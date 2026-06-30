Το AI αλλάζει τα πάντα: Γιατί ακόμη και οι υψηλόμισθοι εγκαταλείπουν το Σαν Φρανσίσκο

Snapshot Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης στο Σαν Φρανσίσκο αυξάνει το κόστος ζωής, δυσχεραίνοντας την παραμονή ακόμα και υψηλόμισθων εργαζομένων στον τεχνολογικό τομέα.

Ένα ζευγάρι με ετήσιο εισόδημα άνω των 360.000 δολαρίων απέτυχε να βρει κατάλληλη κατοικία στην πόλη λόγω υψηλών ενοικίων και έντονου ανταγωνισμού.

Η ανάπτυξη εταιρειών AI όπως η OpenAI και η Anthropic δημιουργεί νέα οικονομική ελίτ και αυξάνει δραματικά τις τιμές των ακινήτων και των ενοικίων.

Το συνολικό κόστος ζωής στο Σαν Φρανσίσκο είναι κατά 65,6% υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο, με σημαντικές αυξήσεις σε ενοίκια, λογαριασμούς, μετακινήσεις και διατροφή.

Πολλοί εργαζόμενοι υψηλών εισοδημάτων εξετάζουν τη μετακόμιση σε άλλες πόλεις, όπως το Σιάτλ, όπου το κόστος ζωής είναι πιο προσιτό. Snapshot powered by AI

Ένα ζευγάρι εργαζομένων στην τεχνολογία με ετήσιο εισόδημα άνω των 360.000 δολαρίων δηλώνει ότι δεν μπορεί να χτίσει το μέλλον του στην πόλη, καθώς η άνθιση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί μια νέα οικονομική ελίτ.

Μια εκτενής έρευνα των New York Times αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου ακόμη και οι υψηλόμισθοι εργαζόμενοι στον κλάδο της τεχνολογίας δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο εκρηκτικά αυξημένο κόστος ζωής.

Η αλματώδης ανάπτυξη των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργεί μια νέα οικονομική ελίτ, εκτοξεύοντας τις τιμές των ακινήτων και αλλάζοντας τα δεδομένα για χιλιάδες επαγγελματίες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν οικονομικά προνομιούχοι.

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Το όνειρο της Silicon Valley φαίνεται πως γίνεται ολοένα και πιο απρόσιτο, ακόμη και για εργαζόμενους που αμείβονται με εξαψήφιους μισθούς. Στο Σαν Φρανσίσκο, όπου η άνθηση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει εκτοξεύσει τις τιμές των ακινήτων και το κόστος ζωής, επαγγελματίες του τεχνολογικού κλάδου δηλώνουν ότι δυσκολεύονται πλέον να ανταποκριθούν οικονομικά.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 27χρονης Κατρίν Ράζνιακ και του 39χρονου συντρόφου της, Άνταμ Γούντμπερι, οι οποίοι, παρά το συνολικό ετήσιο εισόδημα που ξεπερνά τα 365.000 δολάρια, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την αναζήτηση κατοικίας στην πόλη.

Από τα 70.000 στα 180.000 δολάρια - αλλά και πάλι δεν αρκούν

Η Ράζνιακ μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο το 2022 για να εργαστεί ως recruiter στη LinkedIn με ετήσιες αποδοχές 70.000 δολαρίων. Λίγο αργότερα εντάχθηκε στη Rippling, όπου ανέλαβε ομάδα account managers και ο μισθός της εκτοξεύτηκε στα 180.000 δολάρια.

Ο σύντροφός της εργάζεται ως software engineer με ετήσιο εισόδημα 185.000 δολαρίων, έχοντας μετακομίσει στην πόλη το 2021. Παρ' όλα αυτά, όταν το ζευγάρι επιχείρησε να βρει διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου με ενοίκιο κάτω από 5.000 δολάρια τον μήνα, δεν τα κατάφερε.

Αναζήτησαν 30 σπίτια χωρίς αποτέλεσμα

Για τρεις μήνες επισκέφθηκαν περίπου 30 ακίνητα, όμως είτε οι τιμές ήταν υπερβολικά υψηλές είτε ο ανταγωνισμός τεράστιος. Σε μία κατοικία με ενοίκιο 5.200 δολάρια τον μήνα, μέσα σε μόλις μία ώρα από την ανοιχτή επίσκεψη είχαν ήδη εγγραφεί περίπου 30 ενδιαφερόμενοι. Τελικά εγκατέλειψαν την αναζήτηση.

