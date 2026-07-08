Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «εκτίναξε» πεζό - Με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι ο ηλικιωμένος άνδρας
Το διερχόμενο ΙΧ παρέσυρε τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος εκείνη την ώρα διέσχιζε τον δρόμο
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (9/7) στη διασταύρωση των οδών Χαραλάμπη και Νικητά πάνω από τα Ψηλαλώνια της Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, διερχόμενο ΙΧ παρέσυρε και «εκτίναξε» ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος εκείνη την ώρα διέσχιζε τον δρόμο. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε στο έδαφος και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Άμεσα δικυκλιστής του ΕΚΑΒ έφθασε στο σημείο.
Το ασθενοφόρο καθυστέρησε καθώς στο σημείο εκτελούνταν έργα, ο δρόμος ήταν κλειστός και το όχημα έπρεπε να κάνει «κύκλο» και μάλιστα να μπει και ανάποδα στη Χαραλάμπη.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο. Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.
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