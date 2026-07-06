Έγκλημα τιμής στη Γεωργία: 20χρονη δολοφονήθηκε από τον ξάδελφό της με εντολή της οικογένειας

Snapshot Μία 20χρονη από το Αζερμπαϊτζάν βρέθηκε νεκρή στην Τιφλίδα της Γεωργίας, σε υπόθεση που θεωρείται έγκλημα τιμής με δράστη τον ξάδελφό της και εντολέα την οικογένειά της.

Η νεαρή είχε φύγει από το σπίτι της για να ζήσει με τον φίλο της, προκαλώντας θυμό στην οικογένεια που την ήθελε αρραβωνιασμένη με άλλο άνδρα.

Ο ξάδελφος της φέρεται να κακοποιούσε τη Φατίμα, να την απείλησε και τελικά να τη δολοφόνησε κατ' εντολή της οικογένειας.

Ο Εμίν Αλίγιεφ διέφυγε στην Τουρκία, συνελήφθη εκεί και βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης στη Γεωργία.

Η αδελφή της θύματος και μία φίλη προσπάθησαν να τη βοηθήσουν, αλλά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την τραγωδία. Snapshot powered by AI

Νεκρή μέσα στο νοικιαζόμενο διαμέρισμά της στην Τυφλίδα της Γεωργίας, βρέθηκε μία 20χρονη από το Αζερμπαϊτζάν σε μία υπόθεση που εκτιμάται ως «έγκλημα τιμής» με εντολέα την οικογένειά της και δράστη τον ξάδελφό της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στα γεωργιανά Μέσα Ενημέρωσης και από δηλώσεις της αδελφής της, Ζουλέιχα Καρίμοβα, που φαίνεται πως στήριζε την απόφασή της να φύγει από το σπίτι, η νεαρή εγκατέλειψε το σπίτι της στο Αζερμπαϊτζάν για την Τιφλίδα για να ζήσει με τον φίλο της, Κανάν Αλίεφ.

Αυτό φαίνεται να προκάλεσε αναστάτωση στην οικογένεια καθώς η Φατίμα φέρεται να ήταν αρραβωνιασμένη με έναν άλλο άνδρα. Όμως και για την 20χρονη τα πράγματα φαίνεται ότι δεν εξελίχθηκαν ομαλά, καθώς φθάνοντας στην Τυφλίδα, ο φίλος της φέρεται να στράφηκε εναντίον της, σκίζοντας το διαβατήριό της, χτυπώντας την και εγκαταλείποντάς την στο ξενοδοχείο στο οποίο έμεναν.

Η αδελφή της προσφέρθηκε να τη βοηθήσει στέλνοντάς της χρήματα, αλλά αρνήθηκε υποστηρίζοντας πως το διαβατήριό της είχε καταστραφεί και δεν θα μπορούσε να βγει από τη χώρα.

Στη συνέχεια, μία Γεωργιανή, η Inna Mkrtchyan, προσφέρθηκε να τη βοηθήσει με τις διαδικασίες, και τη φιλοξένησε προσωρινά στο σπίτι ενός φίλου της μέχρι να ανοίξει η πρεσβεία που ήταν κλειστή λόγω σαββατοκύριακου.

Όπως αποκαλύπτει η γυναίκα, η νεαρή είχε μαζί της 3 αριθμούς τηλεφώνου, ανάμεσα στους οποίου και του ξαδέλφου της, Εμίν Αλίεφ, ο οποίος φέρεται να έφτασε στην Τιφλίδα στις 3 Ιουνίου, φαινομενικά για να νοικιάσει στη Φατίμα ένα διαμέρισμα για μερικούς μήνες, περιμένοντας μέχρι να καταλαγιάσει ο θυμός της οικογένειας, μετά τον οποίο θα τη βοηθούσε να επιστρέψει στο Αζερμπαϊτζάν.

Ωστόσο, στις 26 Ιουνίου, όταν η αδελφή της προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, δεν τα κατάφερε, ενώ απευθυνόμενη στον ξάδελφό τους, εκείνος της ισχυρίστηκε ότι η Φατίμα ήταν καλά, αλλά ότι δεν τον είχε αφήσει να μπει στο νέο της διαμέρισμα.

Στη συνέχεια, ο Εμίν σταμάτησε να απαντά στις κλήσεις και τα μηνύματά της, με τη αδελφή να στρέφεται στη φίλη της 20χρονης ζητώντας της να ελέγξει πού βρίσκεται. Τη βρήκαν νεκρή όταν με τη βοήθεια του ιδιοκτήτη άνοιξαν το διαμέρισμα.

Σύμφωνα με τη Ζουλέιχα, ο ξάδελφος κακοποιούσε την αδερφή της, με τη συμπεριφορά του να γίνεται πιο επιθετική όταν ήταν μεθυσμένος, ενώ απείλησε να τη σκοτώσει, τραυματίζοντάς την με μαχαίρι στο χέρι.

Σε ιδιωτικές συνομιλίες μεταξύ των δύο αδελφών, τις οποίες έχει δει το OC Media, η Φατίμα έγραψε ότι ο φίλος της, Κανάν, την εκβίαζε ταυτόχρονα, απειλώντας ότι θα έστελνε προσωπικά πλάνα στους θείους της αν τον εμπόδιζε.

Η Ζουλέιχα πιστεύει ότι ο ξάδελφός τους έμαθε για αυτά τα βίντεο και πίστευε ότι η Φατίμα είχε καταστρέψει τη φήμη της οικογένειας.

«Η Φατίμα μου είπε ότι οι συγγενείς μας διέταξαν τον Εμίν να τη σκοτώσει», είπε η Ζουλέιχα, προσθέτοντας ότι στην τελευταία συνομιλία με τον θείο τους Ελσάν Σουλτάνοφ, κατά την οποία τον ενημέρωσε για το θάνατο της αδελφής της, απάντησε ότι «πρέπει να τελειώσει εδώ».

Ο Εμίν Αλίγιεφ διέφυγε στην Τουρκία, όπου και συνελήφθη και βρίσκεται σε διαδικασία έκδοσης στη Γεωργία.

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