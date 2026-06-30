Αποζημίωση 395 εκατ. δίνει η αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο σε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Snapshot Η αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο αποφάσισε να καταβάλει αποζημίωση 395 εκατομμυρίων δολαρίων σε περίπου 530 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου.

Η συμφωνία επιδιώκει να επιλύσει τις αγωγές για κακοποιήσεις που έγιναν όταν τα θύματα ήταν ανήλικα, εκμεταλλευόμενη το νέο νόμο της Καλιφόρνια του 2019 που επεκτείνει το χρονικό περιθώριο υποβολής αγωγών.

Η αρχιεπισκοπή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη και ζητά συγγνώμη, ενώ δεσμεύεται για την προστασία των θυμάτων και την πρόληψη μελλοντικών περιστατικών.

Η οικονομική συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από τα θύματα σε ψηφοφορία και δικαστική επικύρωση πριν εφαρμοστεί.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης 14 μέτρα προστασίας παιδιών, τη δημοσιοποίηση ονομάτων ιερωμένων που διέπραξαν κακοποιήσεις και τη δημιουργία τηλεφωνικής γραμμής για μελλοντικές καταγγελίες. Snapshot powered by AI

Αποζημίωση ύψους 395 εκατομμυρίων δολαρίων αποφάσισε να δώσει η αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο σε περίπου 530 θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου.

Πρόκειται για μία απόφαση που στοχεύει στη λήξη των προσφυγών από τα θύματα, τα οποία προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για κακοποιήσεις που υπέστησαν όταν ήταν ακόμη ανήλικα.

Σύμφωνα με το προηγούμενο καθεστώς, τέτοιες υποθέσεις συνήθως παραγράφονταν, όμως το 2019 η Καλιφόρνια ψήφισε νόμο όπου έδινε περιθώριο τριών ετών στα θύματα να καταθέσουν αγωγές και μηνύσεις, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας τέλεσης.

Δίκαιη αποζημίωση στους επιζήσαντες

Η συμφωνία «ανοίγει τον δρόμο για να προσφερθεί δίκαιη αποζημίωση στους επιζήσαντες, που έφεραν το βάρος αυτών των κακοποιήσεων όλη τους τη ζωή», δήλωσε ο αρχιεπίσκοπος Σαν Φρανσίσκο, ο Σαλβατόρε Κορντιλεόνε, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

«Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για αυτό που έγινε και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσοι έπαθαν κακό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην «ηθική υποχρέωση» της καθολικής εκκλησίας να λογοδοτήσει για τα αδικήματα αυτά. Ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε πως η εκκλησία παραμένει αφοσιωμένη στη φροντίδα των θυμάτων που υπέφεραν εξαιτίας προηγούμενων αμαρτιών των κληρικών.

«Προσευχόμαστε για όλα τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, για την Αρχιεπισκοπή μας, τις ενοριακές κοινότητες και τα σχολεία, και για την εξάλειψη αυτού του επαίσχυντου εγκλήματος από ανάμεσά μας και από την κοινωνία στο σύνολό της», ανέφερε στη δήλωσή του.

«Σήμερα η ντροπή αλλάζει μεριά»

Η οικονομική πτυχή της συμφωνίας μένει να εγκριθεί από τα θύματα σε ψηφοφορία, προτού επικυρωθεί από δικαστή.

«Σήμερα, η ντροπή αλλάζει πλευρά», σχολίασε ένα από τα θύματα που είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από ιερωμένο πριν από σχεδόν 50 χρόνια μέσα σε καθολικό σχολείο. «Όπως όλοι οι επιζήσαντες, κουβάλαγα αυτή την οδύνη κι αυτή τη ντροπή σαν σιδερένια μπάλα δεμένη στο πόδι μου για πάρα, πάρα πολύ καιρό», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υπογραμμίζοντας ότι για ατελείωτα χρόνια τα θύματα αντιμετωπίζονταν από την εκκλησιαστική ιεραρχία με απόλυτη «περιφρόνηση».

«Τα χειρότερα δεινά τα υπέστησαν εκείνοι που πέθαναν όσο αυτή η υπόθεση τράβαγε σε μάκρος, χωρίς το όνομά τους να αναφερθεί ποτέ σε δικαστήριο και χωρίς να τους ζητηθεί συγγνώμη από την αρχιεπισκοπή», τόνισε.

Δικηγόρος που εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό θυμάτων, έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο», εξηγώντας ότι πέρα από το οικονομικό σκέλος, των επανορθώσεων, η συμφωνία αναγκάζει την αρχιεπισκοπή να θέσει σε εφαρμογή 14 μέτρα για την «προστασία των παιδιών» και για να δοθούν «στους επιζήσαντες μέσα για να δρουν». Μάλιστα, θα δοθεί στη δημοσιότητα κατάλογος με ορισμένα ονόματα ιερωμένων που διέπραξαν τέτοια αδικήματα, ενώ θα δημιουργηθεί επίσης τηλεφωνική γραμμή για να καταγγέλλονται τέτοιες υποθέσεις στο μέλλον.

Η ρωμαιοκαθολική εκκλησία έχει βρεθεί, ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο, αντιμέτωπη με σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης, κυρίως ανηλίκων, από μέλη του κλήρου. Η διαχείρισή τους παρουσιάζει ωστόσο μεγάλες διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, την οποία επισκέφτηκε ο πάπας Λέων Ιδ΄ στις αρχές του Ιουνίου, η εκκλησία επικρίνεται έντονα από πολλούς για την αδιαφάνειά της ως προς το ζήτημα.

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