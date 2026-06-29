Πακιστανικά πλήγματα στο Αφγανιστάν – Αντικρουόμενες αναφορές για τους νεκρούς

Το Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσε ότι σκότωσε 29 «τρομοκράτες», ενώ οι αφγανικές αρχές καταγγέλλουν δεκάδες θύματα μεταξύ αμάχων, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πακιστανικά πλήγματα στο Αφγανιστάν – Αντικρουόμενες αναφορές για τους νεκρούς
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Πακιστάν πραγματοποίησε χερσαίες και αεροπορικές επιθέσεις στο ανατολικό Αφγανιστάν, ισχυριζόμενο ότι σκότωσε 29 «τρομοκράτες».
  • Η αφγανική κυβέρνηση καταγγέλλει ότι οι επιδρομές προκάλεσαν δεκάδες θύματα μεταξύ αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.
  • Οι πακιστανικές επιχειρήσεις έγιναν ως αντίποινα για πρόσφατες επιθέσεις στο έδαφος του Πακιστάν, όπως η επίθεση στο Καράτσι με τρεις νεκρούς στις δυνάμεις ασφαλείας.
  • Η ένταση μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν κλιμακώνεται από τα τέλη του 2023, παρά προσωρινή κατάπαυση του πυρός, με αμοιβαίες κατηγορίες για υποστήριξη εξτρεμιστικών οργανώσεων.
  • Από τα τέλη Φεβρουαρίου, το Πακιστάν έχει πραγματοποιήσει σειρά αεροπορικών επιδρομών στο Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων στόχων στην Καμπούλ.
Snapshot powered by AI

Χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικά πλήγματα εναντίον στόχων στο ανατολικό Αφγανιστάν εξαπέλυσε το Πακιστάν, προκαλώντας νέα κλιμάκωση στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών.

Η πακιστανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις είχαν στόχο κρησφύγετα ενόπλων, μεταξύ των οποίων μέλη του Κινήματος των Ταλιμπάν στο Πακιστάν, και ότι σκοτώθηκαν 29 «τρομοκράτες».

Ο υπουργός Πληροφοριών, Αταουλά Ταράρ, ανέφερε μέσω της πλατφόρμας X ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά μήκος των συνόρων και έπληξαν τρεις στόχους στις επαρχίες Πάκτια, Πάκτικα και Κουνάρ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλήγματα έγιναν ως αντίποινα για πρόσφατες επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος, μεταξύ των οποίων επίθεση στο Καράτσι που στοίχισε τη ζωή σε τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Η Καμπούλ καταγγέλλει θύματα μεταξύ αμάχων

Η de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν αντέδρασε καταγγέλλοντας ότι οι βομβαρδισμοί προκάλεσαν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες μεταξύ αμάχων.

Ο εκπρόσωπός της, Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, δήλωσε ότι στα θύματα περιλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά και χαρακτήρισε τις επιδρομές «άνανδρη επίθεση», «έγκλημα» και «πράξη βαρβαρότητας».

Το αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο Tolo News μετέδωσε ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 40 τραυματίστηκαν μόνο σε μία από τις επαρχίες που επλήγησαν. Σύμφωνα με το δίκτυο, όλοι οι νεκροί ήταν άμαχοι.

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ οι δύο πλευρές δίνουν διαφορετική εικόνα για τους στόχους και τα θύματα των επιθέσεων.

Συνεχής κλιμάκωση στα σύνορα

Πακιστάν και Αφγανιστάν ανταλλάσσουν επιθέσεις από τα τέλη της περασμένης χρονιάς.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε εξτρεμιστικές οργανώσεις που πραγματοποιούν επιθέσεις εντός της πακιστανικής επικράτειας. Οι αφγανικές αρχές απορρίπτουν σταθερά τις κατηγορίες.

Παρά την προσωρινή κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινωθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές, η ένταση αναζωπυρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν το Πακιστάν έκανε λόγο για «ανοικτό πόλεμο».

