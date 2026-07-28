Πήλιο: Επιπλέον δρομολόγια για τον «Μουτζούρη» τον Αύγουστο

Snapshot Το Τρένο του Πηλίου θα πραγματοποιεί επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του Αυγούστου και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026.

Οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 θα εκτελούν δρομολόγια στις 7, 14, 17, 21 και 28 Αυγούστου 2026.

Η αμαξοστοιχία 3800 αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00 και η 3801 από τις Μηλιές στις 15:00, με ενδιάμεση στάση 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα.

Τα τακτικά δρομολόγια του Τρένου του Πηλίου θα συνεχίζονται κανονικά και τα Σαββατοκύριακα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα. Snapshot powered by AI

Επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του Αυγούστου καθώς και τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα πραγματοποιεί το Τρένο του Πηλίου, γνωστό ως «Μουτζούρης» με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων κατά τη θερινή περίοδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 θα πραγματοποιήσουν επιπλέον δρομολόγια κατά τις ημερομηνίες 7, 14, 17, 21 και 28 Αυγούστου 2026.

Η αμαξοστοιχία 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00, ενώ η αμαξοστοιχία 3801 θα αναχωρεί από τις Μηλιές στις 15:00. Και στις δύο κατευθύνσεις θα πραγματοποιείται ενδιάμεση στάση διάρκειας 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα.

Υπενθυμίζεται ότι τα τακτικά δρομολόγια του Τρένου του Πηλίου θα συνεχίσουν να εκτελούνται κανονικά και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.

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