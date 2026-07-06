Αντώνης Κλαδούχος: Πέθανε ο πρώην Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Το συγκινητικό αντίο του Ziria Festival

«Έφυγε» ο δήμαρχος που στήριξε την ιδέα μιας παρέας φίλων που «λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο» και δημιούργησαν όλοι μαζί ένα από τα πιο διάσημα καλοκαιρινά φεστιβάλ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Αντώνης Κλαδούχος: Πέθανε ο πρώην Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Το συγκινητικό αντίο του Ziria Festival
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Αντώνης Κλαδούχος, πρώην δήμαρχος Ξυλοκάστρου, απεβίωσε στις 4 Ιουλίου 2026 μετά από μακροχρόνια ασθένεια.
  • Υπήρξε καθοριστική προσωπικότητα για την ίδρυση και υποστήριξη του πολιτιστικού φεστιβάλ Ziria Festival, που ξεκίνησε το 2009 από μια ομάδα νεαρών φίλων.
  • Παρά τις πολιτικές διαφορές, ο Κλαδούχος στήριξε το Ziria Festival, επιτρέποντας την ανεξάρτητη και δωρεάν διοργάνωσή του χωρίς επίσημη αδειοδότηση.
  • Υπηρέτησε ως δήμαρχος Ξυλοκάστρου από το 2002 έως το 2010 και στη συνέχεια εκλέχθηκε πρώτος δήμαρχος του ενιαίου Δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης.
  • Ήταν γνωστός για την οξυδέρκεια, γενναιότητα και τη μακρόχρονη πολιτική του προσφορά στην τοπική κοινωνία.
Snapshot powered by AI

Την τελευταία του πνοή άφησε το Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 αργά το βράδυ ο πρώην δήμαρχος Ξυλοκάστρου, Αντώνης Κλαδούχος, μετά από μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια.

Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με το όραμα μίας ομάδας νεαρών τότε φίλων βάζοντας τον θεμέλιο λίθο για ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά υπαίθρια δρώμενα, το Ziria Festival, που συγκεντρώνει κάθε καλοκαίρι πλήθος κόσμου.

Η ομάδα εκείνων των νεαρών, τότε «φίλων του Νίκου Δόικα» ετοίμαζαν ένα ροκ πάρτι, εν αγνοία του τότε Δημάρχου ή τουλάχιστον έτσι νόμιζαν.

Αποχαιρετώντας τον με μία μακροσκελή και συναισθηματική ανάρτησή τους στο Facebook, αναφέρονται στην αρχή αυτής της διαδρομής του Φεστιβάλ Ζήρεια, και πώς ο Αντώνης Κλαδούχος στήριξε τελικά αυτή την απόφασή τους, όταν εκείνοι πίστευαν ότι κινδύνευαν να γίνουν ρεζίλι με ένα όχι του.

Η συγκινητική ανάρτηση του Ziria Festival

«Για τον δήμαρχο, τον Αντώνη Κλαδούχο.

Ήταν Πάσχα του 2009, όταν οι «φίλοι του Νίκου Δόικα» είχαμε ήδη βάλει μπροστά το σχέδιο «Ροκ πάρτι για το Νίκο Δόικα» και είχαμε «αποφασίσει» - «τσαμπουκά» - πως θα γίνει στο Αθλητικό κέντρο στη Ζήρεια! Δε ζητήσαμε την άδεια, γιατί τι θα γινόταν αν δεν μας δινόταν??

Κάποιες φορές πρέπει να προχωράς χωρίς άδεια αν πρόκειται να διακινδυνεύσεις κάτι που θεωρείς «ιερό και αδιαπραγμάτευτο»! Και εμείς είχαμε πολύ τρέλα (και είχαμε και τον Δημήτρη τον «Λαγό» στην ομάδα για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και ρόλους).

Όταν έφτασε Ιούλιος και ο κόσμος το ‘χε πλέον τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, το έμαθε και ο δήμαρχος και μας φώναξε στο δημαρχείο. Πήγαμε με θάρρος και θράσος αλλά και ανησυχία γιατί αυτό που κανονίζαμε ήταν έξω από τα «ήθη» της μικρής μας πόλης συν του ότι είχαμε και κάποιες, πολιτικές, ας πούμε, διαφορές. Ένα «όχι» του δημάρχου θα τα τίναζε όλα στον αέρα και θα γινόμασταν και ρεζίλι.

