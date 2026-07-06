Η Microsoft απέλυσε το 2% του εργατικού δυναμικού της λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει 4.800 θέσεις εργασίας,

Newsbomb

Η Microsoft απέλυσε το 2% του εργατικού δυναμικού της λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Οι τελευταίοι φορητοί υπολογιστές της Microsoft με την επωνυμία Copilot+ PCs, σχεδιασμένοι με ενσωματωμένες προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στα Windows 11

AP/Damian Dovarganes
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  • Η Microsoft θα καταργήσει 4.800 θέσεις εργασίας, περίπου το 2% του εργατικού της δυναμικού, λόγω της αυξημένης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.
  • Πριν από αυτήν την απόφαση, η εταιρεία είχε προσφέρει πακέτα αποχώρησης σε 9.000 εργαζομένους και θα καταργηθούν θέσεις και στη θυγατρική LinkedIn.
  • Οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν μειώσει περίπου 120.000 θέσεις εργασίας τους τελευταίους μήνες, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών cloud αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις κόστους.
  • Η Microsoft σχεδιάζει να επενδύσει 190 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης παρά τις περικοπές προσωπικού.
  • Η αύξη
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Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός Microsoft προχωρά σε νέο κύμα περικοπών προσωπικού, αξιοποιώντας την αύξηση της παραγωγικότητας που προκύπτει από την ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα καταργήσει 4.800 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 2% του συνολικού εργατικού της δυναμικού.

Είχε προηγηθεί η προσφορά πακέτων αποχώρησης σε 9.000 εργαζομένους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μερικές εκατοντάδες θέσεις θα καταργηθούν και στη θυγατρική της, το επαγγελματικό δίκτυο LinkedIn.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Layoffs.fyi, οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν περικόψει περίπου 120.000 θέσεις εργασίας τους τελευταίους μήνες. Ιδιαίτερα οι πάροχοι υπηρεσιών cloud, όπως η Microsoft, η Google και η Amazon Web Services (AWS), βρίσκονται υπό έντονη πίεση να περιορίσουν το κόστος, καθώς οι επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων αυξάνονται κατακόρυφα.

Μόνο η Microsoft σχεδιάζει να επενδύσει 190 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο τρέχον έτος σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Άνοδος του κόστους στα κέντρα δεδομένων

Την ίδια στιγμή, η αυξημένη ζήτηση για την κατασκευή κέντρων δεδομένων έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών των μικροτσίπ, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά και τον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών της Microsoft.

Η εταιρεία αναγκάστηκε πρόσφατα να αυξήσει τις τιμές της κονσόλας Xbox, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις της είχαν ήδη παρουσιάσει κάμψη. Η νέα επικεφαλής του τμήματος, Asha Sharma, ζήτησε έναν «νέο ξεκίνημα» για τη δραστηριότητα αυτή, καθώς το περιθώριο κέρδους έχει υποχωρήσει πλέον μόλις στο 3%.

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