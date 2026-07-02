BBC: Αφγανοί μετανάστες βασανίστηκαν από Τούρκους συνοριοφύλακες πριν ακρωτηριαστούν λόγω του κρύου

Snapshot Δώδεκα Αφγανοί μετανάστες βασανίστηκαν από Τούρκους συνοριοφύλακες, εκτέθηκαν σε ακραίο κρύο και 11 από αυτούς υπέστησαν ακρωτηριασμούς λόγω κρυοπαγημάτων.

Οι μετανάστες περιγράφουν ξυλοδαρμούς, εκτεταμένη κακοποίηση, και επαναπροωθήσεις στα σύνορα με το Ιράν υπό θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Ορισμένοι από την ομάδα των 50 μεταναστών πέθαναν από το κρύο, ενώ οι διασώστες του Ιράν αρνήθηκαν αρχικά ιατρική βοήθεια.

Η Τουρκία αρνείται τους ισχυρισμούς και υποστηρίζει ότι ακολουθεί διεθνείς νόμους στη διαχείριση της μετανάστευσης, αναφέροντας επιτυχημένη καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Ακτιβιστές αναφέρουν αύξηση των επικίνδυνων διαδρομών για Αφγανούς μετανάστες λόγω αυξημένης επιτήρησης στα τουρκικά σύνορα μετά την κατάληψη των Ταλιμπάν το 2021. Snapshot powered by AI

Το BBC φέρνει στο φως την υπόθεση 12 Αφγανών νέων μεταναστών οι οποίοι προσπάθησαν να φτάσουν στην Ευρώπη τον Ιανουάριο και εμποδίστηκαν από Τούρκους συνοριοφύλακες οι οποίοι τους ξεγύμνωσαν, τους ξυλοκόπησαν και τους έστειλαν στα σύνορα με το Ιράν σε θερμοκρασίες υπό του μηδέν.

Από τους 12 άνδρες που μίλησαν στο βρετανικό μέσο, ηλικίας 13 έως 25, οι 11 υπέστησαν ακρωτηριασμό εξαιτίας των κρυοπαγημάτων, ενώ ανέφεραν ότι 20 άτομα από την ομάδα των 50 που ταξίδευαν μαζί, πέθαναν από το κρύο.

Όπως ανέφεραν, μία ομάδα 50 ανθρώπων από το Αφγανιστάν προσπάθησε να ταξιδέψει προς την Ευρώπη στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου. Με τη βοήθεια διακινητών, πέρασαν τα σύνορα του Ιράν και βρέθηκαν στην πόλη Βαν της Τουρκίας, όπου είχε -15 βαθμούς Κελσίου. Οι Τούρκοι συνοριοφύλακες τους συνέλαβαν αμέσως και τους βασάνισαν.

«برهنه در برف رهایشان کردند، بعضی یخ زدند و مردند؛ بعضی هم قطع عضو شدند»

روایت تکان‌دهنده مهاجران افغان از خشونت مرزبانان ترکیه



گزارش بخش راستی‌آزمایی بی‌بی‌سی افغانستان؛ با این هشدار که جزئیات و تصاویر آزاردهنده ای دارد pic.twitter.com/vxJb4PqwY9 — BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) June 30, 2026

Κακοποίηση και βασανιστήρια

Ο Σαχσαουάρ, 21 ετών, είπε ότι τους έβαλαν σε μία σειρά και τους ξυλοκόπησαν, ενώ μετά τους έβαλαν σε μία αποθήκη εκτεθειμένη στο χιόνι, όπου τους κράτησαν για αρκετές μέρες. «Μας έδιναν νερό και ψωμί μόνο μία φορά τη μέρα και μας ανάγκαζαν να κουβαλάμε ξύλα και να καθαρίζουμε το χιόνι», είπε ο 23χρονος Αλαβαλντίν. Πρόσθεσε πως δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν ούτε με τις οικογένειές τους ούτε με τους διακινητές.

Στις 25 Ιανουαρίου, ανέφεραν στο ΒΒC ότι οι συνοριοφύλακες τους παράταξαν ξανά, τους έγδυσαν και τους ξυλοκόπησαν με σιδερένιες ράβδους. Μόνο με τα εσώρουχα και με δεμένα χέρια τους ανάγκασαν να σέρνονται σε έναν λόφο. Οι άνδρες είπαν ότι κάποιοι αιμορραγούσαν από το κεφάλι ενώ άλλοι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους από το ξύλο.

Όταν ζητήθηκαν σχόλια από τις τουρκικές αρχές, αυτές δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένα στους ισχυρισμούς των μεταναστών. Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι συνοριακές δυνάμεις ακολούθησαν τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και παρείχαν στους κρατούμενους παράτυπους μετανάστες κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, νερού και ιατρικής περίθαλψης.

