Ηράκλειο: Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητο

Snapshot Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη βρέθηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στην περιοχή Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο.

Η 46χρονη γυναίκα εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής και ο θάνατός της διαπιστώθηκε από γιατρό του ΕΚΑΒ.

Η σορός της μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τη διενέργεια νεκροψίας

νεκροτομής.

Ο αιφνίδιος θάνατός της προκάλεσε σοκ στον χώρο της δημοσιογραφίας στην Κρήτη και ευρύτερα. Snapshot powered by AI

Σοκ στον χώρο της δημοσιογραφίας στην Κρήτη και όχι μόνο έχει προκαλέσει η είδηση του αιφνίδιου χαμού της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη.

Η αγαπητή συνάδελφος εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο, σε γκαράζ, το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στο Ηράκλειο.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μόλις 46 ετών.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γιατρός του οποίου διαπίστωσε το θάνατό της.

Η σορός της μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Με πληροφορίες από cretalive.gr