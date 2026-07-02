Η Gen Z σχεδιάζει την επαγγελματική της πορεία με ευέλικτη εργασία, ΤΝ και εναλλακτικά εισοδήματα

Νέα έρευνα της International Workplace Group (IWG), της κορυφαίας πλατφόρμας εργασίας στον κόσμο, με επωνυμίες όπως η Spaces, η Regus, η HQ και Signature, αποκαλύπτει ότι οι επαγγελματίες της Gen Z επανασχεδιάζουν την επαγγελματική τους πορεία, υιοθετώντας ευέλικτα μοντέλα εργασίας, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και αναπτύσσοντας επιπλέον δυνατότητες για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος, με στόχο τη μακροπρόθεσμη αύξηση των αποδοχών τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς ακόμα μια νέα καινοτομία. Συνιστά μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε τις τελευταίες δεκαετίες. Ο ρυθμός με τον οποίο σημειώνονται οι αλλαγές είναι εντυπωσιακός, καθώς ολόκληρες διαδικασίες στον χώρο εργασίας μετασχηματίζονται σε πραγματικό χρόνο, ενώ νέοι ρόλοι δημιουργούνται με την ίδια ταχύτητα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι νεότεροι εργαζόμενοι απομακρύνονται σταδιακά από το παραδοσιακό μοντέλο καριέρας και στρέφονται σε πιο ευέλικτες μορφές απασχόλησης, υιοθετώντας το μοντέλο των portfolio careers, που συνδυάζει διαφορετικούς επαγγελματικούς ρόλους, πρόσθετες επιχειρηματικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.

Νέα έρευνα της IWG δείχνει ότι διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο πορείας στον επαγγελματικό στίβο, στον οποίο η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις γνώσεις και τις δεξιότητες, αλλά και από την προσαρμοστικότητα, τη νοοτροπία και την ικανότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, οι οποίες εξελίσσονται με πρωτοφανείς ρυθμούς.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε επαγγελματίες της Gen Z στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 33% έχει ήδη ή εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπτύξει παράλληλη επαγγελματική δραστηριότητα. Σχεδόν οι μισοί (48%) δηλώνουν ότι βασική αιτία είναι η αύξηση του εισοδήματός τους και η επίτευξη μεγαλύτερης οικονομικής ασφάλειας, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από υψηλό κόστος διαβίωσης, πληθωρισμό και δάνεια.

Η άνοδος των Portfolio Careers

Αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε έναν εργοδότη ή σε μία μόνο θέση εργασίας, οι εργαζόμενοι της Gen Z επιλέγουν ολοένα και περισσότερο να διαμορφώνουν ένα portfolio, δημιουργώντας εναλλακτικές πηγές εισοδήματος και βελτιώνοντας την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Η στροφή αυτή συνδέεται άμεσα με την αυξανόμενη επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς το 55% πιστεύει ότι θα επηρεάσει καθοριστικά την επαγγελματική του πορεία. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, οι νέοι επαγγελματίες επενδύουν συστηματικά στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και στη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματός τους, ώστε να παραμένουν ευέλικτοι καθώς οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχίζουν να μεταβάλλονται.

Η τάση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στον κόσμο της εργασίας. Καθώς τα νέα τεχνολογικά εργαλεία, αναλαμβάνουν ολοένα και περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες. Οι δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η προσαρμοστικότητα και η ηγεσία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 90% των στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού εκτιμά πως, χωρίς ανθρώπινες δεξιότητες και χαρακτηριστικά, η καινοτομία θα χάσει τη δυναμική της. Παράλληλα, το 65% θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη ενσυναίσθηση, ενώ το 53% πιστεύει ότι η ηγεσία θα παραμείνει κατεξοχήν ανθρώπινο χαρακτηριστικό.

Η επαγγελματική κινητικότητα με γνώμονα τις αποδοχές

Οι προοπτικές υψηλότερων αποδοχών εξακολουθούν να αποτελούν βασικό κίνητρο. Μεταξύ όσων άλλαξαν θέση εργασίας τα τελευταία τρία χρόνια, το 30% δηλώνει ότι κύριος λόγος ήταν η εξασφάλιση υψηλότερου μισθού, ενώ το 43% άλλαξε εργασία δύο έως τρεις φορές μέσα στην ίδια περίοδο. Ωστόσο, η Gen Z δεν ακολουθεί απλώς την καθιερωμένη σκάλα της εταιρικής ιεραρχίας. Αντίθετα, πολλοί υιοθετούν τη στρατηγική των career lily pads, μεταβαίνοντας συνειδητά μεταξύ διαφορετικών ρόλων, κλάδων και πρότζεκτ, με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων τους και την καλύτερη ανταπόκριση στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως το ενοίκιο, οι λογαριασμοί και η αποπληρωμή φοιτητικών δανείων.

