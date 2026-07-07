Αγρίνιο: Συνελήφθη 19χρονος δικυκλιστής που παρέσυρε πεζό

Snapshot Συνελήφθη 19χρονος δικυκλιστής στο Αγρίνιο για επικίνδυνη οδήγηση μετά από τροχαίο με παράσυρση πεζού.

Ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, όπως διαπιστώθηκε σε έλεγχο αλκοολομέτρησης.

Ο πεζός τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο.

Ο 19χρονος επίσης διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο και η κατάσταση υγείας και των δύο δεν εμπνέει ανησυχία.

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγρινίου. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 19χρονου δικυκλιστή για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν οι αρχές, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το περασμένο βράδυ στο κέντρο του Αγρινίου.

Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε από τους αστυνομικούς στον οδηγό της μοτοσικλέτας, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Πως έγινε το τροχαίο

Όπως αναφέρει το agrinionews.gr, μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός παρέσυρε πεζό, περίπου 30-35 ετών, ο οποίος εκείνη την ώρα διέσχιζε τον δρόμο, στην οδό Παπαστράτου, στο ύψος του Μνημείου του Γρηγόρη Λαμπράκη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Από τη σύγκρουση ο πεζός τραυματίστηκε στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Λίγο αργότερα, με δεύτερο ασθενοφόρο, διακομίστηκε στο νοσοκομείο και ο 19χρονος οδηγός του δικύκλου για προληπτικές εξετάσεις.

Η κατάσταση της υγείας και των δύο δεν εμπνέει ανησυχία.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Αγρινίου.

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