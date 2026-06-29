Πακιστανικά πλήγματα στο Αφγανιστάν – Αντικρουόμενες αναφορές για τους νεκρούς

Snapshot Το Πακιστάν πραγματοποίησε χερσαίες και αεροπορικές επιθέσεις στο ανατολικό Αφγανιστάν, ισχυριζόμενο ότι σκότωσε 29 «τρομοκράτες».

Η αφγανική κυβέρνηση καταγγέλλει ότι οι επιδρομές προκάλεσαν δεκάδες θύματα μεταξύ αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.

Οι πακιστανικές επιχειρήσεις έγιναν ως αντίποινα για πρόσφατες επιθέσεις στο έδαφος του Πακιστάν, όπως η επίθεση στο Καράτσι με τρεις νεκρούς στις δυνάμεις ασφαλείας.

Η ένταση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν κλιμακώνεται από τα τέλη του 2023, παρά προσωρινή κατάπαυση του πυρός, με αμοιβαίες κατηγορίες για υποστήριξη εξτρεμιστικών οργανώσεων.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου, το Πακιστάν έχει πραγματοποιήσει σειρά αεροπορικών επιδρομών στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων στόχων στην Καμπούλ. Snapshot powered by AI

Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στο ανατολικό Αφγανιστάν εξαπέλυσε το Πακιστάν, προκαλώντας νέα κλιμάκωση στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών.

Η πακιστανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο κρησφύγετα ενόπλων, μεταξύ των οποίων μέλη του Κινήματος των Ταλιμπάν στο Πακιστάν, και ότι σκοτώθηκαν 29 «τρομοκράτες».

Ο υπουργός Πληροφοριών, Αταουλά Ταράρ, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά μήκος των συνόρων και έπληξαν τρεις στόχους στις επαρχίες Πάκτια, Πάκτικα και Κουνάρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα έγιναν ως αντίποινα για πρόσφατες επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος, μεταξύ των οποίων επίθεση στο Καράτσι που στοίχισε τη ζωή σε τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Η Καμπούλ καταγγέλλει θύματα μεταξύ αμάχων

Η de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν αντέδρασε καταγγέλλοντας ότι οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες μεταξύ αμάχων.

Ο εκπρόσωπός της, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, δήλωσε ότι στα θύματα περιλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά και χαρακτήρισε τις επιδρομές «άνανδρη επίθεση», «έγκλημα» και «πράξη βαρβαρότητας».

Το αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο Tolo News μετέδωσε ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 40 τραυματίστηκαν μόνο σε μία από τις επαρχίες που επλήγησαν. Σύμφωνα με το δίκτυο, όλοι οι νεκροί ήταν άμαχοι.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετική εικόνα για τους στόχους και τα θύματα των επιθέσεων.

Συνεχής κλιμάκωση στα σύνορα

Πακιστάν και Αφγανιστάν ανταλλάσσουν επιθέσεις από τα τέλη της περασμένης χρονιάς.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε εξτρεμιστικές οργανώσεις που πραγματοποιούν επιθέσεις εντός της πακιστανικής επικράτειας. Οι αφγανικές αρχές απορρίπτουν σταθερά τις κατηγορίες.

Παρά την προσωρινή κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, η ένταση αναζωπυρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν το Πακιστάν έκανε λόγο για «ανοικτό πόλεμο».

Έκτοτε, οι πακιστανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει σειρά αεροπορικών επιδρομών στο αφγανικό έδαφος, με στόχους ακόμη και στην Καμπούλ.