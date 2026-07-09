Θεσσαλονίκη: Κανείς δεν έχει αναζητήσει νεαρό που χτύπησε στον αυχένα κάνοντας βουτιά από προβλήτα

Snapshot Ένας νέος, περίπου 16-17 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μετά από σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα λόγω βουτιάς σε ρηχά νερά στην προβλήτα της Περαίας.

Ο τραυματίας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και εξετάζεται για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ δεν έχει αναζητηθεί από κανέναν και τα στοιχεία του παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος και αναζητά δύο φίλους του νεαρού που αποχώρησαν μετά το συμβάν για να δώσουν κατάθεση.

Το σημείο του ατυχήματος διαθέτει προειδοποιητική σήμανση που απαγορεύει τις βουτιές λόγω ρηχά νερά, αλλά πολλοί λουόμενοι αγνοούν τις προειδοποιήσεις και συνεχίζουν να βουτούν από την προβλήτα.

Οι λιμενικές αρχές καλούν όποιον γνωρίζει στοιχεία για την ταυτότητα του νεαρού ή τις συνθήκες του ατυχήματος να επικοινωνήσει μαζί τους για να βοηθήσει στην έρευνα. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ο νέος που χτύπησε εχθές (8/7) στον αυχένα όταν έκανε βουτιά από προβλήτα στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Ο νέος βούτηξε με το κεφάλι από τη σκάλα της προβλήτας σε σημείο το οποίο είναι εξαιρετικά ρηχό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στον αυχένα και να χάσει τις αισθήσεις του.

Ωστόσο, μία πληροφορία που εγείρει προβληματισμούς είναι πως έως τώρα δεν τον έχει αναζητήσει κανείς στο νοσοκομείο και δεν έχει γίνει εφικτή η εξακρίβωση των στοιχείων του.

Ο νέος ανασύρθηκε από τη θάλασσα με τη βοήθεια των λουόμενων οι οποίοι ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Διασώστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τον μετέφεραν με την παροχή οξυγόνου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και εξετάζεται για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης διεξάγει έρευνα τόσο για τις συνθήκες του ατυχήματος, όσο και για τα στοιχεία του νέου, ο οποίος εκτιμάται πως είναι ανήλικος. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ανήλικος βρισκόταν μαζί με δύο φίλους του, οι οποίοι αποχώρησαν από το σημείο μετά το συμβάν και αναζητούνται προκειμένου να δώσουν κατάθεση.

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου αναφέρει πως πρόκειται για αγόρι ηλικίας περίπου 16-17 ετών, με ανοιχτόχρωμα μαλλιά, ύψος περίπου 1,75 έως 1,80 μέτρα, το οποίο φορούσε μαύρο μαγιό με λουλουδάτο σχέδιο.

Οι λιμενικές αρχές απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει οποιοδήποτε στοιχείο για την ταυτότητα του ανηλίκου ή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, να επικοινωνήσει με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης και το Ανακριτικό Γραφείο, ώστε να συμβάλει στην εξέλιξη της έρευνας.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό συνέβη σε σημείο όπου υπάρχει προειδοποιητική σήμανση που απαγορεύει τις βουτιές, καθώς τα νερά είναι ρηχά. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής, πολλοί λουόμενοι εξακολουθούν να αγνοούν τις προειδοποιήσεις και να βουτούν από την προβλήτα.

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