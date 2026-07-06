Μαρία Αντωνογιαννάκη: Ανατροπή για την αιτία θανάτου της δημοσιογράφου – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Η ιατροδικαστική εξέταση έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα γύρω από τον αιφνίδιο θάνατο της Μαρίας Αντωνογιαννάκη, ρίχνοντας φως στα πραγματικά αίτια πίσω από την τραγική απώλεια της 46χρονης δημοσιογράφου. Αυτό που αρχικά αποδόθηκε σε καρδιακή ανακοπή, τελικά αποδεικνύεται ότι είχε διαφορετική, βαρύτερη ιατρική εξήγηση.

Συγκεκριμένα, η ιατροδικαστική εξέταση αποδίδει τον θάνατο σε βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως μεταδίδει το neakriti.gr.

Όπως προέκυψε, η δημοσιογράφος υπέστη εκτεταμένο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη «έφυγε» από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής (05/07), σε ηλικία 46 ετών, «βυθίζοντας» στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους, τους συγγενείς, τους ανθρώπους της ΚΡΗΤΗ TV και ολόκληρο τον δημοσιογραφικό κόσμο του Ηρακλείου.

Ο ξαφνικός της θάνατος «πάγωσε» όσους τη γνώριζαν και την εκτιμούσαν για την προσωπικότητα, το χαμόγελο, τη ζωντάνια και τη χαρά που μετέδιδε γύρω της.

Υπήρχε οικογενειακό ιστορικό, καθώς ο πατέρας της είχε υποστεί στο παρελθόν εγκεφαλικό επεισόδιο, περίπου στην ηλικία των 30 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού Μέσου.

Το τελευταίο «αντίο» στη Μαρία Αντωνογιαννάκη θα πουν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και άνθρωποι που τη γνώρισαν και την αγάπησαν στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού.

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