοβίτης επέστρεψε από άδεια με 177 γραμμάρια κοκαΐνης ραμμένα σε εσώρουχο

11:59ΥΓΕΙΑ

Δωρεάν διαμονή σε Airbnb για γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 νησιά του Αιγαίου - Νέο πιλοτικό πρόγραμμα

11:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Συνελήφθη 51χρονος αλλοδαπός που αναζητούνταν από την Interpol Ρωσίας

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη τράπερ έπειτα από καταδίωξη - Είναι γιος γνωστού ηθοποιού

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε «θερμό θόλο» η Ελλάδα - Η πρόγνωση του GFS για αρχές Αυγούστου

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 30χρονο Στάθη που αυτοκτόνησε πέφτοντας σε γκρεμό - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η δεύτερη ωραιότερη παραλία στον κόσμο κινδυνεύει από τον βυθό της

08:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μανώλης Μητσιάς: Δεν του επέτρεψαν να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά» - Έντονες αντιδράσεις στο Δίον - «Αίσχος!»

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ζημιές στο ιστορικό Κάστρο του Κουμαμότο μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ – Βίντεο

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίας κατασπάραξε θαλάσσια χελώνα στον Παγασητικό Κόλπο - Δείτε βίντεο

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Την κυνήγησε 70 μέτρα για να την σκοτώσει, απίθανο να έκανε σπριντ αν την είχε μαχαιρώσει μέσα στο σπίτι» - Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Βάγγυ

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε και πέθανε μπροστά στους φίλους του

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Η άγνωστη ιστορία του Κρίστοφερ Νόλαν: Ο αδελφός του ήταν εκτελεστής με το παρατσούκλι «Οπενχάιμερ»

10:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες και η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου Μυρτώ Κοροβέση - Φήμες για μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή της επίθεσης καρχαρία σε influencer - Σκληρές εικόνες

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ακατάλληλα κρέατα: Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι μετά από έλεγχο στην Αττική

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Δεν ήταν δηλωμένος ως εργαζόμενος της επιχείρησης ο νεκρός - Περισσότεροι από 80 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το πρώτο εξάμηνο του 2026

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού - Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