- Τι γίνεται παιδιά? Κανονίζετε χωρίς τον ξενοδόχο?
Εμείς την είχαμε έτοιμη την απάντηση:
- Γιατί, έχει πρόβλημα ο ξενοδόχος?
- Όχι, εντάξει βρε παιδιά και ο Νίκος ο Δόικας καλό παιδί και μουσικός και γειτονόπουλό μου και μπράβο σας...!
Έτσι ξεκίνησε το Ziria Festival. Αν δεν ήταν εκείνος ίσως να μην ξεκινούσε.

Δε θα μάθουμε ποτέ αν το ήξερε από πιο πριν και άφησε επίτηδες το χρόνο να περάσει για να του λύσει τα χέρια! Ο Αντώνης Κλαδούχος ήταν οξυδερκής και γενναίος. Κι ας μην του ζητήσαμε ποτέ την άδεια εκείνος μας την είχε δώσει. Και έκτοτε ποτέ δεν του τη ζητούσαμε. Το Ziria Festival ήταν και είναι πάντοτε ακηδεμόνευτο και μερίδιο σε αυτό είχαν και εκείνοι που θα μπορούσαν να «απαιτήσουν» κηδεμονία, γιατί τότε δε θα μπορούσε να συνεχίσει.

Αλλά, ο δήμαρχος ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος και είχε καταλάβει. Ήταν εκείνος που έφτιαξε το σαλέ και ξεκίνησε τη λειτουργία του χιονοδρομικού, μια επιχείρηση που υπηρετούσε τους δημότες. Και οι καιροί βεβαίως ήταν άλλοι.

Ο Αντώνης Κλαδούχος, ο δήμαρχος που όποτε μας έβλεπε μας έδινε συγχαρητήρια. Δημόσια, θερμά και ανοιχτά. Προσθέτοντας βέβαια το "πόσο μας υποστήριξε", αφού όσα χρόνια και να περάσανε από τις δημαρχιακές του θητείες δεν απεμπόλησε πότε την ιδιότητα του πολιτικού.

Για εμάς δεν ήταν έτσι. Εμείς θέλαμε περισσότερα και δεν έλειπαν τα προβλήματα και οι τριβές, αλλά αργότερα καταλάβαμε. Εμείς διοργανώναμε το πιο συμπεριληπτικό φεστιβάλ του …κόσμου όπου όχι μόνο όλα ήταν δωρεάν και ελεύθερα αλλά καλούσαμε και τον κόσμο να έρθει με το εξωπραγματικό «κάντε τα κουμάντα σας»! Δεν τον …ρωτούσαμε, αλλά κι έτσι, λίγοι δήμαρχοι θα άφηναν να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε δημοτικό «μαγαζί».

Ήταν γενναιόδωρος και δυνατός άνθρωπος ο Αντώνης Κλαδούχος. Και έβλεπε μπροστά.

Καλό ταξίδι δήμαρχε.

Είμαστε πολύ συγκινημένοι και σε ευχαριστούμε για όλα.»

Ο Αντώνης Κλαδούχος εξελέγη Δήμαρχος Ξυλοκάστρου το 2002, υπηρετώντας για δύο συνεχόμενες θητείες έως το 2010, ενώ στις δημοτικές εκλογές του ίδιου έτους εξελέγη πρώτος Δήμαρχος του ενιαίου Δήμου Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης. Παρέμεινε στη θέση αυτή έως το 2014, οπότε και αποφάσισε να μην είναι εκ νέου υποψήφιος, επικαλούμενος λόγους υγείας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Μεξικάνος περνάει σε λίγα δευτερόλεπτα όλα τα στάδια της θλίψης μετά τον αποκλεισμό

17:25ΥΓΕΙΑ

«Είχαμε μείνει 5 γιατροί, σήμερα είμαστε 14» - Καλύφθηκαν όλες οι θέσεις γιατρών στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Νέα προειδοποίηση Τραμπ: Είτε θα επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν είτε οι ΗΠΑ θα ολοκληρώσουν το έργο

17:19LIFESTYLE

Κέιτ Χάντσον: Τα νέα στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Σκιάθο - «Το ευτυχισμένο μέρος μου»

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Η Πανποντιακή Ομοσπονδία ζητά να μην χρησιμοποιείται ο όρος «Ρωσοπόντιος» - Είναι Έλληνες Πόντιοι

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία για τις Πανελλαδικές: Βαθμολόγησαν μαθητές ΕΠΑΛ με 100 επειδή τους δόθηκαν λάθος θέματα - «Υπό διερεύνηση το θέμα», απαντά το υπουργείο Παιδείας