Εκτεθειμένοι στο χιόνι μόνο με τα εσώρουχα

Σε αυτή την κατάσταση αφέθηκαν σε ομάδες των οχτώ όπου τους έσπρωξαν μέσα από τα συρματοπλέγματα προς το Ιράν. Εκεί οι θερμοκρασίες ήταν παγωμένες, χιόνιζε σφοδρά και δεν είχαν καθόλου ορατότητα. Ορισμένοι που κατάφεραν να επιβιώσουν βρήκαν καταφύγιο σε έναν βράχο και περίμεναν. Άλλοι βρέθηκαν νεκροί στο χιόνι.

Το πρωί τους εντόπισαν ομάδες διασωστών του Ιράν, οι οποίοι στη συνέχεια αρνήθηκαν να τους παράσχουν ιατρική περίθαλψη. Στις 29 Ιανουαρίου, η αφγανική πρεσβεία στην Τεχεράνη δήλωσε ότι είχε λάβει επείγοντα μέτρα για την αναγνώριση και την παροχή βοήθειας σε έναν αριθμό Αφγανών μεταναστών που έχουν εγκλωβιστεί στα σύνορα Ιράν-Τουρκίας.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, τα αγόρια και οι άνδρες μεταφέρθηκαν από την Εταιρεία της Ερυθράς Ημισελήνου δια ξηράς στην επαρχία Χεράτ του Αφγανιστάν και από εκεί στην πρωτεύουσα, Καμπούλ, για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη. Όταν έφτασαν στο νοσοκομείο της Καμπούλ, ο πατέρας και ο αδελφός ενός από τους άνδρες υπέγραψαν ένα έγγραφο και μεταφέρθηκε σε χειρουργείο, όπου του ακρωτησίασαν τόσο τα πόδια όσο και τα χέρια.

Τα κρυοπαγήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία εάν παρασχεθεί γρήγορα ιατρική περίθαλψη - αλλά για αυτά τα αγόρια και τους άνδρες, ήταν πολύ αργά. Ένας από τους μετανάστες, ο Σαχσαουάρ, λέει ότι ανέκτησε τις αισθήσεις του σε νοσοκομείο της Καμπούλ για να ανακαλύψει ότι και τα δύο χέρια και τα πόδια του είχαν ακρωτηριαστεί. «Σήκωσα τα χέρια μου - ένιωθα ελαφριά. Και τα δύο είχαν κοπεί», λέει στο BBC. «Ο λαιμός μου έκλεισε και δεν μπορούσα να μιλήσω». Οι υπόλοιποι άνδρες έπρεπε να βιώσουν τις ίδιες επεμβάσεις καθώς τα κρυοπαγήματά τους δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα.

Πιο δύσκολες και επικίνδυνες διαδρομές για τους μετανάστες

Ο Σαφάκ Μποζκούρτ, πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης και Ασύλου του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Βαν, δήλωσε ότι ήταν εξοικειωμένος με αυτό το είδος επαναπροωθήσεων στην περιοχή και γνωρίζει για κρούσματα υποθερμίας.

Αφγανοί μετανάστες έχουν αναφέρει πολλά παρόμοια περιστατικά από το 2021, όταν οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στην Καμπούλ, σύμφωνα με την ακτιβίστρια Ζακίρα Χικμάτ, η οποία ζει στην Τουρκία. Είπε ότι η αυξημένη επιτήρηση των συνόρων στην Τουρκία τους είχε αναγκάσει να ακολουθήσουν πιο επικίνδυνες διαδρομές.

Ο Μαχμούτ Κετσέν, ένας άλλος ακτιβιστής για τα δικαιώματα των μεταναστών με έδρα το Βαν, δήλωσε ότι η φύση των βουνών «που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τους Αφγανούς που εισέρχονται παράτυπα στην Τουρκία» σήμαινε ότι οι διελεύσεις έπρεπε να γίνονται σε δύσκολες, επικίνδυνες καιρικές συνθήκες.

Έχει εργαστεί σε πολυάριθμες υποθέσεις που αφορούν Αφγανούς και άλλους μετανάστες οι οποίοι κατήγγειλαν «κακομεταχείριση, επαναπροωθήσεις, άρνηση πρόσβασης σε διαδικασίες ασύλου και αναγκαστικές επιστροφές» γύρω από την περιοχή των συνόρων Ιράν-Τουρκίας.

Διαψεύδει η Τουρκία

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο BBC ότι τέτοιοι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και «ρίχνουν άδικα σκιά στις επιτυχημένες προσπάθειες της Τουρκίας στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης».

«Λόγω της γεωπολιτικής της θέσης στις μεταναστευτικές οδούς και της φιλοξενίας ενός σημαντικού πληθυσμού μεταναστών και προσφύγων, η Τουρκία στοχεύει στην εφαρμογή ενός ανθρωποκεντρικού και βιώσιμου συστήματος διαχείρισης της μετανάστευσης, συμβατού με τις πολιτισμικές αξίες, που εξισορροπεί την ασφάλεια και την ελευθερία».

«Χάρη στα αποτελεσματικά μέτρα της Τουρκίας και στην επιτυχημένη καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν σχεδόν σταματήσει πλήρως».

Σημειώνεται ότι έχουν επίσης ζητηθεί σχόλια από τις ιρανικές αρχές.

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