«Δεν αισθάνομαι εντελώς απελπισμένη, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορώ να μείνω στο Σαν Φρανσίσκο», δήλωσε η Ράζνιακ, ενώ ο Γούντμπερι συμπλήρωσε: «Σταδιακά συνειδητοποιήσαμε και οι δύο ότι όλο αυτό απλώς δεν είχε πια κανένα νόημα».

Το AI δημιουργεί μια νέα οικονομική ελίτ

Παρότι δεν αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες με τη συμβατική έννοια, το ζευγάρι θεωρεί πως η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει αλλάξει πλήρως τις ισορροπίες.

Οι OpenAI και Anthropic, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο και συνολική αποτίμηση που πλησιάζει το 1 τρισ. δολάρια, ετοιμάζονται για δημόσια εγγραφή, δημιουργώντας μια νέα γενιά υπερπλούσιων εργαζομένων.

Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας Sacra, οι δύο εταιρείες, μαζί με τη SpaceX του Έλον Μασκ, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περισσότερους από 20 νέους δισεκατομμυριούχους ανάμεσα στους νυν και πρώην εργαζομένους τους.

«Νιώθω ότι ίσως δεν είμαι πλέον αρκετά καλός για να ζω εδώ, επειδή δεν εργάζομαι σε εταιρεία AI», δήλωσε ο Γούντμπερι, παρότι ο μισθός του τον κατατάσσει περίπου στο ανώτερο 20% των αμερικανικών νοικοκυριών.

Το Σαν Φρανσίσκο παραμένει η ακριβότερη πόλη των ΗΠΑ για ενοικίαση κατοικίας, με το κόστος ζωής να εκτοξεύεται λόγω της έκρηξης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Αναγκαστική μετακόμιση

Ο Γούντμπερι μετακόμισε πρόσφατα στο Carnelian Bay, κοντά στη λίμνη Tahoe της Καλιφόρνιας, όπου το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο. Η Ράζνιακ παρέμεινε στο Σαν Φρανσίσκο, σε διαμέρισμα στη γειτονιά Haight-Ashbury, το οποίο μοιράζεται με δύο συγκατοίκους, πληρώνοντας 1.650 δολάρια τον μήνα.

Το ζευγάρι συνεχίζει πλέον τη σχέση του εξ αποστάσεως.

Η πόλη έγινε η ακριβότερη των ΗΠΑ

Το Σαν Φρανσίσκο αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια πρόβλημα προσιτής κατοικίας, όμως η ραγδαία ανάπτυξη των εταιρειών AI έχει επιδεινώσει την κατάσταση.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Cost of Living Index, το συνολικό κόστος ζωής στην πόλη είναι κατά 65,6% υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

Η μέση τιμή κατοικίας ξεπέρασε τον Απρίλιο τα 1,7 εκατομμύρια δολάρια, όταν ο εθνικός μέσος όρος διαμορφώνεται περίπου στις 450.000 δολάρια.

Το μέσο μηνιαίο ενοίκιο διαμερίσματος έφτασε τα 3.827 δολάρια, ξεπερνώντας ακόμη και τη Νέα Υόρκη και καθιστώντας το Σαν Φρανσίσκο την ακριβότερη αγορά ενοικίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τιμές ανεβαίνουν παντού

Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στη στέγαση. Οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας είναι κατά 41% ακριβότεροι από τον εθνικό μέσο όρο, οι μετακινήσεις κοστίζουν περίπου 43% περισσότερο, ενώ τα είδη διατροφής είναι κατά 19% ακριβότερα.

Ο Nigel Hughes της CoStar χαρακτήρισε την κατάσταση «χύτρα ταχύτητας που ζεστάθηκε πολύ γρήγορα», επισημαίνοντας ότι σε περιοχές όπως η Marina District, το Pacific Heights και το South of Market τα διαθέσιμα διαμερίσματα έχουν μειωθεί δραματικά, ενώ η νέα οικοδομική δραστηριότητα έχει ουσιαστικά παγώσει.

Οι μισθοί αυξάνονται, αλλά όχι αρκετά

Σύμφωνα με το Bureau of Labor Statistics, ο μέσος ετήσιος μισθός στο Σαν Φρανσίσκο αυξήθηκε από 153.359 δολάρια το 2020 σε 196.365 δολάρια το 2025.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της πόλης, Τεντ Ίγκαν, σημείωσε ότι οι υψηλόμισθοι πάντοτε ζύγιζαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ζωής στην πόλη, όμως σήμερα το μέγεθος της οικονομικής έκρηξης είναι πρωτοφανές.