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κλαδούχος: Πέθανε ο πρώην Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Το συγκινητικό αντίο του Ziria Festival

17:13ΚΟΣΜΟΣ

EFS: Το νέο σύστημα ελέγχων στα αεροδρόμια της ΕΕ προκαλεί τεράστιες καθυστερήσεις – Εξετάζεται βοήθεια από προσωπικό της Frontex στα μεγάλα αεροδρόμια

17:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο κατέθεσε έφεση κατά της προκλητικής απόφασης για τον Μπάλογκαν

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες - Τι θα ισχύει για συνιδιοκτησία και κοινόχρηστα

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συνελήφθη γυναίκα για κακομεταχείριση ζώων - Είχε τρεις κατσίκες δεμένες στο αγρόκτημά της

16:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται και πώς μπορείτε να υπολογίσετε τα χρήματα που θα λάβετε

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

«Καμπάνα» επτά αγωνιστικών στον Τζόουνς, δύο στον Ναν

16:49ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Το 2030 η Ελλάδα θα είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή drones

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης στη Θεσσαλονίκη

16:45LIFESTYLE

Η Duffy επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από 16 χρόνια, σε μυστική συναυλία στο Λονδίνο

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σγουρός: «Είναι αρκετοί στο ΠΑΣΟΚ που λένε “ναι” στη Νέα Δημοκρατία»

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Ολλανδία φοβάται ότι οι γέφυρες της θα καταρρεύσουν λόγω της ζέστης: Βρήκε άμεσα λύση μέσω ψύξης

16:27ΥΓΕΙΑ

Οι γιατροί αρχίζουν επιτέλους να συμφωνούν για το πότε η παχυσαρκία είναι ασθένεια

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Η γιγαντιαία υπόγεια «μπαταρία νερού» στην Αυστραλία: Σταθμός παραγωγής ενέργειας 800 μ. κάτω από τη γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ με την Γιου Τινγκ: Εμπλέκεται πρώην σύζυγος τηλεοπτικής περσόνας στην εξαφάνισή της;

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Την κρατούσε κλειδωμένη και τη βασάνιζε για ένα μήνα, της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά και τη χτυπούσε με ρόπαλο στο κεφάλι

07:24ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αλλαγές στα αυτοκίνητα από την Τρίτη - Ποια οχήματα επηρεάζονται και πώς

14:12ΚΟΣΜΟΣ

«Έγκλημα τιμής» στη Γεωργία: 20χρονη από το Αζερμπαϊτζάν δολοφονήθηκε από τον εξάδελφό της με εντολή της οικογένειας

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Αντωνογιαννάκη: Ανατροπή για την αιτία θανάτου της δημοσιογράφου – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές θα «δουν» 40άρια

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Θλίψη για τον 33χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας που επέβαινε σε μηχανή και συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο – Οι έγγραφες προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Λητή Ωραιοκάστρου: Τρεις οι νεκροί – Κατέληξε γυναίκα που υπέστη ανακοπή

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονης στη Θεσσαλονίκη

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί κατέβασε πελάτες ύστερα από διένεξη για την ταρίφα κι έφυγε με ανοιχτό πορτμπαγκάζ για να μην φανεί η πινακίδα

11:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: Αν βγαίναμε από το ευρώ το 2015, θα γινόταν εμφύλιος, θα μας έσφαζαν - Έστειλα την Ευγενία με τα παιδιά στην Αμερική

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό ήταν το πραγματικό πρόσωπο του Μεγάλου Αλέξανδρου; Ειδικοί δημιούργησαν ψηφιακά την όψη του Μακεδόνα στρατηλάτη

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ - Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Parkout

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Αντώνης Κλαδούχος: Πέθανε ο πρώην Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Το συγκινητικό αντίο του Ziria Festival

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

22:33LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: Οι φωτογραφίες από τις ΗΠΑ και το δημόσιο «ευχαριστώ» στο κοινό του

00:48ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Με δυσκολίες η επιστροφή προς Αθήνα – Ουρές χιλιομέτρων από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Ελευσίνα

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Όταν η πριγκίπισσα της Νορβηγίας αγκάλιασε τον γυμνόστηθο Χάαλαντ: Το στιγμιότυπο που έγινε viral

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλοκόπησε άγρια άνδρα μέσα σε ιατρείο όταν του έκανε παρατήρηση να μιλά πιο σιγά στο κινητό

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τα στίγματα του κινητού της Γιου Τινγκ – Από την Ευρυτανία στη Μυτιλήνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