Η Microsoft απέλυσε το 2% του εργατικού δυναμικού της λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός Microsoft προχωρά σε νέο κύμα περικοπών προσωπικού, αξιοποιώντας την αύξηση της παραγωγικότητας που προκύπτει από την ευρύτερη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Η εταιρεία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα καταργήσει 4.800 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 2% του συνολικού εργατικού της δυναμικού.

Είχε προηγηθεί η προσφορά πακέτων αποχώρησης σε 9.000 εργαζομένους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, μερικές εκατοντάδες θέσεις θα καταργηθούν και στη θυγατρική της, το επαγγελματικό δίκτυο LinkedIn.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Layoffs.fyi, οι αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν περικόψει περίπου 120.000 θέσεις εργασίας τους τελευταίους μήνες. Ιδιαίτερα οι πάροχοι υπηρεσιών cloud, όπως η Microsoft, η Google και η Amazon Web Services (AWS), βρίσκονται υπό έντονη πίεση να περιορίσουν το κόστος, καθώς οι επενδύσεις για την ανάπτυξη νέων κέντρων δεδομένων αυξάνονται κατακόρυφα.

Μόνο η Microsoft σχεδιάζει να επενδύσει 190 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα στο τρέχον έτος σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Άνοδος του κόστους στα κέντρα δεδομένων

Την ίδια στιγμή, η αυξημένη ζήτηση για την κατασκευή κέντρων δεδομένων έχει οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών των μικροτσίπ, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά και τον κλάδο των βιντεοπαιχνιδιών της Microsoft.

Η εταιρεία αναγκάστηκε πρόσφατα να αυξήσει τις τιμές της κονσόλας Xbox, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις της είχαν ήδη παρουσιάσει κάμψη. Η νέα επικεφαλής του τμήματος, Asha Sharma, ζήτησε έναν «νέο ξεκίνημα» για τη δραστηριότητα αυτή, καθώς το περιθώριο κέρδους έχει υποχωρήσει πλέον μόλις στο 3%.