Κέιτ Μίντλετον: Έκανε ορειβασία 37 χλμ σε 24 ώρες για την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο

Snapshot Η Κέιτ Μίντλε ολοκλήρωσε την πρόκληση ορειβασίας «Three Peaks Challenge» διανύοντας 37 χιλιόμετρα σε 24 ώρες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο.

Η πρόκληση περιλάμβανε ανάβαση στα υψηλότερα βουνά της Σκωτίας, Αγγλίας και Ουαλίας, συνολικής υψομετρικής διαφοράς 3.064 μέτρων και απόστασης 462 μιλίων με αυτοκίνητο ανάμεσα στις κορυφές.

Η Κέιτ Μίντλετον τόνισε την ανάγκη ολιστικής φροντίδας για τους ασθενείς με καρκίνο, η οποία συμπληρώνει τις κλινικές θεραπείες και στηρίζει την ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία.

Η πρωτοβουλία στηρίζει το φιλανθρωπικό ίδρυμα Royal Marsden Cancer Charity και στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης και της κατανόησης της ολιστικής φροντίδας σε εθνικό επίπεδο.

Μέσω της πρόκλησης, η Κέιτ θέλει να δείξει στους ασθενείς ότι δεν είναι μόνοι και να προωθήσει ένα σχέδιο ώστε η ολιστική φροντίδα να γίνει τυπικό μέρος της θεραπείας του καρκίνου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Snapshot powered by AI

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον ολοκλήρωσε την εξαντλητική πρόκληση «Three Peaks Challenge», μία ορειβασία 37 χιλιομέτρων, σε μια προσπάθεια να διαδώσει το βαθιά προσωπικό της μήνυμα για τη ζωή κατά τη διάρκεια και μετά την νόσηση με κακρίνο.

Η Κέιτ Μίντλετον ξεκίνησε τον αγώνα αντοχής το βράδυ του Σαββάτου και τον ολοκλήρωσε 24 ώρες αργότερα. Στον αγώνα της είχε την ενθάρρυνση την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Ουίλιαμ, των τριών παιδιών τους και των γονιών της Μάικλ και Κάρολ Μίντλετον, και του αδελφού της Τζέιμς.

Μια νέα φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει την Κέιτ Μίντλετον να ακτινοβολεί από χαρά στην κορυφή του Μπεν Νέβις, της υψηλότερης κορυφής της Σκωτίας, ντυμένη με ρούχα πεζοπορίας και το δαχτυλίδι αρραβώνων της, με ζαφείρι και διαμάντια, να ξεχωρίζει.

Αντιμετώπισε την πρόκληση μόνη της και έλαβε υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την Ορεινή Διάσωση, ενώ η οικογένειά της την περίμενε στον τελευταίο σταθμό, στους πρόποδες του Σνόουντον στην Ουαλία.

Στην πρόκληση «Three Peaks Challenge», οι συμμετέχοντες προσπαθούν να αναρριχηθούν στα υψηλότερα βουνά της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας μέσα σε 24 ώρες: το Μπεν Νέβις, την υψηλότερη κορυφή της Σκωτίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, με υψόμετρο 1.345 μέτρα, το Σκάρφελ Πάικ, την υψηλότερη κορυφή της Αγγλίας, με υψόμετρο 978 μέτρα και το Σνόουντον την υψηλότερη κορυφή της Ουαλίας, με υψόμετρο 1.085 μέτρα.

Η συνολική απόσταση είναι 37 χιλιόμετρα, η υψομετρική διαφορά ανέρχεται σε 3.064 μέτρα και η απόσταση που διανύεται με αυτοκίνητο μεταξύ των κορυφών είναι περίπου 462 μίλια.

Σε ένα μήνυμα που συνέταξε η ίδια η Κέιτ Μίντλετον μίλησε για την πορεία των ασθενών με καρκίνο. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε αυτή τη χώρα ακούν τα λόγια που κανείς δεν θέλει να ακούσει. Αυτό που ακολουθεί είναι μια πορεία που δοκιμάζει κάθε πτυχή του εαυτού μας: σωματικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά και πνευματικά. Οι προκλήσεις έχουν αντίκτυπο και σε άλλους τομείς, επηρεάζοντας τις οικογένειες, τις φιλίες, την εργασία και τις ήσυχες στιγμές που περνάμε μόνοι με τις σκέψεις μας.

Ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο το σώμα. Αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι και αισθάνεσαι και επηρεάζει βαθιά κάθε πτυχή της ζωής. Το γνωρίζω από προσωπική εμπειρία, και ξέρω ότι η πορεία κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία απαιτεί κάτι περισσότερο από τα φάρμακα και μόνο.

