Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Αισθητός και στην Ινδία

Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή ζημιές

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ισχυρός σεισμός 6 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν - Αισθητός και στην Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένας σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Χίντου Κους του Αφγανιστάν το Σάββατο.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στο Τζαμού και Κασμίρ της Ινδίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί από τραυματισμοί ή ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 100 χλμ. και το επίκεντρό του βρίσκεται 177 χλμ. ανατολικά του Κουντούζ στο Αφγανιστάν.

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