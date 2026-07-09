Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή
INTIME NEWS
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 προβλέπονται τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία, Στερεά και Εύβοια με γρήγορη βελτίωση του καιρού.
  • Τις μεμβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στους 32-35 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα ηπειρωτικά και 32-34 στη νησιωτική χώρα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
  • Στην Αττική θα υπάρξουν παροδικές βροχές το πρωί και βροχές ή όμβροι με μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα, με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Snapshot powered by AI

Στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές ή όμβροι και κατά τόπους στη Στερεά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τους 32 με 34 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις το πρωί στην Αττική με λίγε τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με τους ανέμους να πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια αύρα (νότιοι) με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 33 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια αύρες (νότιοι) με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 9/7/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.700.000 ευρώ

21:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουλέκος στο newsbomb.gr: Η Σαπουνά λειτούργησε κατά παράβαση του καταστατικού

21:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος με τη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Η γραμματέας την ανέβαλε, οργή από Πολάκη - Παππά

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκρήξεις σε πλήθος περιοχών της χώρας για τρίτο βράδυ

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω καύσωνα σε μία εβδομάδα

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 70χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια - Σε βάρος του επιβλήθηκε και χρηματικό πρόστιμο

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τα κατάφερε μετά από 20 χρόνια: Βρήκε έναν αμύθητο θησαυρό χρυσού με μόνο όπλο έναν ανιχνευτή μετάλλων

21:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κατέληξε ο εργάτης που τραυματίστηκε από ξύλο που έπεσε από ταράτσα και τον χτύπησε στο κεφάλι

21:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα ΝΔ - Νέα πολιτική μονομαχία - Αυτοδυναμία ή συνεργασίες

20:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση Φάμελλου

20:56LIFESTYLE

Bonnie Tyler: Η «βραχνή φωνή του ροκ» - Μία ζωή γεμάτη μουσική και επιτυχίες

20:55LIFESTYLE

«Τσιμπήστε με»: Η φωτογραφία της Αθηνάς Οικονομάκου με την Τζένιφερ Λόπεζ

20:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ναυαγοσώστες ανέσυραν γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και την επανέφεραν στη ζωή

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συζήτηση Μητσοτάκη - Μέτσολα στο συνέδριο του Economist

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή περίπου 15 ανηλίκων στο κέντρο της Λαμίας

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Οργή Ιταλών, Ιρλανδών και Εβραίων κατά του δημάρχου Μαμντανί - Τους «έσβησε» από το χάρτη

20:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα επόμενα άμεσα βήματα στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου - Κανονικά η ΚΕ του Σαββάτου

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Σεισμός 5,5 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Πράγας

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Συνετρίβη ελικόπτερο που μετέφερε την αντιπρόεδρο της Ζάμπια - Σώοι όλοι οι επιβάτες - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:23ΕΘΝΙΚΑ

Φλεγόμενο F-16 στη Ζάκυνθο: Ο πιλότος εγκατέλειψε πεζός το μαχητικό

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε το «αντίδοτο» για τους λαγοκέφαλους - Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στο τοξικό ψάρι

21:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος με τη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Η γραμματέας την ανέβαλε, οργή από Πολάκη - Παππά

08:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα πρώτα σημάδια για έναν ακραίο χειμώνα φέτος στην Ευρώπη - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

13:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

21:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα ΝΔ - Νέα πολιτική μονομαχία - Αυτοδυναμία ή συνεργασίες

13:13ΥΓΕΙΑ

Bonnie Tyler: Από τι πέθανε η τραγουδίστρια - Τι πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες

19:39ΕΘΝΙΚΑ

Ζάκυνθος: Η στιγμή που ο πιλότος απομακρύνεται από το φλεγόμενο F-16

16:00ΕΘΝΙΚΑ

Viper: Ποιο είναι το ελληνικό F-16 που κυριαρχεί στο Αιγαίο - Σε τι διαφέρει από τα υπόλοιπα

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: «Η Γιου Τινγκ και η συνέταιρος μου με εξαπάτησαν», λένε οι Κινέζοι ιδιοκτήτες του βενζινάδικου

11:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Κολίνα απαντά στην Αίγυπτο για το γκολ που ακυρώθηκε και το πέναλτι στον Σαλάχ

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για την έκρηξη και τη φωτιά σε εργοστάσιο - Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκρήξεις σε πλήθος περιοχών της χώρας για τρίτο βράδυ

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Οργή Ιταλών, Ιρλανδών και Εβραίων κατά του δημάρχου Μαμντανί - Τους «έσβησε» από το χάρτη

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κατέληξε ο εργάτης που τραυματίστηκε από ξύλο που έπεσε από ταράτσα και τον χτύπησε στο κεφάλι

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα: Τι ισχύει για στάθμευση και ελεύθερη κατασκήνωση

20:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Το παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση Φάμελλου

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τα κατάφερε μετά από 20 χρόνια: Βρήκε έναν αμύθητο θησαυρό χρυσού με μόνο όπλο έναν ανιχνευτή μετάλλων

14:47ΕΘΝΙΚΑ

Αποκλειστικό βίντεο Newsbomb: Tο F-16 στη Ζάκυνθο φλέγεται ολοσχερώς στο αεροδρόμιο

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