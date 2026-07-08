Ναύπλιο: Ι.Χ σε ξέφρενη πορεία προσέκρουσε σε τραπεζοκαθίσματα πιτσαρίας

Το αυτοκίνητο που εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε πάνω σε πιτσαρία

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 8 Ιουλίου στο Ναύπλιο, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Το περιστατικό έλαβε χώρα επί της οδού Σιδηράς Μεραρχίας, ακριβώς έξω από πιτσαρία, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός ενός επιβατικού αυτοκινήτου έχασε εντελώς τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στα τραπεζοκαθίσματα του καταστήματος παρασύροντας ομπρέλες και εξοπλισμό στο διάβα του, όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr.

Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο δεν σημειώθηκε τραυματισμός αφού το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα, επομένως το κατάστημα βρισκόταν εκτός λειτουργίας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για την καταγραφή του συμβάντος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

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