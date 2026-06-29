Κέιτ Μίντλετον: Βίντεο από την ορειβασία της στο βουνό και η υποστήριξη σε  11χρονο 

Snapshot Η Κέιτ Μίντλετον ολοκλήρωσε την «Three Peaks Challenge» για την υποστήριξη ασθενών με καρκίνο μέσω μη κυβερνητικής οργάνωσης.

Στην κορυφή Μπεν Νέβις συναντήθηκε με ορειβάτες και έναν 11χρονο σε αναπηρικό καροτσάκι, τον οποίο ενθάρρυνε προσωπικά.

Η πριγκίπισσα εξέφρασε θαυμασμό για την προσπάθεια του αγοριού και του ευχήθηκε καλή τύχη στην επόμενη ανάβαση στο Σνόουντον.

Πόζαρε για αναμνηστική φωτογραφία με την ομάδα ορειβατών κατά τη διάρκεια της αποστολής της. Snapshot powered by AI

Την Κυριακή η Κέιτ Μίντλετον ολοκλήρωσε την «Three Peaks Challenge», δηλαδή την ορειβασία στα τρία ψηλότερα βουνά της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας, προκειμένου να στηρίξει την εκστρατεία μη κυβερνητικής οργάνωσης για τους ασθενείς με καρκίνο.

Στη διάρκεια του ταξιδιού της στην ψηλότερη κορυφή της Σκωτίας, το Μπεν Νέβις συναντήθηκε με μία ομάδα ορειβατών και με έναν 11χρονο, ο οποίος ήτα σε αναπηρικό καροτσάκι.

Αφού πλησίασε τον 11χρονο η πριγκίπισσα της Ουαλίας είπε: «Ο καιρός δεν είναι και πολύ καλός. Πώς είσαι, Τεντ; Δεν κρυώνεις πολύ;». Η Κέιτ Μίντλετον αστιεύτηκε ότι δεν καταλαβαίνει γιατί όσοι βρίσκονται μαζί τους στο βουνό φορούν κοντομάνικες μπλούζες.

Στη συνέχεια, η Κέιτ Μίντλετον ρώτησε το αγόρι: «Έχεις ξαναέρθει εδώ πάνω;». Ο Τεντ απάντησε: «Ποτέ, είναι η πρώτη μου φορά.» Και η Κέιτ Μίντλετον σχολίασε ότι «λοιπόν, είναι πραγματικά κρίμα που δεν μπορείς να απολαύσεις καθόλου τη θέα».

Πρόσθεσε: «Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη, έφτασες στη δεύτερη κορυφή. Τέλεια, μπράβο σου. Θα σε ενθαρρύνουμε. Ελπίζω να σε δούμε στο Σνόουντον. Καλή τύχη».

Μάλιστα η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν αρνήθηκε να ποζάρει για μία αναμνηστική φωτογραφία με την ομάδα των ορειβατών.

Στόχος της ορειβασίας ήταν η Κέιτ Μίντλετον να βοηθήσει στη συγκέντρωση χρημάτων για το φιλανθρωπικό ίδρυμα The Royal Marsden Cancer Charity, το έχει σκοπό να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο να επωφεληθούν από την ολιστική φροντίδα.

Η Κέιτ Μίντλετον με την ομάδα των ορειβατών Instagram

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