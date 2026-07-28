Σέρρες: 24χρονος προσποιείτο υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπάτησε ηλικιωμένες - 54.800 ευρώ η λεία

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του 24χρονου και για τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες απάτες

Γιάννης Καλύβας

Σέρρες: 24χρονος προσποιείτο υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπάτησε ηλικιωμένες - 54.800 ευρώ η λεία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 24χρονος συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος τεσσάρων ηλικιωμένων γυναικών στις Σέρρες, με συνολική λεία άνω των 54.800 ευρώ.
  • Οι δράστες παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έπειθαν τα θύματα να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα.
  • Ο 24χρονος παραλάμβανε τα κλοπιμαία από τα σπίτια των θυμάτων στις αρχές Ιουλίου.
  • Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων συνεργών και για τυχόν εμπλοκή τους σε παρόμοιες απάτες.
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Τέσσερις τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ισάριθμων γυναικών, που τελέστηκαν στις αρχές του μήνα στο κέντρο των Σερρών, με συνολική λεία χρήματα και κοσμήματα άνω των 50.000 ευρώ, εξιχνίασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ένας 24χρονος, ο οποίος φέρεται να παραλάμβανε τα κλοπιμαία.

Σύμφωνα με την έρευνα της Αστυνομίας, συνεργοί του τηλεφώνησαν στα θύματα, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα ότι υπήρχε βλάβη στο σπίτι τους, τις έπειθαν να συγκεντρώσουν μετρητά και κοσμήματα και να τα τοποθετήσουν κάτω από τον ηλεκτρικό πίνακα, δήθεν για λόγους ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Με τον τρόπο αυτό, στις 3 και 6 Ιουλίου, ο 24χρονος εμφανίστηκε στα σπίτια των γυναικών -οι περισσότερες ηλικιωμένες-, αποσπώντας συνολικά 14.800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του 24χρονου και για τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες απάτες.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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