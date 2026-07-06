Κίνηση: Με δυσκολίες η επιστροφή προς Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Ελευσίνα

Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων στην πρωτεύουσα.

Newsbomb

Κίνηση: Με δυσκολίες η επιστροφή προς Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Ελευσίνα
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων στην επιστροφή προς Αθήνα.
  • Καθυστερήσεις καταγράφονται από το ύψος των Αγίων Θεοδώρων μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας.
  • Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετά σημεία της διαδρομής.
  • Η επιστροφή των εκδρομέων προς την πρωτεύουσα γίνεται μετ’ εμποδίων.
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Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων στην επιστροφή προς Αθήνα, καθώς συνεχίζεται η επιστροφή των εκδρομέων.

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Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, (Δευτέρα 6 Ιουλίου), καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Αθήνα, από το ύψος των Αγίων Θεοδώρων μέχρι και τα διόδια της Ελευσίνας.

Τα οχήματα, σύμφωνα με τον χάρτη που ακολουθεί, κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετά σημεία της διαδρομής.

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