«Όταν η Uber εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2019 αποτιμήθηκε στα 82 δισεκατομμύρια δολάρια. Η OpenAI και η Anthropic αποτιμώνται πλέον σε πάνω από δεκαπλάσια αξία», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ντάνιελ Λούρι δήλωσε ότι η δημοτική αρχή εργάζεται για τη μείωση του κόστους ζωής μέσω νέων προγραμμάτων παιδικής φροντίδας, στεγαστικής πολιτικής και βελτίωσης των συγκοινωνιών, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ειδικά στους εργαζόμενους με υψηλά εισοδήματα.

«Πίστευα ότι με 200.000 δολάρια δεν θα ανησυχώ για τα χρήματα»

Η Ράζνιακ εξήγησε ότι, παρότι ο μισθός της υπερδιπλασιάστηκε, εξακολουθεί να αισθάνεται οικονομική πίεση.

Όπως λέει, οι μηνιαίες δαπάνες της έχουν αυξηθεί κατά περίπου 1.000 δολάρια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να έχει αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος ζωής της.

«Νόμιζα πως όταν θα έφτανα τις 200.000 δολάρια τον χρόνο, δεν θα ανησυχούσα καθόλου για τα χρήματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πλέον με τους φίλους της έχουν αντικαταστήσει τα δείπνα σε εστιατόρια με βραδιές στο σπίτι, φαγητό που φέρνει ο καθένας και τηλεοπτικά reality.

Η ζήτηση για φθηνά σπίτια εκτοξεύεται

Η 25χρονη Βάρσα Μανταπούσι, που εργάζεται στον χώρο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, δημοσίευσε αγγελία για δύο δωμάτια στο σπίτι που νοικιάζει, με ενοίκια 1.200 και 1.500 δολάρια.

Μέσα σε μόλις 24 ώρες έλαβε 88 αιτήσεις ενδιαφέροντος. Πέρυσι, για αντίστοιχο δωμάτιο με ενοίκιο περίπου 1.400 δολάρια είχε λάβει μόλις 28 μηνύματα μέσα σε τέσσερις ημέρες. «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ανταπόκριση», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη και όσοι κερδίζουν 250.000 δολάρια προβληματίζονται

Η 23χρονη Τζόλι Γκαν μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο τον Ιανουάριο, μετά την ολοκλήρωση υποτροφίας Fulbright στο MIT. Σήμερα εργάζεται στην επενδυτική εταιρεία Andreessen Horowitz και παράλληλα γράφει για την τεχνολογική έκδοση Core Memory, με συνολικό εισόδημα περίπου 250.000 δολάρια ετησίως.

Μέσα σε δύο μήνες αναγκάστηκε να αλλάξει τρεις φορές σπίτι, καθώς ένα διαμέρισμα παρουσιαζόταν ψευδώς ως δυάρι, ενώ σε άλλο υπήρχαν μούχλα και αρουραίοι.

Η ίδια δηλώνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά και να αποταμιεύει, όμως βλέπει φίλους της που αμείβονται με λιγότερα από 200.000 δολάρια να ξοδεύουν σχεδόν ολόκληρο το εισόδημά τους σε ενοίκιο, λογαριασμούς και τρόφιμα.

Παρ' όλα αυτά, σκοπεύει να παραμείνει στην πόλη λόγω των επαγγελματικών ευκαιριών και της κοινότητας που έχει δημιουργήσει.

«Όσο παράλογη κι αν είναι η κατάσταση με τη στέγαση και όσο ακριβή κι αν είναι η ζωή εδώ, θεωρώ ότι όλα αυτά τα άυλα οφέλη αξίζουν», δήλωσε.

Το βλέμμα στο Σιάτλ

Η Ράζνιακ και ο Γούντμπερι σκέφτονται πλέον σοβαρά να μετακομίσουν στο Σιάτλ. Όπως λέει η ίδια, εκεί πιστεύει ότι θα μπορέσουν να αποκτήσουν όσα θεωρούν αυτονόητα για το μέλλον τους. «Θέλουμε ένα σπίτι, ένα γκαράζ και αποθηκευτικό χώρο. Και όλα αυτά απλώς δεν μοιάζουν εφικτά στο Σαν Φρανσίσκο», καταλήγει.

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