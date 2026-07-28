Πιστοί πέφτουν, ουρλιάζουν και τρέμουν: Η αμφιλεγόμενη πάστορας που έγινε viral

Μία γυναίκα που συμμετείχε στην εκδήλωση ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούσε να μείνει όρθια» όταν πλησίασε την πάστορα

Δημήτρης Δρίζος

Πιστοί πέφτουν, ουρλιάζουν και τρέμουν: Η αμφιλεγόμενη πάστορας που έγινε viral
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πάστορας Κάθριν Κρικ προκάλεσε αντιπαράθεση με βίντεο που δείχνουν πιστούς να παρουσιάζουν έντονες σωματικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια προσευχών της.
  • Υποστηρικτές της Κρικ θεωρούν ότι οι προσευχές της προκαλούν θαυματουργές θεραπείες και πνευματική απελευθέρωση, ενώ επικριτές την κατηγορούν για αιρετικές πρακτικές.
  • Χριστιανοί ηγέτες εκφράζουν αμφιβολίες και κατηγορούν την Κρικ για ψευδείς διδασκαλίες και υπερβολικό θαυμασμό από τους ακολούθους της.
  • Η Κρικ απορρίπτει τις κατηγορίες και δηλώνει ότι η κριτική οφείλεται σε ζήλια και παρεξήγηση του έργου της.
  • Η Five-Fold Church της Κρικ δεν έχει εκδώσει επίσημη δήλωση σχετικά με τις πρόσφατες επικρίσεις.
Snapshot powered by AI

Νέα αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η πάστορας από το Λος Άντζελες Κάθριν Κρικ, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνουν πιστούς να πέφτουν στο έδαφος, να τρέμουν και να παρουσιάζουν έντονες σωματικές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια προσευχών της.

Οι εικόνες από πρόσφατη εκδήλωση στο Τέξας, όπου η Κρικ παρουσίασε το νέο της βιβλίο «Ignite Revival», έγιναν viral στα social media και πυροδότησαν έντονες συζητήσεις, με υποστηρικτές της να κάνουν λόγο για θαυματουργές θεραπείες και επικριτές της να υποστηρίζουν ότι η δράση της θυμίζει περισσότερο αίρεση.

Η Κρικ είναι επικεφαλής της Five-Fold Church (5F Church) στο Λος Άντζελες και αυτοχαρακτηρίζεται «απόστολος». Μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει να αποκτήσει τεράστια διαδικτυακή απήχηση, με περισσότερους από 500.000 ακολούθους στο Instagram και ισχυρή παρουσία στο TikTok, όπου βίντεο από τις τελετές της συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

Στα πλάνα από την εκδήλωση στο Χιούστον, αρκετοί παρευρισκόμενοι φαίνονται να σωριάζονται στο πάτωμα την ώρα που η Κρικ προσεύχεται πάνω τους. Κάποιοι τρέμουν, ενώ άλλοι κάνουν κινήσεις που μοιάζουν με σπασμούς.

Η ίδια η πάστορας δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εκδήλωση γράφοντας: «Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε ο Θεός σε αυτό το βιβλιοπωλείο ανάμεσα στους ανθρώπους μας εξέπληξε».

Οι υποστηρικτές της υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια των προσευχών άνθρωποι θεραπεύτηκαν από ασθένειες, ξεπέρασαν ψυχικά τραύματα και απελευθερώθηκαν από αυτό που περιγράφουν ως «πνευματική καταπίεση».

Μία γυναίκα που συμμετείχε στην εκδήλωση ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορούσε να μείνει όρθια» όταν πλησίασε την Κρικ για την υπογραφή του βιβλίου, περιγράφοντας την εμπειρία της ως ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής της.

Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν ήταν μόνο θετικές.

Αρκετοί χριστιανοί ηγέτες και σχολιαστές έχουν εκφράσει αμφιβολίες για τις πρακτικές της Κρικ, ζητώντας εξηγήσεις για τις έντονες σωματικές αντιδράσεις των πιστών κατά τη διάρκεια των τελετών.

Ο δάσκαλος της Βίβλου Μάικ Γουίνγκερ έχει κατηγορήσει δημόσια την Κρικ για «ψευδείς διδασκαλίες» και έχει χαρακτηρίσει τη διακονία της προβληματική, ενώ έχει αναφερθεί και στο γεγονός ότι αρκετές γνωστές προσωπικότητες του χριστιανικού χώρου έχουν στηρίξει τη δράση της.

Παρόμοια θέση έχει εκφράσει και ο πάστορας Κρις Ρόουζμπρο, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Κρικ δέχεται από τους ακολούθους της έναν υπερβολικό βαθμό θαυμασμού, ο οποίος – όπως λέει – θα έπρεπε να απευθύνεται αποκλειστικά στον Ιησού.

Η πορεία της Κρικ ξεκίνησε πριν από περίπου εννέα χρόνια, όταν δημιούργησε μια μικρή ομάδα λατρείας μετά τη μετακόμισή της στο Λος Άντζελες. Η ίδια έχει δηλώσει ότι ένιωθε πως είχε κληθεί από τον Θεό να κηρύξει, παρά τις προσωπικές της ανασφάλειες.

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της δράσης της, σύμφωνα με την ίδια, έπαιξε ο πνευματικός της μέντορας, ο Τανζανός ιεροκήρυκας Προφήτης GeorDavie, ο οποίος – όπως υποστηρίζει – τη βοήθησε να αναπτύξει τις πρακτικές θεραπείας μέσω πίστης και εξορκισμού.

