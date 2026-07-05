Ηράκλειο: Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητο
Ο αιφνίδιος θάνατος της σκόρπισε τη θλίψη
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- Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη βρέθηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο σε γκαράζ στην περιοχή Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο.
- Η 46χρονη γυναίκα εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής και ο θάνατός της διαπιστώθηκε από γιατρό του ΕΚΑΒ.
- Η σορός της μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τη διενέργεια νεκροψίας
- νεκροτομής.
- Ο αιφνίδιος θάνατός της προκάλεσε σοκ στον χώρο της δημοσιογραφίας στην Κρήτη και ευρύτερα.
Σοκ στον χώρο της δημοσιογραφίας στην Κρήτη και όχι μόνο έχει προκαλέσει η είδηση του αιφνίδιου χαμού της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη.
Η αγαπητή συνάδελφος εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο, σε γκαράζ, το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη, στο Ηράκλειο.
Η άτυχη γυναίκα ήταν μόλις 46 ετών.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γιατρός του οποίου διαπίστωσε το θάνατό της.
Η σορός της μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
Με πληροφορίες από cretalive.gr
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