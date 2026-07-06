Τα τρυφερά στιγμιότυπα της Κέιτ Μίντλετον με την οικογένειά της μετά την ορειβατική δοκιμασία

Η Κέιτ Μίντλετον με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα παιδιά τους / Instagram

Μία εβδομάδα αφότου ολοκλήρωσε το National Three Peaks Challenge με στόχο την ενίσχυση της «Royal Marsden Cancer Charity», η Κέιτ Μίντλετον μοιράστηκε τρυφερές οικογενειακές στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα, τα οποία βρέθηκαν στο πλευρό της καθ' όλη τη διάρκεια της απαιτητικής δοκιμασίας.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας κατάφερε να ολοκληρώσει έναν από τους δυσκολότερους ορειβατικούς άθλους του Ηνωμένου Βασιλείου, ανεβαίνοντας μέσα σε μόλις 24 ώρες τις τρεις υψηλότερες κορυφές της χώρας: το Scafell Pike στην Αγγλία, το Snowdon στην Ουαλία και το Ben Nevis στη Σκωτία.

Λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της πρόκλησης, η Κέιτ δημοσίευσε συγκινητικές εικόνες με την οικογένειά της, αποκαλύπτοντας τη στήριξη που έλαβε από τους δικούς της ανθρώπους σε μία από τις πιο συναισθηματικά και σωματικά απαιτητικές εμπειρίες της ζωής της.

https://www.instagram.com/p/DaavYDcjSps/

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνη με τον πρίγκιπα Τζορτζ, ο οποίος πλέον σχεδόν ξεπερνά σε ύψος την μητέρα του.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας πόζαρε έχοντας το χέρι της γύρω από τον 12χρονο γιο της, μετά την ολοκλήρωση του National Three Peaks Challenge.

Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται και ο μικρότερος γιος της, ο 8χρονος πρίγκιπας Λούις να την τραβά από το χέρι, ενώ δίπλα τους στέκεται η 11χρονη πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Η Κέιτ φαίνεται πως ήταν η μόνη από την οικογένεια που συμμετείχε στην πρόκληση, καθώς φορούσε αθλητικά ρούχα και σακίδιο.

Σε άλλη φωτογραφία, οι τέσσερίς τους συνομιλούν με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος βρέθηκε επίσης εκεί για να στηρίξει τη σύζυγό του.

Σε επιπλέον στιγμιότυπα, η Κέιτ κρατά το χέρι του Λούις και αγκαλιάζει σφιχτά τη Σάρλοτ.

«Σαν σήμερα πριν από μία εβδομάδα, ολοκληρώνοντας το National Three Peaks Challenge», έγραψε στη λεζάντα. «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι στήριξαν το Royal Marsden Cancer Charity».

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