Η Κρικ απορρίπτει τις κατηγορίες εναντίον της, υποστηρίζοντας ότι η κριτική προέρχεται από ζήλια και παρεξήγηση του έργου της. Οι υποστηρικτές της επιμένουν ότι πρόκειται για αυθεντικές θρησκευτικές εμπειρίες.

Η συζήτηση γύρω από τη δράση της, πάντως, συνεχίζεται, με άλλους να βλέπουν στα βίντεο αποδείξεις μιας έντονης πνευματικής εμπειρίας και άλλους να προειδοποιούν ότι ευάλωτοι πιστοί μπορεί να οδηγηθούν σε υπερβολική εξάρτηση από ένα πρόσωπο.

Η εκκλησία της Κρικ δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα για τις τελευταίες επικρίσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Εθνική υπόθεση η ενεργειακή ασφάλεια»

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Φινλανδία: Κλείνει τμήμα του εναέριου χώρου και της θαλάσσιας κυκλοφορίας λόγω «αδέσποτων» drones

12:31LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους: Πένθος για τον τηλεοπτικό «Άγιο Παΐσιο» - Πέθανε ο αγαπημένος του παππούς

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να τρώτε τα αυγά για μέγιστη απορρόφηση βιταμίνης D

12:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός: Ο Ζινεντίν Ζιντάν αναλαμβάνει τα ηνία της εθνικής Γαλλίας

12:28ANNOUNCEMENTS

COSMOTE 5G+ Priority Pass: Αναβαθμισμένη 5G+ εμπειρία αποκλειστικά από την COSMOTE TELEKOM

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική διάσωση: Η μάχη ναυαγοσώστη με τα κύματα για να σώσει παιδί (video)

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Από το χιόνι στην Αθήνα και το χαλάζι στη Μασσαλία στους πυροστρόβιλους του Μπορντό: Πώς συνδέονται τα ακραια καιρικά φαινόμενα στην ΕΕ

12:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με νέο χρονοδιάγραμμα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: 24χρονος προσποιείτο υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπάτησε ηλικιωμένες - 54.800 ευρώ η λεία

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τα μυστικά της «γλυκιάς ζωής» από Ιταλίδες γιαγιάδες – «Τα προβλήματα πάντα βρίσκουν τη λύση τους»

12:17ΦΑΡΜΑΚΟ

Halal φάρμακα για εξαγωγές στις αραβικές χώρες - Συμφωνία του υπουργείου Υγείας με σαουδαραβική εταιρεία

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Επιπλέον δρομολόγια για τον «Μουτζούρη» τον Αύγουστο

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Γκουτέρες μετά τη συνάντηση με Χριστοδουλίδη: Υπάρχει ισχυρή δέσμευση για επίλυση του Κυπριακού, θα κάνω ό,τι μπορώ

12:07WHAT THE FACT

Οι μεγαλύτερες καταστροφές της Γης ίσως δεν ήταν ποτέ τυχαίες – Νέα ανακάλυψη

12:00NEWSBOMB

Φυλακές Δομοκού: Ισοβίτης επέστρεψε από άδεια με 177 γραμμάρια κοκαΐνης ραμμένα σε εσώρουχο

11:59ΥΓΕΙΑ

Δωρεάν διαμονή σε Airbnb για γιατρούς και νοσηλευτές σε 5 νησιά του Αιγαίου - Νέο πιλοτικό πρόγραμμα

11:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Συνελήφθη 51χρονος αλλοδαπός που αναζητούνταν από την Interpol Ρωσίας

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη τράπερ έπειτα από καταδίωξη - Είναι γιος γνωστού ηθοποιού

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε μπαίνει σε «θερμό θόλο» η Ελλάδα - Η πρόγνωση του GFS για αρχές Αυγούστου

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 30χρονο Στάθη που αυτοκτόνησε πέφτοντας σε γκρεμό - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η δεύτερη ωραιότερη παραλία στον κόσμο κινδυνεύει από τον βυθό της

08:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μανώλης Μητσιάς: Δεν του επέτρεψαν να τραγουδήσει τον «Γιάννη τον φονιά» - Έντονες αντιδράσεις στο Δίον - «Αίσχος!»

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ζημιές στο ιστορικό Κάστρο του Κουμαμότο μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ – Βίντεο

09:53ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίας κατασπάραξε θαλάσσια χελώνα στον Παγασητικό Κόλπο - Δείτε βίντεο

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Την κυνήγησε 70 μέτρα για να την σκοτώσει, απίθανο να έκανε σπριντ αν την είχε μαχαιρώσει μέσα στο σπίτι» - Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Βάγγυ

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: 17χρονος κατέρρευσε και πέθανε μπροστά στους φίλους του

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Η άγνωστη ιστορία του Κρίστοφερ Νόλαν: Ο αδελφός του ήταν εκτελεστής με το παρατσούκλι «Οπενχάιμερ»

10:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από τους Δημοκράτες και η νεότερη βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου Μυρτώ Κοροβέση - Φήμες για μεταγραφή στο ΠΑΣΟΚ

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή της επίθεσης καρχαρία σε influencer - Σκληρές εικόνες

10:19ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για ακατάλληλα κρέατα: Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι μετά από έλεγχο στην Αττική

11:02ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Δεν ήταν δηλωμένος ως εργαζόμενος της επιχείρησης ο νεκρός - Περισσότεροι από 80 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα το πρώτο εξάμηνο του 2026

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο νησί Κιουσού - Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