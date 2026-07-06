Αντώνης Κλαδούχος: Πέθανε ο πρώην Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Το συγκινητικό αντίο του Ziria Festival

Snapshot Ο Αντώνης Κλαδούχος, πρώην δήμαρχος Ξυλοκάστρου, απεβίωσε στις 4 Ιουλίου 2026 μετά από μακροχρόνια ασθένεια.

Υπήρξε καθοριστική προσωπικότητα για την ίδρυση και υποστήριξη του πολιτιστικού φεστιβάλ Ziria Festival, που ξεκίνησε το 2009 από μια ομάδα νεαρών φίλων.

Παρά τις πολιτικές διαφορές, ο Κλαδούχος στήριξε το Ziria Festival, επιτρέποντας την ανεξάρτητη και δωρεάν διοργάνωσή του χωρίς επίσημη αδειοδότηση.

Υπηρέτησε ως δήμαρχος Ξυλοκάστρου από το 2002 έως το 2010 και στη συνέχεια εκλέχθηκε πρώτος δήμαρχος του ενιαίου Δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης.

Ήταν γνωστός για την οξυδέρκεια, γενναιότητα και τη μακρόχρονη πολιτική του προσφορά στην τοπική κοινωνία. Snapshot powered by AI

Την τελευταία του πνοή άφησε το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 αργά το βράδυ ο πρώην δήμαρχος Ξυλοκάστρου, Αντώνης Κλαδούχος, μετά από μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια.

Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με το όραμα μίας ομάδας νεαρών τότε φίλων βάζοντας τον θεμέλιο λίθο για ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά υπαίθρια δρώμενα, το Ziria Festival, που συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι πλήθος κόσμου.

Η ομάδα εκείνων των νεαρών, τότε «φίλων του Νίκου Δόικα» ετοίμαζαν ένα ροκ πάρτι, εν αγνοία του τότε Δημάρχου ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν.

Αποχαιρετώντας τον με μία μακροσκελή και συναισθηματική ανάρτησή τους στο Facebook, αναφέρονται στην αρχή αυτής της διαδρομής του Φεστιβάλ Ζήρεια, και πώς ο Αντώνης Κλαδούχος στήριξε τελικά αυτή την απόφασή τους, όταν εκείνοι πίστευαν ότι κινδύνευαν να γίνουν ρεζίλι με ένα όχι του.

Η συγκινητική ανάρτηση του Ziria Festival

«Για τον δήμαρχο, τον Αντώνη Κλαδούχο.

Ήταν Πάσχα του 2009, όταν οι «φίλοι του Νίκου Δόικα» είχαμε ήδη βάλει μπροστά το σχέδιο «Ροκ πάρτι για το Νίκο Δόικα» και είχαμε «αποφασίσει» - «τσαμπουκά» - πως θα γίνει στο Αθλητικό κέντρο στη Ζήρεια! Δε ζητήσαμε την άδεια, γιατί τι θα γινόταν αν δεν μας δινόταν??

Κάποιες φορές πρέπει να προχωράς χωρίς άδεια αν πρόκειται να διακινδυνεύσεις κάτι που θεωρείς «ιερό και αδιαπραγμάτευτο»! Και εμείς είχαμε πολύ τρέλα (και είχαμε και τον Δημήτρη τον «Λαγό» στην ομάδα για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και ρόλους).

Όταν έφτασε Ιούλιος και ο κόσμος το ‘χε πλέον τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, το έμαθε και ο δήμαρχος και μας φώναξε στο δημαρχείο. Πήγαμε με θάρρος και θράσος αλλά και ανησυχία γιατί αυτό που κανονίζαμε ήταν έξω από τα «ήθη» της μικρής μας πόλης συν του ότι είχαμε και κάποιες, πολιτικές, ας πούμε, διαφορές. Ένα «όχι» του δημάρχου θα τα τίναζε όλα στον αέρα και θα γινόμασταν και ρεζίλι.

- Τι γίνεται παιδιά? Κανονίζετε χωρίς τον ξενοδόχο?

Εμείς την είχαμε έτοιμη την απάντηση:

- Γιατί, έχει πρόβλημα ο ξενοδόχος?

- Όχι, εντάξει βρε παιδιά και ο Νίκος ο Δόικας καλό παιδί και μουσικός και γειτονόπουλό μου και μπράβο σας...!

Έτσι ξεκίνησε το Ziria Festival. Αν δεν ήταν εκείνος ίσως να μην ξεκινούσε.

Δε θα μάθουμε ποτέ αν το ήξερε από πιο πριν και άφησε επίτηδες το χρόνο να περάσει για να του λύσει τα χέρια! Ο Αντώνης Κλαδούχος ήταν οξυδερκής και γενναίος. Κι ας μην του ζητήσαμε ποτέ την άδεια εκείνος μας την είχε δώσει. Και έκτοτε ποτέ δεν του τη ζητούσαμε. Το Ziria Festival ήταν και είναι πάντοτε ακηδεμόνευτο και μερίδιο σε αυτό είχαν και εκείνοι που θα μπορούσαν να «απαιτήσουν» κηδεμονία, γιατί τότε δε θα μπορούσε να συνεχίσει.

Αλλά, ο δήμαρχος ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος και είχε καταλάβει. Ήταν εκείνος που έφτιαξε το σαλέ και ξεκίνησε τη λειτουργία του χιονοδρομικού, μια επιχείρηση που υπηρετούσε τους δημότες. Και οι καιροί βεβαίως ήταν άλλοι.

Ο Αντώνης Κλαδούχος, ο δήμαρχος που όποτε μας έβλεπε μας έδινε συγχαρητήρια. Δημόσια, θερμά και ανοιχτά. Προσθέτοντας βέβαια το "πόσο μας υποστήριξε", αφού όσα χρόνια και να περάσανε από τις δημαρχιακές του θητείες δεν απεμπόλησε πότε την ιδιότητα του πολιτικού.

Για εμάς δεν ήταν έτσι. Εμείς θέλαμε περισσότερα και δεν έλειπαν τα προβλήματα και οι τριβές, αλλά αργότερα καταλάβαμε. Εμείς διοργανώναμε το πιο συμπεριληπτικό φεστιβάλ του …κόσμου όπου όχι μόνο όλα ήταν δωρεάν και ελεύθερα αλλά καλούσαμε και τον κόσμο να έρθει με το εξωπραγματικό «κάντε τα κουμάντα σας»! Δεν τον …ρωτούσαμε, αλλά κι έτσι, λίγοι δήμαρχοι θα άφηναν να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε δημοτικό «μαγαζί».



Ήταν γενναιόδωρος και δυνατός άνθρωπος ο Αντώνης Κλαδούχος. Και έβλεπε μπροστά.

Καλό ταξίδι δήμαρχε.

Είμαστε πολύ συγκινημένοι και σε ευχαριστούμε για όλα.»

Ο Αντώνης Κλαδούχος εξελέγη Δήμαρχος Ξυλοκάστρου το 2002, υπηρετώντας για δύο συνεχόμενες θητείες έως το 2010, ενώ στις δημοτικές εκλογές του ίδιου έτους εξελέγη πρώτος Δήμαρχος του ενιαίου Δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης. Παρέμεινε στη θέση αυτή έως το 2014, οπότε και αποφάσισε να μην είναι εκ νέου υποψήφιος, επικαλούμενος λόγους υγείας.