Η Gen Z απορρίπτει τις χρονοβόρες μετακινήσεις

Για τους νεότερους εργαζόμενους, οι πολύωρες καθημερινές μετακινήσεις από και προς τον χώρο εργασίας, θεωρούνται ολοένα και περισσότερο ξεπερασμένες. Πολλοί επιθυμούν να εργάζονται κοντά στον τόπο κατοικίας τους, σε επαγγελματικούς χώρους εργασίας που αξιοποιούν την τεχνολογία, επιτρέποντάς τους να συνεργάζονται, να δικτυώνονται και να εξελίσσουν την καριέρα τους χωρίς να αφιερώνουν ώρες στις μετακινήσεις. Το 65% της Gen Z δηλώνει ότι θα ήταν λιγότερο πιθανό να επιδιώξει την επιχειρηματική ή άλλες δραστηριότητες, εάν ήταν υποχρεωμένο να μετακινείται καθημερινά σε μεγάλες αποστάσεις.

Η υβριδική και ευέλικτη εργασία διευκολύνει αυτή τη μετάβαση, προσφέροντας στους νέους επαγγελματίες μεγαλύτερο έλεγχο του χρόνου τους. Το 24% δηλώνει ότι η υβριδική εργασία μειώνει τον χρόνο μετακίνησης, αποδεσμεύοντας ώρες που μπορούν να αφιερώσουν σε προσωπικές εργασίας ή σε εναλλακτικές πηγές εισοδήματος. Το 20% αναφέρει ότι τους επιτρέπει να δοκιμάζουν νέες προοπτικές χωρίς να εγκαταλείπουν την κύρια εργασία τους, ενώ το 21% δηλώνει ότι διευκολύνει τη συνεργασία με επαγγελματίες εκτός του κλάδου τους.

Η αποχή από τις πολύωρες καθημερινές μετακινήσεις υιοθετείται και από τη νέα γενιά που εισέρχεται στην αγορά εργασίας. Άλλη έρευνα της IWG δείχνει ότι τα τρία τέταρτα (75%) της Generation Alpha (ηλικίας 11–17 ετών) θεωρούν πως η απουσία του χαμένου χρόνου θα αποτελεί σημαντικό παράγοντα του τρόπου με τον οποίο θα οργανώνουν την εργάσιμη ημέρα τους.

Η στροφή προς την εργασία κοντά στον τόπο κατοικίας οδηγεί σε ταχεία ανάπτυξη των τοπικών επαγγελματικών χώρων εργασίας. Η International Workplace Group πρόσθεσε περισσότερες από 1.100 νέες τοποθεσίες το 2025 και κατέγραψε τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία της, καθώς αυξάνεται η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας στα προάστια και στις μικρότερες πόλεις.

Ο Αλέξανδρος Κουδουνάς, Country Manager Greece & Cyprus, δήλωσε: «Η Gen Z εισέρχεται στην αγορά εργασίας σε μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει με πρωτοφανή ταχύτητα επαγγελματικούς κλάδους και ρόλους, οι νέοι που ανήκουν στη γενιά αυτή, προσαρμόζονται αναπτύσσοντας νέες δεξιότητες, δημιουργώντας νέες πηγές εισοδήματος και διαμορφώνοντας portfolio careers που αναβαθμίζουν την αξία τους στην επαγγελματική τους πορεία.

Πρόκειται για μια φιλόδοξη και εργατική γενιά, και οι πιο ευέλικτοι τρόποι εργασίας τη βοηθούν να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές της. Η μείωση των πολύωρων καθημερινών μετακινήσεων και η δυνατότητα εργασίας κοντά στον τόπο κατοικίας προσφέρουν στους νέους επαγγελματίες τη δυνατότητα να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες, να συνεργάζονται και να αξιοποιούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες».

* Έρευνα σε 1.000 επαγγελματίες της Gen Z στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 από την Censuswide Research. Η Censuswide είναι διαπιστευμένη από τη Market Research Society (MRS) και η έρευνα διεξήχθη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της MRS.

** Έρευνα σε 510 στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού, προσλήψεων και hiring managers στις ΗΠΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Mortar Research τον Απρίλιο του 2026.

*** Έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της International Workplace Group plc από τη Beano Brain, εταιρεία ερευνών και ανάλυσης για παιδιά και οικογένειες, σε δείγμα 1.000 παιδιών ηλικίας 11–17 ετών και 1.000 γονέων παιδιών ηλικίας 11–17 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ (500 ανά αγορά).