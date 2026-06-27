Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Αισθητός και στην Ινδία

Ένας σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Χίντου Κους του Αφγανιστάν το Σάββατο.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στο Τζαμού και Κασμίρ της Ινδίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί από τραυματισμοί ή ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 100 χλμ. και το επίκεντρό του βρίσκεται 177 χλμ. ανατολικά του Κουντούζ στο Αφγανιστάν.