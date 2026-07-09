Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή

Snapshot Αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 προβλέπονται τοπικές βροχές νωρίς το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία, Στερεά και Εύβοια με γρήγορη βελτίωση του καιρού.

Τις μεμβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3-5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στους 32-35 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα ηπειρωτικά και 32-34 στη νησιωτική χώρα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στην Αττική θα υπάρξουν παροδικές βροχές το πρωί και βροχές ή όμβροι με μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα, με θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Snapshot powered by AI

Στην ανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν λίγες βροχές ή όμβροι και κατά τόπους στη Στερεά και την Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τους 32 με 34 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις το πρωί στην Αττική με λίγε τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις εκ νέου και θα σημειωθούν βροχές ή όμβροι και κυρίως στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με τους ανέμους να πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 4 και από το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια αύρα (νότιοι) με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 33 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στην κεντρική Μακεδονία θα πνέουν αρχικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι στα παράκτια αύρες (νότιοι) με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά με λίγες βροχές κατά τόπους και γρήγορη βελτίωση. Τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά όπου θα σημειωθούν όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στην Κρήτη έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 30 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

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