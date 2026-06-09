Σκληρές εικόνες: Οι Ταλιμπάν πυροβολούν εν ψυχρώ διαδηλωτές κατά του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα

Snapshot Οι Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών στη Χεράτ που διαμαρτύρονταν για τις συλλήψεις γυναικών λόγω παραβίασης του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα.

Δεκάδες γυναίκες κρατήθηκαν από τις αρχές των Ταλιμπάν επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις για τον ισλαμικό μανδύα τσαντόρ.

Οι γυναίκες που δεν φορούν τον τσαντόρ αποκλείονται από μέσα μαζικής μεταφοράς, δημόσιες αγορές και υπηρεσίες.

Ο ειδικός των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασε τις συλλήψεις ως παράνομες και απαράδεκτες.

Οι Ταλιμπάν έχουν αυξήσει τους περιορισμούς για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων απαγορεύσεων στην εκπαίδευση και αυστηρών κανόνων για την εμφάνιση και τη μετακίνησή τους. Snapshot powered by AI

Χωρίς οίκτο οι Ταλιμπάν άνοιξαν πυρ εναντίον διαδηλωτών, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις συλλήψεις γυναικών με την κατηγορία ότι παραβίασαν τον ενδυματολογικό κώδικα, σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες διαμαρτυρίες των τελευταίων μηνών που αμφισβητούν άμεσα το καθεστώς.

Σε βίντεο που στάλθηκε στο Amu TV, πανικοβλημένοι κάτοικοι στην πόλη Χεράτ τρέχουν να σωθούν από τους πυροβολισμούς, ενώ διαδηλωτές ακούγονται να ουρλιάζουν καθώς αξιωματούχοι οπλισμένοι με μακριά ραβδιά τους χτυπούν ανελέητα.

لت‌وکوب معترضان از سوی طالبان



در این نوار تصویری که به آمو فرستاده شده است دیده می‌شود طالبان معترضان را در شهر هرات لت‌وکوب می‌کنند.



ده‌ها تن از زنان و مردان امروز سه‌شنبه در منطقه جبرئیل هرات در برابر بازداشت‌های زنان توسط طالبان، دست به اعتراض زدند. pic.twitter.com/1LNqqi7gzg — Amu TV (@AmuTelevision) June 9, 2026

Μαρτυρίες αναφέρουν πως υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί.

Η διαδήλωση, που οργανώθηκε με τη διανομή φυλλαδίων τη Δευτέρα, ακολούθησε ημέρες αυξανόμενης οργής για την κράτηση γυναικών και κοριτσιών στη Χεράτ, επειδή φέρεται να μην συμμορφώθηκαν με την αυστηρή ερμηνεία των Ταλιμπάν για τις απαιτήσεις ισλαμικής ενδυμασίας.

Δεκάδες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 21 των οποίων οι κρατήσεις επιβεβαιώθηκαν ανεξάρτητα, είχαν τεθεί υπό κράτηση από αξιωματούχους του Υπουργείου των Ταλιμπάν για την Προώθηση της Αρετής και την Πρόληψη της Κακίας, ισχυρίστηκε το Amu TV.

Οι γυναίκες που θεωρείται ότι δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση του τσαντόρ - τον παραδοσιακό ισλαμικό ολόσωμο μανδύα - έχουν απομακρυνθεί από τα μέσα μαζικής μεταφοράς και δεν έχουν πρόσβαση σε δημόσιες αγορές και υπηρεσίες.

Ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αφγανιστάν, Ρίτσαρντ Μπένετ, καταδίκασε έντονα το κύμα συλλήψεων, χαρακτηρίζοντάς τις «παράνομες και απαράδεκτες».

Από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν επέκτειναν σταθερά τους περιορισμούς στις γυναίκες και τα κορίτσια - συμπεριλαμβανομένων απαγορεύσεων στη δευτεροβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, περιορισμούς στην απασχόληση και ολοένα και πιο αυστηρούς κανονισμούς που διέπουν την εμφάνιση και τη μετακίνησή τους στο κοινό.

Εν τω μεταξύ, ένας νέος νόμος απαιτεί από τα κορίτσια να περιμένουν μέχρι την εφηβεία πριν προσπαθήσουν να βγουν από έναν γάμο και απαιτεί επίσης διαμεσολάβηση για τις γυναίκες που επιδιώκουν να ξεφύγουν από έναν καταχρηστικό σύζυγο.

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