Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος νεαρός που βούτηξε από τη Σκάλα Περαίας

Snapshot Νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα και το κεφάλι μετά από βουτιά σε ρηχά νερά στη Σκάλα Περαίας.

Ο νεαρός διακομίστηκε διασωληνωμένος και σε κωματώδη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η νοσηλεία του συνεχίζεται με βαριά τραύματα και αναμένεται κλινική εκτίμηση από τους θεράποντες γιατρούς. Snapshot powered by AI

Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται ένας νεαρός καθώς τραυματίστηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (8/7) κάνωντας βουτιά από τη Σκάλα Περαίας.

Όπως αναφέρει το voria.gr, o νεαρός φαίνεται να έκανε βουτιά από τη Σκάλα Περαίας σε ρηχά νερά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις ίδιες πληροφορίες, η διακομιδή του πραγματοποιήθηκε ενώ βρισκόταν σε κωματώδη κατάσταση, ενώ αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται με βαριά τραύματα και αναμένεται η κλινική εκτίμηση από τους θεράποντες γιατρούς.

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