Έκτοτε, οι πακιστανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει σειρά αεροπορικών επιδρομών στο αφγανικό έδαφος, με στόχους ακόμη και στην Καμπούλ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έφτασαν τα «υπολείμματα» του ευρωπαϊκού καύσωνα – Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία – Η πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

05:48ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγματα από το Πακιστάν στο Αφγανιστάν – Το Ισλαμαμπάντ μιλά για 29 νεκρούς ενόπλους, η Καμπούλ για δεκάδες αμάχους

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

05:16LIFESTYLE

Σαν σήμερα 29 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

04:58ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 450 μόνιμες θέσεις με απολυτήριο Λυκείου (ΔΕ)

04:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Κίτρινη προειδοποίηση – Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου

04:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (57η κλήρωση)

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ο πρόεδρος της Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία με το Ισραήλ

03:18ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 30 ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) - Αναλυτικά οι 46 ειδικότητες

02:52ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 25 θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Εξοργισμένοι κάτοικοι έβαλαν στρατιώτες να σκάβουν στα συντρίμμια

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε την καταστροφή υπόγειας σήραγγας της Χεζμπολάχ

01:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πώς ο Ινφαντίνο πρόλαβε 24 αγώνες σε δύο εβδομάδες – Το περιβαλλοντικό κόστος των 27 πτήσεών του

01:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Επαναλαμβάνονται από τη Δευτέρα οι πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι

00:26ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1: Λύτρωση στο 92' με Εουστάκιο και πρόκριση στους «16»

23:54ΚΟΣΜΟΣ

Axios: ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις και να συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρά παιδιά σε ΙΧ στην Κύπρο: Συνελήφθη ο πατέρας και η μητριά τους

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του διασώθηκαν τέσσερις ημέρες μετά τον σεισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

01:14ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Θλιβερή εικόνα του πρώην πλανητάρχη σε γκαλά - Μετά βίας όρθιος έψαχνε την έξοδο

22:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία - Αυτοί είναι οι αριθμοί

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη αξιωματικός της ΕΛΑΣ για ξυλοδαρμό κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα - Τον κατήγγειλαν οι συνάδελφοί του

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά βοήθησαν τη Google να ειδοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους πριν τους σεισμούς

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Ιουνίου: Σήμερα η μεγάλη γιορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

16:24LIFESTYLE

Αιμιλία Καναρέλη: Η συγκλονιστική ιστορία της τραγουδίστριας -Γεννήθηκε χωρίς στόμα, μύτη και υπερώα

20:40ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η συγκλονιστική στιγμή που η ένοικος του φλεγόμενου σπιτιού πηδά από το μπαλκόνι

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο: Ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Ατρόμητο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον σεισμό

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρά παιδιά σε ΙΧ στην Κύπρο: Συνελήφθη ο πατέρας και η μητριά τους

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Διασωληνωμένος ο 40χρονος ιδιοκτήτης του πατινιού, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΚΑΤ

16:54ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζουν» στις Βρυξέλλες με την Ούρσουλα: Το ξαφνικό sms για τον κλιματισμό που δεν αγγίζει τα γραφεία της

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Παραμένουν οι ισχυροί άνεμοι - «Μίνι καύσωνας» από την Δευτέρα

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Δίκτυο 764: Πώς παγίδευαν ανήλικες μέσω Roblox- Ο Ελληνοαμερικανός αρχηγός που με αίτημα των ΗΠΑ συνελήφθη στην Ελλάδα ως επικεφαλής παγκόσμιου κυκλώματος κακοποίησης παιδιών

04:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (57η κλήρωση)

01:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Πώς ο Ινφαντίνο πρόλαβε 24 αγώνες σε δύο εβδομάδες – Το περιβαλλοντικό κόστος των 27 πτήσεών του

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Σε 1.450 αυξήθηκαν οι νεκροί – Δραματική διάσωση 11χρονου έπειτα από επιχείρηση 6 ωρών

05:16LIFESTYLE

Σαν σήμερα 29 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