Κέιτ Μίντλετον: Έκανε εμφάνιση – έκπληξη στο Wimbledon – Έδωσε εισιτήρια και πόζαρε για selfie

Η Κέιτ Μίντλετον χαιρετά τους θεατές καθώς περπατά στους χώρους του τουρνουά, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της την τέταρτη ημέρα του Τουρνουά Τένις του Γουίμπλεντον στο Λονδίνο, την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026.

Snapshot Η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκε το Wimbledon και παρακολούθησε τον πρώτο της αγώνα για φέτος.

Η πριγκίπισσα συνομίλησε με φιλάθλους, έδωσε εισιτήρια και πόζαρε για selfie με τους παρευρισκόμενους.

Βοήθησε στη διανομή εισιτηρίων σε φιλάθλους που είχαν κατασκηνώσει για να εξασφαλίσουν πρόσβαση στο τουρνουά. Snapshot powered by AI

Μία έκπληξη επιφύλαξε η Κέιτ Μίντλετον στους φιλάθλους στο Wimbledon αφού αποφάσισε να επισκεφθεί την διοργάνωση και να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα της για φέτος.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έφτασε χαμογελαστή και άκρως ευδιάθετη και συνομίλησε με φιλάθλους. Μάλιστα δεν αρνήθηκε ακόμη και να ποζάρει για selfie με όσους της το ζήτησαν ευγενικά.

Η Κέιτ της Βρετανίας, πριγκίπισσα της Ουαλίας, ποζάρει για selfie, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της την τέταρτη ημέρα του Τουρνουά Τένις του Γουίμπλεντον στο Λονδίνο, την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026. ΑΡ

Επίσης βοήθησε και στη διανομή των εισιτηρίων εισόδου και μίλησε με αρκετούς φιλάθλους που είχαν κατασκηνώσει όλο το βράδυ στο πάρκο του Wimbledon για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη πρόσβαση στο τουρνουά. Μιλώντας σε δύο ενθουσιασμένα παιδιά, η Κέιτ Μίντλετον τα ρώτησε αν ήταν μεγάλοι οπαδοί του τένις, και εκείνα χαμογέλασαν και κούνησαν το κεφάλι.

Η Κέιτ Μίντλετον βοηθά στο εκδοτήριο εισιτηρίων κατά τη διάρκεια επίσκεψής της την τέταρτη ημέρα του Τουρνουά Τένις του Γουίμπλεντον στο Λονδίνο, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026. ΑΡ

Ένας από τους παρευρισκόμενους συνεχάρη την πριγκίπισσα για την πρόσφατη πρόκληση να ανέβει στις τρεις ψηλότερες κορυφές σε Σκωτία, Ουαλία και Αγγλία μέσα σε 24 ώρες προκειμένου να βοηθήσει την εκστρατεία φιλανθρωπική οργάνωσης που συγκεντρώνει χρήματα για την φροντίδα ασθενών με καρκίνο.

Η πριγκίπισσα φέτος αποφάσισε να «σπάσει» και την βασιλική παράδοση και προτίμησε να μην καθίσει στην σουίτα που δίνεται στην βασιλική οικογένεια. Κάθισε κανονικά στις εξέδρες μαζί με φίλους και τον πρώην κορυφαίο τενίστα, Τιμ Χένμαν και είδε τον αγώνα.

Η Κέιτ Μίντλετον κάθεται δίπλα στον πρώην τενίστα Άντι Μάρεϊ, παρακολουθώντας τον αγώνα του δεύτερου γύρου στο μονό γυναικών μεταξύ της Βρετανίδας Κέιτι Σουάν και της Αμερικανίδας Μάντισον Κις, στο τουρνουά τένις του Γουίμπλεντον στο Λονδίνο, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026. AP

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