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Αποφάσισα να συμμετάσχω στην πρόκληση National Three Peaks Challenge, όχι απλώς ως μια σωματική προσπάθεια, αλλά ως μια ευκαιρία να εξερευνήσω τη ζωή πέρα από τη διάγνωση και να προσφέρω κάτι σε αντάλλαγμα. Το Royal Marsden είναι ένας χώρος που έχει μεγάλη σημασία για μένα και του οποίου η φροντίδα και η εξειδίκευση αλλάζουν τη ζωή τόσων πολλών ανθρώπων.

Μέσα από αυτή την πρόκληση, θέλω να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο για τον βαθύτερο αντίκτυπο μιας σοβαρής ασθένειας και τη σημασία της ολιστικής υγειονομικής περίθαλψης. Κάθε άτομο είναι διαφορετικό, και η διασφάλιση μιας ολιστικής προσέγγισης στη φροντίδα επιτρέπει σε όσους βιώνουν τον καρκίνο να διαχειριστούν την βαθιά προσωπική πρόκληση της διάγνωσης. Οι ολιστικές θεραπείες συμπληρώνουν τις κλινικές διαδρομές και υποστηρίζουν την ικανότητα των ασθενών να διατηρήσουν την ευεξία, την ανθεκτικότητα και την ποιότητα ζωής τους κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου.

Έχουμε την ευκαιρία να αναδιαμορφώσουμε το μέλλον της ολιστικής φροντίδας του καρκίνου, επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους, σε εθνικό επίπεδο, να έχουν πρόσβαση σε αυτό το είδος εξατομικευμένης υποστήριξης που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ιατρική θεραπεία.

«Αυτή η πρωτοβουλία θα στηρίξει το φιλανθρωπικό ίδρυμα Royal Marsden Cancer Charity, συμβάλλοντας στη μεταμόρφωση της πρόσβασης και της κατανόησης της ολιστικής φροντίδας, η οποία θα βελτιώσει την ανάρρωση και τη θεραπεία των ασθενών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η θεραπεία, είτε προσωπική είτε συλλογική, δεν αφορά απλώς τη διόρθωση όσων δεν πάνε καλά. Αφορά την εξεύρεση ισορροπίας στον τρόπο που ζούμε. Μεταξύ προσπάθειας και αποδοχής, μεταξύ ελέγχου και εμπιστοσύνης, μεταξύ σκέψης και απλής ύπαρξης. Διότι, τελικά, η γενναιότητα δεν συνίσταται μόνο στο να προχωράμε μπροστά. Έχει να κάνει με το να ξέρεις πώς να παραμένεις προσγειωμένος, συνδεδεμένος και παρών, ανεξάρτητα από το έδαφος ή το τοπίο που διανύεις.

Μαζί, μπορούμε να σταθούμε στο πλευρό όλων όσων διανύουν τη ζωή τους με καρκίνο, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν θα αντιμετωπίσει αυτή την ασθένεια νιώθοντας αόρατος ή χωρίς υποστήριξη. Να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι».

Το μήνυμα έχει την υπογραφή του αρχικού γράμματος της Κέιτ Μίντλετον «C» και δεν αναφέρεται ολογράφως το όνομα και ο τίτλος της για να τονιστεί ο προσωπικός χαρακτήρας που έχει το κείμενο.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επιθυμεί επίσης να αξιοποιήσει την πρόκλησή της για να συγκεντρώσει χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα The Royal Marsden Cancer Charity, το οποίο θα δημιουργήσει μια ειδικά σχεδιασμένη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων, ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν άνθρωποι από όλη τη χώρα.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν για το φιλανθρωπικό ίδρυμα «The Royal Marsden Cancer Charity» θα βοηθήσουν περισσότερους ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο να επωφεληθούν από την ολιστική φροντίδα.

Θα υποστηρίξουν επίσης την έρευνα σχετικά με τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο αυτές οι μέθοδοι μπορούν να συνδυαστούν με τις κλινικές θεραπείες κατά του καρκίνου, ώστε να βοηθούν τους ασθενείς σε κάθε στάδιο της πορείας τους.

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σχέδιο για την αλλαγή, ώστε αυτή η υποστηρικτική φροντίδα να γίνει ένα τυπικό μέρος της θεραπείας του καρκίνου σε εθνικό επίπεδο.

Πηγές ανέφεραν στην Daily Mail ότι δεν επρόκειτο απλώς για μια σωματική πρόκληση για την πριγκίπισσα, αλλά για μια ευκαιρία να εξερευνήσει τη ζωή πέρα από τη διάγνωση, αντλώντας από τη δική της εμπειρία με τον καρκίνο, ενώ παράλληλα ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με τον ευρύτερο αντίκτυπο που μπορεί να έχει μια σοβαρή ασθένεια σε κάθε πτυχή της ζωής ενός ατόμου.

Μέσω αυτής της πρόκλησης, επιθυμεί να τονίσει τη σημασία της στήριξης του ατόμου στο σύνολό του παράλληλα με την κλινική θεραπεία, καθώς και να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους να κατανοήσουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ολιστική φροντίδα κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία.

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