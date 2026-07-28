Πιστοί πέφτουν, ουρλιάζουν και τρέμουν: Η αμφιλεγόμενη πάστορας που έγινε viral

Snapshot Η πάστορας Κάθριν Κρικ προκάλεσε αντιπαράθεση με βίντεο που δείχνουν πιστούς να παρουσιάζουν έντονες σωματικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια προσευχών της.

Υποστηρικτές της Κρικ θεωρούν ότι οι προσευχές της προκαλούν θαυματουργές θεραπείες και πνευματική απελευθέρωση, ενώ επικριτές την κατηγορούν για αιρετικές πρακτικές.

Χριστιανοί ηγέτες εκφράζουν αμφιβολίες και κατηγορούν την Κρικ για ψευδείς διδασκαλίες και υπερβολικό θαυμασμό από τους ακολούθους της.

Η Κρικ απορρίπτει τις κατηγορίες και δηλώνει ότι η κριτική οφείλεται σε ζήλια και παρεξήγηση του έργου της.

Η Five-Fold Church της Κρικ δεν έχει εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες επικρίσεις. Snapshot powered by AI

Νέα αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η πάστορας από το Λος Άντζελες Κάθριν Κρικ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνουν πιστούς να πέφτουν στο έδαφος, να τρέμουν και να παρουσιάζουν έντονες σωματικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια προσευχών της.

Οι εικόνες από πρόσφατη εκδήλωση στο Τέξας, όπου η Κρικ παρουσίασε το νέο της βιβλίο «Ignite Revival», έγιναν viral στα social media και πυροδότησαν έντονες συζητήσεις, με υποστηρικτές της να κάνουν λόγο για θαυματουργές θεραπείες και επικριτές της να υποστηρίζουν ότι η δράση της θυμίζει περισσότερο αίρεση.

Η Κρικ είναι επικεφαλής της Five-Fold Church (5F Church) στο Λος Άντζελες και αυτοχαρακτηρίζεται «απόστολος». Μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει να αποκτήσει τεράστια διαδικτυακή απήχηση, με περισσότερους από 500.000 ακολούθους στο Instagram και ισχυρή παρουσία στο TikTok, όπου βίντεο από τις τελετές της συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Στα πλάνα από την εκδήλωση στο Χιούστον, αρκετοί παρευρισκόμενοι φαίνονται να σωριάζονται στο πάτωμα την ώρα που η Κρικ προσεύχεται πάνω τους. Κάποιοι τρέμουν, ενώ άλλοι κάνουν κινήσεις που μοιάζουν με σπασμούς.

Η ίδια η πάστορας δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εκδήλωση γράφοντας: «Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε ο Θεός σε αυτό το βιβλιοπωλείο ανάμεσα στους ανθρώπους μας εξέπληξε».

Οι υποστηρικτές της υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια των προσευχών άνθρωποι θεραπεύτηκαν από ασθένειες, ξεπέρασαν ψυχικά τραύματα και απελευθερώθηκαν από αυτό που περιγράφουν ως «πνευματική καταπίεση».

Μία γυναίκα που συμμετείχε στην εκδήλωση ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούσε να μείνει όρθια» όταν πλησίασε την Κρικ για την υπογραφή του βιβλίου, περιγράφοντας την εμπειρία της ως ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής της.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν ήταν μόνο θετικές.

Αρκετοί χριστιανοί ηγέτες και σχολιαστές έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τις πρακτικές της Κρικ, ζητώντας εξηγήσεις για τις έντονες σωματικές αντιδράσεις των πιστών κατά τη διάρκεια των τελετών.

Ο δάσκαλος της Βίβλου Μάικ Γουίνγκερ έχει κατηγορήσει δημόσια την Κρικ για «ψευδείς διδασκαλίες» και έχει χαρακτηρίσει τη διακονία της προβληματική, ενώ έχει αναφερθεί και στο γεγονός ότι αρκετές γνωστές προσωπικότητες του χριστιανικού χώρου έχουν στηρίξει τη δράση της.

Παρόμοια θέση έχει εκφράσει και ο πάστορας Κρις Ρόουζμπρο, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Κρικ δέχεται από τους ακολούθους της έναν υπερβολικό βαθμό θαυμασμού, ο οποίος – όπως λέει – θα έπρεπε να απευθύνεται αποκλειστικά στον Ιησού.

Η πορεία της Κρικ ξεκίνησε πριν από περίπου εννέα χρόνια, όταν δημιούργησε μια μικρή ομάδα λατρείας μετά τη μετακόμισή της στο Λος Άντζελες. Η ίδια έχει δηλώσει ότι ένιωθε πως είχε κληθεί από τον Θεό να κηρύξει, παρά τις προσωπικές της ανασφάλειες.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της δράσης της, σύμφωνα με την ίδια, έπαιξε ο πνευματικός της μέντορας, ο Τανζανός ιεροκήρυκας Προφήτης GeorDavie, ο οποίος – όπως υποστηρίζει – τη βοήθησε να αναπτύξει τις πρακτικές θεραπείας μέσω πίστης και εξορκισμού.

Η Κρικ απορρίπτει τις κατηγορίες εναντίον της, υποστηρίζοντας ότι η κριτική προέρχεται από ζήλια και παρεξήγηση του έργου της. Οι υποστηρικτές της επιμένουν ότι πρόκειται για αυθεντικές θρησκευτικές εμπειρίες.

Η συζήτηση γύρω από τη δράση της, πάντως, συνεχίζεται, με άλλους να βλέπουν στα βίντεο αποδείξεις μιας έντονης πνευματικής εμπειρίας και άλλους να προειδοποιούν ότι ευάλωτοι πιστοί μπορεί να οδηγηθούν σε υπερβολική εξάρτηση από ένα πρόσωπο.

Η εκκλησία της Κρικ δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για τις τελευταίες επικρίσεις.