Ηράκλειο: Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητο

Ο αιφνίδιος θάνατος της σκόρπισε τη θλίψη

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ηράκλειο: Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη βρέθηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στην περιοχή Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο.
  • Η 46χρονη γυναίκα εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής και ο θάνατός της διαπιστώθηκε από γιατρό του ΕΚΑΒ.
  • Η σορός της μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τη διενέργεια νεκροψίας
  • νεκροτομής.
  • Ο αιφνίδιος θάνατός της προκάλεσε σοκ στον χώρο της δημοσιογραφίας στην Κρήτη και ευρύτερα.
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Σοκ στον χώρο της δημοσιογραφίας στην Κρήτη και όχι μόνο έχει προκαλέσει η είδηση του αιφνίδιου χαμού της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη.

Η αγαπητή συνάδελφος εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο, σε γκαράζ, το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στο Ηράκλειο.

Η άτυχη γυναίκα ήταν μόλις 46 ετών.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γιατρός του οποίου διαπίστωσε το θάνατό της.

Η σορός της μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

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