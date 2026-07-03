«Face Buying»: Η κινεζική βιομηχανία short dramas αγοράζει μαζικά ανθρώπινα πρόσωπα για σειρές ΑΙ

Οι εταιρείες πληρώνουν για το δικαίωμα νόμιμης χρήσης των προσώπων ανθρώπων σε δραματικές σειρές που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Face Buying»: Η κινεζική βιομηχανία short dramas αγοράζει μαζικά ανθρώπινα πρόσωπα για σειρές ΑΙ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περίπου το 95% των 128.000 μίνι δραματικών σειρών στην Κίνα το πρώτο τρίμηνο του έτους δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.
  • Οι εταιρείες αγοράζουν μαζικά τα δικαιώματα χρήσης ανθρώπινων προσώπων για τη νόμιμη δημιουργία ψηφιακών χαρακτήρων σε σειρές AI.
  • Οι τιμές για τη χρήση προσώπου κυμαίνονται μεταξύ 500 και 1.500 γιουάν, με κυρίως φοιτητές, κομπάρσους και ηθοποιούς μεσαίου επιπέδου να πωλούν τα δικαιώματά τους.
  • Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα συμβόλαια, με ορισμένες εταιρείες να απαιτούν αποκλειστικά δικαιώματα και άλλες να επιτρέπουν την παράλληλη πώληση της εικόνας σε πολλούς παραγωγούς.
  • Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτό το πεδίο προκαλεί συζητήσεις για πνευματικά δικαιώματα, προστασία προσωπικών δεδομένων και ηθικά ζητήματα.
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Ο κλάδος των short dramas (μίνι σειρές) στην Κίνα γνώρισε τεράστια επιτυχία από την έναρξή του το 2018, ειδικά σχεδιασμένα για προβολή σε smartphone.

Τώρα ανέβηκε επίπεδο με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και στρέφεται σε μία παράξενη αγορά, για την παραγωγή γρηγορότερου και φθηνότερου περιεχομένου.

Οι εταιρείες άρχισαν να αγοράζουν μαζικά τα δικαιώματα χρήσης της εμφάνισης ανθρώπων προκειμένου να χρησιμοποιούν νόμιμα τα πρόσωπά τους κατά τη δημιουργία ψηφιακών χαρακτήρων.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας CCTV αναφέρει ότι περίπου το 95% των 128.000 μίνι δραματικών σειρών που κυκλοφόρησαν το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμα κι αν δεν γίνονται όλα επιτυχίες, η φθηνή παραγωγή τους επιτρέπει έστω και μία μόνο να καλύψει το κόστος χιλιάδων «αποτυχιών» και να αποφέρει κέρδος.

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Και υπάρχει ένα αλλά. Τα δικαιώματα εικόνας

Μετά από πολλές υποθέσεις «κλοπής προσώπου» που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη αντέγραψε τα χαρακτηριστικά του προσώπου πραγματικών ηθοποιών χωρίς τη συγκατάθεσή τους, οι κινεζικές εταιρείες προσπαθούν πλέον να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα χρήσης πραγματικών ανθρώπινων προσώπων σε περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Οι εταιρείες πληρώνουν επί του παρόντος μεταξύ 500 και 1.500 γιουάν για το δικαίωμα νόμιμης χρήσης των προσώπων των ανθρώπων σε δραματικές σειρές που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.

Μία υπάλληλος σε μία τέτοια εταιρία, που αναφέρεται με το ψευδώνυμο Λι Σιν δήλωσε στο Chao News ότι οι περισσότεροι από όσους πωλούν σήμερα την εικόνα τους είναι φοιτητές, γυναίκες από την τοπική κοινότητα, κομπάρσοι ή ακόμη και ηθοποιοί μεσαίου επιπέδου, επειδή «οι μεγάλοι σταρ δεν θα υπέγραφαν ποτέ σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εικόνας».

Ο σκηνοθέτης Τσεν Σι εξήγησε ότι μια σειρά μικρού μήκους μπορεί να έχει μόνο πέντε ή έξι πρωταγωνιστές, αλλά απαιτεί μια ντουζίνα ή ακόμα και είκοσι δευτερεύοντες ρόλους.

Οι προσφορές και οι όροι των συμβολαίων ποικίλλουν: ορισμένες εταιρείες καταβάλλουν υψηλότερα ποσά για τα αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης της φυσικής εικόνας των ατόμων, ενώ άλλες πληρώνουν μικρότερα ποσά, επιτρέποντας όμως στους συνεργάτες τους να πωλούν τα πρόσωπά τους σε άλλους παραγωγούς μικρού μήκους δραματικών σειρών, αν το επιθυμούν.

Ωστόσο, τέτοιες τεχνολογίες παραμένουν αντικείμενο έντονης συζήτησης καθώς οι ειδικοί συνεχίζουν να συζητούν θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, προστασίας προσωπικών δεδομένων και τα ηθικά όρια της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία του θεάματος.

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